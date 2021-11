En kritik man kan rikta mot många av dagens nyskrivna musikaler är att de saknar minnesvärda melodier. Även Stephen Sondheims sånger har ofta anklagats för att vara just ”unhummable” – omöjliga att nynna på. Men hos den amerikanska musikalmästaren, som gick i bort i fredags, fanns en helt annan förståelse för musikens funktion som undertext, snarare än påklistrat sound. Det är bara att lyssna på hur elegant han flätade in domedagens eget ledmotiv – ”Dies irae”-melodin – för att understryka den destruktiva och olycksbådande stämningen i balladen om den blodiga barberaren i ”Sweeney Todd” (1979). Eller valstakten som tonsätter triangeldramat i ”A little night music” (1973).

Även den sistnämnda musikalen, som på svenska heter ”Sommarnattens leende” och är baserad på Ingmar Bergmans film med samma namn, kan sägas vara komponerad för stora skådespelare snarare än stora sångare. ”Send in the clowns” har visserligen fått eget liv som ett av bland andra Barbra Streisands paradnummer. Men till skillnad från radarparen Rodgers och Hammerstein samt efterföljare som Ebb och Kander levererade Sondheim inga typiska hittar om man avser enskilda nummer. Däremot skrev han ett digert antal oförglömliga musikaler i musikdramatikens bästa bemärkelse. Helt enkelt för att han hade någonting att säga.

Bild 1 av 2 Ur Steven Spielbergs ”West side story” som har biopremiär den 10 december. Foto: Alamy Bild 2 av 2 ”West side story” (1961). Foto: AF archive / Alamy Stock Photo Bildspel

Det var också som just sångtextförfattare Sondheim slog igenom med ”West side Story” – ”Romeo och Julia”-historien om rivaliserande ungdomsgäng i New York, som hade Broadwaypremiär 1957, blev film 1961 och nu åter är bioaktuell i regissören Steven Spielbergs tappning. I ”West side story” var det dirigenten och tonsättaren Leonard Bernstein som stod för musiken och Jerome Robins som koreograferade underhållningsvåldet. Men Sondheims sociala patos gick inte att ta miste på.

Det brukar sägas att Sondheim med sina udda val av teman återuppfann den amerikanska musikalen. Han visade att det var en genre lämpad för att utforska svårare ämnen och komplexa situationer.

Just musikalen som redskap för samhällskritik är uppenbar även i ”Sweeney Todd”, en satir över levnadsvillkoren i det viktorianska London, där det bokstavligen handlar om äta eller ätas. Att en filmregissör som Tim Burton fastnade för denna makabra musikalhistoria och gjorde en gotisk filmatisering med Johnny Depp i huvudrollen var förstås logiskt och gav i sin tur förlagan ett nytt uppsving på scen. Senast i Stockholm 2013 med Peter Jöback och Vanna Rosenberg i en ruskigt snygg uppsättning på Kulturhuset Stadsteatern.

Bild 1 av 2 Johnny Depp och Helena Bonham Carter i Tim Burtons ”Sweeney Todd”. Foto: Alamy Bild 2 av 2 Peter Jöback och Vanna Rosenberg gjorde huvudrollerna i ”Sweeney Todd” på Stockholms Stadsteater 2017. Foto: Nicklas Thegerström Bildspel

Det brukar sägas att Sondheim med sina udda val av teman återuppfann den amerikanska musikalen. Han visade att det var en genre lämpad för att utforska svårare ämnen och komplexa situationer. Med konceptmusikalen ”Company” (1970) ville han, hellre än att erbjuda eskapism från vardagen, hålla upp en spegel, där medelklasspubliken tvingades konfrontera sina relationsproblem. Sondheim föddes 1930 i New York, var ensambarn och växte efter föräldrarnas skilsmässa upp på en gård i Pennsylvania. I praktiken betraktade han sig som mer eller mindre föräldralös sedan pappan börjat om på ny kula och mamman tycks ha varit en komplicerad personlighet. Utan att tolka saker och ting alltför biografiskt är det kanske ändå inte så konstigt att Sondheim kom att intressera sig för människans mer komplicerade och mörka sidor.

