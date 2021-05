Steve Sem-Sandberg: Sven Delblancs bländande språkkraft sökte vägen ut ur mörkret

Sven Delblancs böcker var bland de första jag läste i vuxen ålder. 4/9 1974 lyder datummarkeringen i mitt pocketexemplar av ”Åminne”, som jag ännu har kvar. Jag var då nyss fyllda sexton. Efter ”Åminne” läste jag alla böckerna i Hedebysviten i den takt de kom ut. Sträckläste. Som man gör i tonåren.

Sedan kom tv-serien och jag fick stifta bekantskap med böckernas gestalter i ny skepnad – Erik och Märta, Svensson och Rävfarmarn, Abraham och Karolina, och förstås Mon Cousin och baron Urse på Valla. Jag såg nyligen om flera avsnitt av serien. Den har åldrats en del. Håkan Ersgårds regi, eller om det möjligen är följetongsformatet som sådant, framhäver den förment realistiska, jämngrå vardagslunk som angav tonen i så många svenska tv-serier under 1970- och 80-talen. Det är mycket tafatt kaffeklunkande vid köksbord och vissa gruppscener har något alltför tydligt arrangerat över sig. Jag är säker på att Sven Delblanc, som själv skrev manus, var medveten om bristerna i iscensättningen.

Motsatsen till tro är hos Delblanc inte otro, eller ateism, det är själslig nöd, en stum förtvivlan utan gräns

Det är något helt annat att läsa romanerna. Delblancs prosa sträcker en vid båge från det patetiska (som inte utesluter det banala) till det grovt burleska. Även om hans framtoning som spränglärd akademiker kan förleda en att tro motsatsen, är Delblancs folklighet aldrig spelad. Han står med båda stövelbenen djupt i det gamla Bondesveriges mylla, och det är i beskrivningen av det dagliga arbetet med kreatur och jord som han utvecklar ett språk som är på en gång doftande konkret och lyriskt högstämt.

Har man följt ett författarskap som Delblancs i många årtionden är det svårt att ta ett samlat grepp om det. Det är som att famna en av de där sörmlandsekarna: man når inte runt.

Även om teman och motiv återkommer i författarskapet är romanerna sinsemellan mycket olika. Förutom de stora romanbyggen han är mest känd för gav han från 1970-talet och framåt ut en följd av kortare, mer idéburna romaner som kretsar kring teman som människans natur, humanismens hopplösa kamp mot tyranniet och konstens samtidiga nödvändighet och livsoduglighet. Idéromanerna (om jag får kalla dem så) gav också Delblanc en möjlighet att spela upp ett stilistiskt register som redan från början var betydligt vidare än de flestas i hans författargeneration.

Redan i genombrottsromanen ”Prästkappan” (1963) kastade han sig vilt mellan grotesken, den överspända farsen och en hudkänslig psykologisk inlevelseförmåga. Allra främst bland idéromanerna håller jag ”Kastrater” (1975), den korta berättelsen om Gustav III som på resa i Italien under en nattlig spöksupé möter den världsberömde kastratsångaren Farinelli.

Mon Cousin (Ingvar Kjellson) med Hedebys stins (Carl Olof Alm) under filmatiseringen av ”Hedebyborna”. Foto: TT

De är båda på sitt sätt kastrerade, skönsångaren och monarken. Farinelli genom det fysiska ingrepp som gjort hans klockrena pojkröst odödlig men samtidigt avskuren från tiden; Gustav III genom de politiska intriger som tvingat honom att fly in i teaterns och operans surrogatvärld. Kanske blir denna roman om de mäktigas maktlöshet, dessa långa samtal om konstens samtidiga upphöjdhet och sterilitet, så lyckad eftersom texten i sig själv är ett konststycke, författad med en stilistisk bravur som står få efter.

