Stenrika män drar till rymden – och kulturen följer efter

Sex aktuella rymdskildringar

”Uppdrag Hail Mary. Ensam i rymden” (roman), Andy Weir

Andy Weir slog igenom med ”The Martian” och är nu aktuell med en ny sci-fi-bok som beskrivs som ”en Dan Brown i rymden”. Arbetet med en filmatisering är enligt uppgifter redan i gång.

”Moving to Mars” (utställning), Tekniska museet i Stockholm

”Moving to Mars”, som pågår fram till den 9 januari nästa år, berättar om utmaningen att ta människan till Mars – och om vi verkligen ska flytta dit, eller om de insikter vi fått i stället kan användas för att ta bättre vara på jorden.

”Stowaway” (film), Netflix

”Stowaway”, som hade premiär i våras på Netflix, kretsar kring två forskare inom medicin respektive botanik, Zoe (Anna Kendrick) och David (Daniel Dae Kim), som ingår i en expedition till Mars som snart går snett.

”Alien” (kommande tv-serie)

Disney har gett grönt ljus till en (ännu namnlös) tv-serie i ”Alien”-universumet, av ”Fargo”-regissören Noah Hawley. Inspelningarna drar i gång våren 2022.

”Dinora space explorer” (barnbok), Marc Strömberg

En dinosaurie ger sig iväg för att upptäcka rymden, träffa nya vänner och utforska okända planeter. Det är utgångspunkten i den här barnboksdebuten, som gavs ut i juni, av den svenske konstnären Marc Strömberg.

”Liftoff: Elon Musk and the desperate early days that launched Spacex” (bok), Eric Berger.

Boken om Elon Musks rymdföretag Spacex första dramatiska år fick stor uppmärksamhet när den kom ut i USA i våras.