Steven Soderbergh: ”Mobiltelefoner är det värsta som har hänt filmen”

Som bekant finns ett gammalt ordspråk som lyder ”som man bäddar får man ligga”. Om det är några som borde ha fattat innebörden i uttrycket så är det rollfigurerna i Steven Soderberghs nya tv-serie ”Full circle” där deras förflutna hinner ikapp dem och biter dem alla i arslet.

– Ja, man får nog säga att serien handlar en del om karma, ler Steven Soderbergh på en Zoom-skärm i ett nedsläckt rum hemma i New York.

Symboliskt nog finns en spiraltrappa bakom honom – en perfekt metafor för regissörens nya tv-serie där saker och ting cirklar många varv kring en och samma axel.

”Full circle” är en snurrande karusell kring en misslyckad kidnappning som berör flera olika samhällsskikt i ett samtida New York – från de mest privilegierade kretsarna på Upper East Side till den guyanska enklaven i Queens. Claire Danes och Timothy Olyphant spelar ett äkta par som lever gott på att vara grindvakter på ett skumraskföretag som byggts kring hennes kändiskock till pappa (Dennis Quaid). Deras vägar kommer att korsas av en hämndlysten och vidskeplig matriark (CCH Pounder) som leder ett guyanskt brottssyndikat i Queens och iscensätter en kidnappning med hjälp av några unga lycksökare från Guyana (Sheyi Cole, Gerald Jones) som vill förverkliga den amerikanska drömmen.

Det är alltså bäddat för en moraliskt komplex och samhällskritisk historia där de flesta rollfigurer bär på mörka hemligheter och är sammanlänkade av en händelse som inträffade tjugo år tillbaka. I flera avseenden påminner upplägget om Soderberghs multifacetterade kriget mot knarket-drama ”Traffic” (2000) som också skildrade rollfigurer från olika skikt vars spår korsas på grund av korruption, makt och girighet.

– Ja, det finns absolut likheter mellan ”Traffic” och ”Full circle”, men jag tror att vi alla upplever att vi är ännu mer sammankopplade med varandra i dag än två decennier tillbaka. Att berätta en historia där konsekvenserna av olika personers handlingar rikoschetterar känns mycket mer levande och intressant än att bara skildra en persons upplevelse, säger Soderbergh.

”Full circle” är hans tredje samarbete med manusförfattaren Ed Solomon för HBO Max. Bakom sig har de den invecklade neo-noirkriminalaren ”No sudden move” (2021) och den experimentella pusseldeckarserien ”Mosaic” (2018) som kretsade kring mordet på en populär barnboksförfattare, spelad av Sharon Stone.

– Ed Solomon är en idéspruta som aldrig kan sluta att pitcha sina idéer. Han är som de där gatuförsäljarna på Times Square som har en massa kläder och klockor, säger Steven Soderbergh med ett snett leende.

Fakta/ "Full circle” Dramathriller i sex delar som har premiär den 13 juli på HBO Max. Serien hade världspremiär på Tribeca filmfestival. Regi: Steven Soderbergh Manus: Ed Solomon Med: Claire Danes, Jim Gaffigan, Timothy Olyphant, Zazie Beetz, Jharrel Jerome, Happy Anderson, Phaldut Sharma, Gerald Jones, m fl. Visa mer Visa mindre

Solomons grundidé utgick från en nyhetsstory från Queens i början av 2000-talet som kretsade kring mord och försäkringspremier. Detta ville han mixa ihop med Akira Kurosawas klassiska kriminalthriller ”Himmel och helvete” om ett par kidnappare som inte fattar att de har rövat bort fel barn när de försöker att bedriva utpressning mot en rik familj.

– Jag vet inte om Ed var klärvoajant eller om jag hade råkat nämna för honom att mina Kurosawa-favoriter är just kriminalfilmerna ”Himmel och helvete” och ”Onda män sover gott”. Men hur som helst var det väldigt smart av honom att kasta in ”Himmel och helvete” eftersom det fungerade som rena kattmyntan på mig, säger Steven Soderbergh i en referens till växten som lär få många katter att spinna och göra dem så energiska att de kan upplevas som både extatiska och lite galna.

Förutom att de spelade in i ett rasande tempo var den största utmaningen att försöka hålla alla berättartrådar i luften och samtidigt försöka bedöma huruvida publiken fått tillräckligt mycket information för att hänga med i alla vändningar.

– Problemet är de här förbannade mobiltelefonerna – en mardröm för oss filmskapare, säger han och visar upp en mobiltelefon på skärmen.

– De är det värsta som har hänt min bransch. Tidigare kunde man mjölka fram lite spänning kring att rollfigurerna hade brist på information. Tack vare internet och smarta telefoner så är det inte längre trovärdigt att karaktärerna inte redan skulle ha tillgång till informationen, suckar Steven Soderbergh och berättar att han njöt av att spela in kostymserien ”The Knick” och spelfilmen ”No sudden move” då mobiltelefoner inte fanns.