Men det är med romanen ”Åminne” (1973) och de böcker som följde i Hedebysviten som Delblanc har blivit grundligt rotfast i hundratusentals läsares minne. Jag tror att man måste tolka böckernas popularitet som en del av den reaktion på den ideologiska ”strömkantring” som litteraturkritikern Karl-Erik Lagerlöf tyckte sig urskilja i svensk litteratur från mitten av 1960-talet och framåt. Den syn på prosan som i så hög grad präglade det tidiga 60-talets litteratur – romanen som ”artefakt” för att använda Lars Gyllenstens begrepp: experimentell, innesluten i sig själv och abstrakt – ger nu vika för en uttalat politisk litteratur som i sin tur utmynnar i en bredare samhällsskildring, ofta krönikeartad till formen och självbiografisk till anslaget, och med ett tidssikte inställt på flera generationers liv och arbete.

Det var under de här åren i början på 1970-talet som Kerstin Ekman publicerade sina fyra böcker om Katrineholm, i återutgivet skick kallade ”Kvinnorna och staden”. Senare kom Sara Lidmans ”Jernbaneepos” i sammanlagt sju delar, och så förstås Sven Delblancs Hedebyböcker. Samtliga av dessa flerbandsverk kan sägas skildra de stora förändringar Sverige genomgick i början och mitten av 1900-talet, när industrialiseringen ryckte upp det överhetsstyrda och strikt klassreglerade bondesamhället med rötterna.

Jag tror inte att det är en slump att dessa romansviter, hur olika de än är, utkom nästan samtidigt. Det måste hinna gå minst en generation från det definitiva uppbrottet från ett föråldrat samhällsskick för att avståndet, eller kanske snarare avståndstagandet, från detta skall börja fyllas av längtan tillbaka till det oåterkalleligt förlorade, en nostalgi rentav – även om mycket av detta förgångna Sverige rymmer en för oss i dag närmast obegriplig materiell och andlig nöd och misär. Hos ingen av de ovannämnda är denna misär emellertid mer närgånget skildrad än hos Delblanc, och kanske tydligast i den så kallade Samuelsviten, som inleddes med ”Samuels bok” (1981) och fullbordades med romanerna ”Samuels döttrar” (1982) ”Kanaans land” (1984) och ”Maria ensam” (1985).

”Åminne” av Sven Delblanc. Foto: Albert Bonniers förlag

Om Hedebysviten kunde sägas teckna bondesamhällets död och det moderna industrisamhällets framväxt beskriver Samuelsviten en parallell förlust: förlusten av barnets oskuldsfulla kristna tro och den trygghet och tillförsikt denna tro trots allt skapade för människor som annars hade mycket litet att hålla sig till i livet.

Denna förlust skildras tvärs igenom Samuelsvitens fyra böcker som en oåterkallelig process. Samuels dotter och berättarens mor Maria liknar den vid en fosterfördrivning. När utdrivandet av den gudstro som dött inombords väl fullbordats återstår bara en ekande känsla av tomhet och meningslöshet. Motsatsen till tro är hos Delblanc inte otro, eller ateism, det är själslig nöd, en stum förtvivlan utan gräns.

Serien inleds på enklast möjliga vis. Första delen av Samuels bok består bara av berättarens kortfattade kommentarer till de dagboksanteckningar morfadern – Samuel – för under sin tid som vikarierande hjälppräst på Gotland. Han har tagit sin prästexamen i USA men den räknas inte i det genombyråkratiserade oskarianska Sverige. Han vill vidareutbilda sig men saknar pengar. Av den svältlön han uppbär, 300 riksdaler om året, måste han skicka merparten tillbaka till sin hustru i Värmland för att hon ska kunna betala hyran och försörja barnen.

Samuel beskrivs i boken som djupt religiös, teologiskt lärd men också som en självrannsakande och reflekterande fritänkare, vilket hålls emot honom av ett prästerskap för vilket formen och den ståndsmässiga prestigen är viktigare än det andliga innehållet. När han flyttar tillbaka till Värmland söker han men får inga tjänster. Man ser det som en börda att hans egen far verkade som väckelsepräst i trakten. Men också hans fattigdom är en brist och en börda. I samma takt som han stöts ut ur den lokala ståndsaristokratin djupnar hans inre oro. Han förvandlas till en plågad enstöring och låter sig till slut helt omslutas av sitt eget själsmörker.

