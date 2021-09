Steven Ekholm: Neil Gaiman undslipper barnböckernas ängsliga kategorier

Glädjande nog satsar förlaget Bonnier Carlsen på återutgivning av flera böcker av Neil Gaiman - vår tids främste sagoberättare och otaliga läsares ledsagare till fantastikens förunderliga värld. Av de titlar som ges ut återfinns flera av hans allra bästa. ”Kyrkogårdsboken” har just kommit, ”Coraline” och ”Stardust” kom förra året, och till våren kommer även ”Neverwhere”.

Den erkänt svårdefinierade Neil Gaiman rör sig sin vana trogen irriterande lätt mellan stilar, format, åldrar och genrer som om dessa egentligen inte spelar någon roll. Och den frågan är nog så relevant. För vad händer egentligen med själva berättelserna när de tvingas underkasta sig den nitiska kategoriseringen från bokförlag, bibliotek och bokhandel? De flesta av dagens barn- och ungdomsförfattare ansluter naturligtvis reflexmässigt till denna kategoriseringsdisciplin och det fullkomligen spottas ut språk-, tema- och innehållsanpassade böcker för barn mellan 0-3, 6-9, 10-12 und so weiter. Nyttiga böcker, lättsorterade böcker. Böcker Som Ligger I Tiden. Framförallt likadana böcker.

Den ängsliga försiktighetskulturen klipper inte sällan vingarna på de berättelser som kunde ha blivit riktigt bra, men kanske inte var riktigt så nyttiga, som skulle få fantasin att flyga men kanske inte låg i tiden, eller att bilderboken kanske var för lång, hade fel kolorering för den avsedda åldersgruppen, verkar för skrämmande, har för få bilder, fel format, handlar om politik, religion eller, gud förbjude, Harmageddon! (Det sista är dock redan gjort av ovan nämnda författare).

Utan möjligheten att få försvinna in i läsningens magiska världar blir bokläsning knappast mer stimulerande än ett läsförståelseprov.

I en av J R R Tolkiens mer apokryfiska skrifter, ”On Fairy Stories”, ett föredrag hållet 1939 men publicerat först 1964 i ”Tree and Leaf”, återfinns en av hans mest citerade idéer. Det handlar om den moraliska rätten till verklighetsflykt om omständigheterna så kräver. Tolkien skriver visserligen om just sagan (fantastiken) som en acceptabel och rekommendabel flyktväg för vuxna såväl som för barn. Rätten att fly en mörk och hopplös tillvaro anser de flesta av oss som något självklart och beundransvärt. Och om nu detta är omöjligt, rätten att i alla fall drömma om ett liv utanför murarna. Precis som Tolkiens verk erbjuder Neil Gaimans böcker denna tillflykt: världar att försvinna i, roas, skrämmas och förundras av. Att just fly till när murarna runt oss känns för höga.

Innan jag började skolan högläste min mamma Kalle Anka för mig tills hon förstod att jag förstod att hon hoppade över en massa. Efter att jag gjorde det fatala misstaget att påpeka detta var det slut på högläsningen. Jag fick börja läsa själv. Och det gjorde jag, men med stor hjälp av en biblioteksfilial som hade några lådor med seriealbum. Senare, på en otillåten upptäcktsfärd till vuxenavdelningen fann jag Indianklubbens årsböcker och Hans Lidmans många fiske- och vandringsböcker. Inga standardtips från låg- och mellanstadielärarna alltså. Men jag läste allt som fanns och JAG var räddad. Min flykt lyckades.

I dagens monokulturella boklandskap erbjuds allt mer sällan någon glipa i den täta häcken att krypa ut genom, ingen trång, pälsfylld garderob att böka fram ur, inget kaninhål att snubbla ner i. Flyktmöjligheterna blir allt färre och Tolkien vrider sig i sin grav; jag som kritiker blir förbannad, men Neil Gaiman har inte gett upp utan skriver vidare, öppnar nästa sagodörr på glänt och bjuder in oss. Missa inte den möjligheten.