Stephen Sondheim med Broadway-stjärnan Bernadette Peters 1995. Foto: PAUL HURSCHMANN

1970- och 80-talen var hans mest produktiva period. För ”Sunday in the park with George” (1984) fick han Pulitzerpriset och fortsatte därefter att utmana musikalformens gränser. Inte minst med ”Assassins” (1990) om personer som försökt mörda USA:s president. Även initiala floppar har med tiden vunnit över både publik och kritiker tack vare senare nyuppsättningar. Samtidigt har Sondheim ofta ansetts lite för svår och klumpas hellre ihop med andra amerikanska dramatiker som vänt ut och in på den amerikanska drömmen, från Arthur Miller till Edward Albee. Musikaliskt sett hämtade Sondheim inspiration från klassisk 1800-talsmusik, Tin Pan Alley och modernare dissonanser. Han studerade för avantgardtonsättaren Milton Babbitt som lär ha gett honom rådet att fortsätta utforska den tonala musiken istället för att ge sig på den atonala.

I en intervju med New York Times år 2000 vände sig Sondheim mot hur musikalgenren kommit att utvecklas till ett spektakel som familjer upplever likt en ”picknick” en gång om året och påtalade att den inte längre hade något med teater att göra. Han var i någon mån den sista dinosaurien, en förlängning av en tradition i rakt nedstigande led från sin mentor och extrapappa Oscar Hammerstein. Därmed inte sagt att det helt och hållet saknas arvtagare, både vad gäller sound och innehåll som exempelvis psykisk ohälsa. Sondheim visade att det var möjligt att nå publikframgångar utan att frisera verkligheten med ett lyckligt slut.

Stephen Sondheim 1930-2021. Foto: AP

Stephen Sondheim 1930-2021 Född 22 mars 1930 i New York, död 26 november i Roxbury, Connecticut. Amerikansk kompositör och sångtextförfattare, mest känd för sina nyskapande och banbrytande musikaler. Skrev sin första musikal som 15-åring Fick sitt genombrott när han skrev texterna till Leonard Bernsteins ”West side story” i slutet av 1950-talet. Bland hans mest kända verk återfinns ”Sweeney Todd”, ”Into the woods”, ”Company”, ”Sunday in the park with George”, ”Send in the clowns” och ”Assassins”. Har belönats med nio Tony-statyetter vilket är fler än någon annan. Vann också Oscar, Pulitzer-priset och åtta Grammy-priser. Samarbetade ofta med producenten och regissören Hal Prince. Här är fem filmer som baseras på Stephen Sondheims verk. ”West side story” (1961) ”Original cast Album: Company” (1970) ”Gypsy” (1972) ”Sweeney Todd: The demon barber of Fleet Street” (2007) ”Into the woods” (2014) Visa mer

Fyra röster om Stephen Sondheim ”Farväl Steve, vår tids gigant inom musikteatern, som inspirerat inte bara två utan tre generationer. Ingen kommer någonsin att matcha ditt bidrag till scenkonsten”. Andrew Lloyd Webber, brittisk kompositör till succémusikaler som ”Cats”, ”Jesus Christ Superstar” och ”Fantomen på stora operan”. ”Jag är så ledsen över att förlora min vän Steve Sondheim som gav mig så mycket att sjunga om. Jag älskade honom innerligt och kommer att sakna honom så mycket Tack för alla gåvor du gav världen Steve” Bernadette Peters, amerikansk Broadway-stjärna som vunnit Tony två gånger . ”Han var en gigant inom amerikansk kultur - en av landets bästa låtskrivare, en genial kompositör och skaparen bakom några av de bästa draman som någonsin har skrivits. Steve och jag lärde känna varandra nyligen, men vi blev goda vänner och jag förvånades av att han visste mer om film än de flesta andra jag har träffat” Steven Spielberg, som regisserat nyinspelningen av ”West side story” som har galapremiär i New York på måndag: ”Stephen Sondheim är den största av alla. Jag vet inte om vi någonsin kommer att ha någon annan av hans kaliber, av hans bredd och omfång. av hans bredd och omfattning. Helt enkelt den största, en legend, en sann titan. Vila i frid” Uzo Aduba, skådespelare i bland annat ”In treatment” och ”Orange is the new black”. Visa mer