Återstår bara en lynnig, oberäknelig hustyrann som misshandlar hustru och barn bortom allt vett och sans

Arvet från Samuel visar sig svårt att bära också för hans familj. De fem barnen minns honom efteråt med aktning och glädje, men hans sjukdom belastar och besvärar dem. Den ende som klarar sig hjälpligt är den yngste sonen Benjamin, medan den äldste sonen Abel och dottern Rebecka båda drabbas av samma sinnessjukdom som en gång fadern. Döttrarna Maria och Elin försöker på skilda vis freda sig från familjearvet, men ingen av dem lyckas. Elins livsglädje övergår i en panisk rädsla för omvärlden och hon sluter sig med sin egen lilla familj allt mer inne i en trygg men andefattig världsfrånvändhet. Medan Maria i ett desperat försök att finna en kontrast till den veke fadern, men också för att återfå något av en förlorad faderlig trygghet, frivilligt lägger sig under oket av en man som utåt kan te sig handlingskraftig och stark, men som fysiskt och psykiskt misshandlar henne tills all livsglädje, all tilltro till andra människor, till slut kvävs inombords.

”Att leva är att straffas utan skuld”, låter Delblanc Maria säga. Orden återkommer som ett omkväde i flera av svitens böcker.

Det undgår knappast någon – Delblanc betonar det själv – att romanerna trots sin fiktiva form bygger på författarens egen familjehistoria. Tonvikten i serien må ligga på Samueldöttrarnas liv, men när Delblanc återkommer till samma skeenden i en mer öppet redovisande självbiografisk form – i ”Livets ax” (1991) och ”Agnar” (1993), de båda böcker som avslutar hans författarskap – sker en tydlig förskjutning genom att Marias man, berättarens far, nu får stå i centrum.

Steve Sem-Sandberg har tilldelats 2021 års Delblancpris. Foto: Alexander Mahmoud

I Samuelsvitens tredje del, ”Kanaans land”, som utspelar sig i Kanada där berättaren föds, finns det ännu något försonande över porträttet av fadern. Förvisso tar romanen utan att skygga in faderns gestalt i all sin mångfald, storhetsvansinnet, egenmäktigheten och raseriet, men också det på sätt och vis ömkliga och känslomässigt ofärdiga i hans natur. I ”Livets ax”, utgiven ett knappt årtionde senare, finns ingenting försonande över bilden av fadern. Återstår bara en lynnig, oberäknelig hustyrann som misshandlar hustru och barn bortom allt vett och sans.

Berättaren, Axel, lär sig tidigt att stå på tå för fadern. I varje sekund försöker han först föregripa och sedan avleda eller avvärja hans vrede genom att förnedra sig eller behaga, vadhelst som har störst utsikter att hjälpa. I konflikten mellan moderns inåtvända trosgrubbel och faderns utåtriktade men vanmäktiga raseri formas den dubbelnatur Delblanc ständigt återkommer till som sin egen: en janusfigur, en leende och galant gycklare med en nattsvart deterministisk livssyn.

”Jag är som Aeneas dömd att gå ner i underjorden för att offra mitt blod, offerblodet som ska tvinga de fördömda att tala”, skriver Sven Delblanc i efterordet till ”Kanaans land”. ”Det är en evig trältjänst åt eländet i min fars och min mors släkt. Där finns ingen skapande frihet för mig.”

Det förflutna låter sig inte återkallas, eller ens återskapas, annat än i artificiell form

Aeneas nedstigning i underjorden, eller Orfeus försök att hämta tillbaka Eurydike från Hades, är mytologiskt stoff som i olika utföranden ofta återkommer i Delblancs imaginära värld, där allt handlar om förluster, oåterkalleliga sådana. Det är också som en förlust trälbundenheten i citatet ovan skall förstås. Konstnären vänder sig mot det förflutna, men han står inför det med tomma händer. Det förflutna låter sig inte återkallas, eller ens återskapas, annat än i artificiell form. Som trösterik familjeepik, som i Hedebyserien, eller som ett stycke konstprosa som visar på konstnärens bildskapande virtuositet men på bekostnad av bristande verklighetsfäste.

Den klyftan går djupt hos Delblanc. Jag skulle rentav vilja säga att hela hans verk, allt han skrivit, framgår ur den.