Samtidigt välsignar han all ny teknik som gett honom möjlighet att använda kameran ”som en penna och 'skriva' i realtid”, som han uttrycker det. Numera kan han klippa ihop dagstagningarna samma kväll, se hur filmen växer fram organiskt och korrigera sådant som inte fungerar, skriva om, omstrukturera, finkalibrera.

– Jag önskar att det fanns en konsekvent algoritm som visar hur information släpps och hur den präglar både rollfigurerna och publiken. Men detta är alltid specifikt för varje ny produktion. Det är alltid en överraskning att inse vilken information som fäster hos publiken och vilken information som går rakt över folks huvuden. Men de goda nyheterna är att Ed och jag är på detta och tar det på största allvar, ler han.

Det hände att de gick tillbaka i manuset och spelade in nya scener tre månader senare för att få in några extra repliker som en garant för att få narrativet att fungerade.

– Jag älskar omtagningar! Omtagningar har fått en dålig klang och associeras med konstiga saker som blev fel eller skapade missnöje. Men varför skulle man som filmskapare inte vilja gå tillbaka och fixa till saker som behöver fixas? Det är ungefär som att säga ”Jag publicerar bara första utkastet”. Ok, so what? Vem bryr sig? Redan med min debutfilm ”Sex, lögner och videoband” budgeterade jag för omtagningar eftersom jag visste att vi skulle behöva göra det, säger Steven Soderbergh.

Som filmskapare har han gjort sig känd som en mycket eklektisk och självkritisk arbetsnarkoman som kastar sig mellan genrerna och hela tiden uppfinner sig själv på nytt.

– Jag följer inga regler och det är betydligt roligare för mig om det finns någon variation mellan projekten. Allt jag behöver som bränsle för att ta mig genom nästa produktion är lite rädsla inför att ta mig an nya saker, och läsken Dr Pepper, säger han.

Det är ingen hemlighet att Soderbergh känner sig lite hemlös i dagens Hollywood som mest är intresserad av superhjälteäventyr, leksaksfilmer eller stora spektakel.

– Medelbudgetfilmer för vuxna görs inte längre – det ska vara stora spektakel och sedan finns det filmer från smarta indiebolag som A24, men inget däremellan. Och de filmer som jag gjorde mig ett namn på var just sådana ”mellanfilmer” för vuxna – ”Traffic”, ”Erin Brockovich”, ”Sex, lögner och videoband” och ”Out of sight”, säger han.

Men han är inte den som ger sig. Han har redan två nya filmer på gång och har ägnat årets första halvår åt att förbereda sig och tanka in andras material.

– ”Dave” med Dave Burd är både en av de galnaste och mest intressanta serierna jag någonsin har sett, stalkerserien ”Swarm” med Dominique Fishback var också excellent.

– Jag har också läst cirka 40 böcker hittills i år. Och jag har sett filmer som är i samma ådra som de jag ska göra, så man kan säga att jag har gjort min hemläxa, säger han och ger vissa ledtrådar.

– En av dem är en slags chockkomedi som är tänkt att vara provokativ och modig på ett sätt som jag aldrig tidigare har testat. Jag har gjort komedier tidigare, men detta är knepigt. En av skådespelarna som jag har frågat har beskrivit den som ”farlig” och ännu inte tackat ja. Så vi får se vad som händer....

”Full circle” har premiär på HBO Max den 13 juli.

Fakta/ Steven Soderbergh Född 1963 i Atlanta, USA. Har italiensksvenskt påbrå på sin pappas sida. Farfar Söderbergh kom från Stockholm och invandrade till USA i början av förra seklet. Vann Guldpalmen och Oscarsnominerades för bästa manus med långfilmsdebuten ”Sex, lögner och videoband” (1989). Belönades med en Oscar för bästa regi för ”Traffic” (2000) och nominerades även för ”Erin Brockovich” – som båda Oscarsnominerades för bästa film samma år. Filmografi i urval: ”Sex, lögner och videoband” (1989) ”Out of sight” (1998) ”The limey” (1999) ”Traffic” (2000) ”Erin Brockovich” (2000) ”Ocean’s eleven” (2001) ”Solaris” (2002) ”Contagion” (2011) ”Side effects” (2013) ”The knick” (2014–2015) ”Mitt liv med Liberace” (2013) ”Logan Lucky” (2017) ”Mosaic” (2018) ”The laundromat” (2019) ”Let them all talk” (2020) ”No sudden move” (2021) ”Kimi” (2022) ”Magic Mike's last dance” (2023) Visa mer Visa mindre