Men konstnären måste skapa även om han befinner sig på ljusårs avstånd från den verklighet som format honom. För Delblanc var det ändå så lyckligt att hans kreativitet förutsatte just ett sådant oöverbryggbart avstånd mellan fantasi och verklighet, eller mellan frihet och ordning, som han själv ofta formulerade motsättningen. Det var i spänningen mellan dessa motstridiga krav som något förlöstes, något tredje, som aldrig konkret benämns hos Delblanc, eller rättare sagt: om det benämns är det med många olika namn.

Delblancs alter ego, Axel Weber, är ju av förklarliga skäl inte närvarande i Samuelsviten förrän mot slutet. Här beskrivs dock hans kluvenhet i nästan kategoriska termer, kluvenheten mellan moderns och Samuelsläktens – låt oss kalla det – ”tragiska” natur, och faderns envisa, i grunden optimistiska strävan efter att härska också över det som inte låter sig behärskas.

Pojken Axel söker hela tiden ett tredje som kan om än inte förbinda så åtminstone överskrida båda hållningarna. Han drar sig undan på egen hand, leker att de småstenar han samlar kan förvandlas till ädelstenar, eller finner skyddade viloplatser i skogen, fristäder för fantasin och förvandlingen. Ett av kapitlen skildrar hur han på en sådan planlös ensamvandring når fram till en brunn vars lock är täckt med en skylt som föreställer den kända kakaoreklamen med två stiliserade ögon, och hur han vid åsynen av dessa ögon till synes helt godtyckligt slungas in i ett själstillstånd där tiden existerar lika litet som den fasta mark han står på.

”Samuels bok” av Sven Delblanc. Foto: Albert Bonniers förlag

”Det andra landet”, eller ”det andra landet som är ett annat land”. Benämningarna för denna plats eller detta tillstånd är som sagt många. Men det är dit han längtar när slitningarna mellan föräldrarna eller inom honom själv blir för ohyggliga. Bara det att det inte går att vilja sig dit. Man förflyttas eller så förflyttas man inte.

Tankefiguren finns med i olika variationer i många av Delblancs böcker. I inledningen till debutromanen ”Eremitkräftan” (1962) vistas berättaren, redan här kallad Axel, i ett fängelse. Från ett av fängelsets fönster ser han en flock måsar landa på gårdens idrottsplan, ser dem trippa över grusplanen och sedan lyfta igen i en sky av vingar. Det är allt: men det räcker för att förflytta även honom. I ett epifaniskt ögonblick, som inte ges någon annan förklaring än att det inträffar, är han med ens bortom alla murar och stängsel.

Dunkelt går det att ana ansikten bakom väggen, människor som lever i ett ständigt mörker.

I ”Prästkappan”, publicerad året därpå, berättar huvudpersonen, den unge prästen, för flickan Ermelinda som uppsökt honom för att bikta sig, om en upplevelse han haft av något han kallar ”det mörka landet”. Det mörka landet skiljs från det verkliga landet av en hög vägg, som dock är genomskinlig. Han säger sig kunna sticka in armen innanför väggen och när han drar ut den igen är den försilvrad. Dunkelt går det att ana ansikten bakom väggen, människor som lever i ett ständigt mörker. Det finns till och med några få benådade, genier som huvudpersonen kallar dem, som vistats där inne länge men lyckats träda ut i ljuset igen.

Vad vi möter är en bild av dödsriket, och av nedstigningen i det. För att nå det fruktbara måste man lära sig att vistas i en terräng som inte bär någon som helst frukt, bara vållar smärta: ett tröstlöst ödeland utan tid eller mening.

Kanske kan man läsa hela Samuelsviten som en vistelse i ett sådant ödeland. Den trosförlust och själstorka som löper som ett tema genom hela sviten tyder på det. Att Delblanc tillhör de utvalda, de som förmår träda ut igen – ut i den upplysta, synliga, alldeles verkliga verkligheten – bär böckerna själva vittnesbörd om. Delblanc må ha sett sig som bunden som en träl till sin biografis mörka materia, men aldrig är hans skaparkraft större och hans språkkonst mer bländande än i dessa fyra romaner.

