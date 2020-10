Stevie Wonder lämnar Motown och startar eget skivbolag

I tisdags hölls en virtuell presskonferens där den legendariske artisten Stevie Wonder meddelade att han släpper två låtar på sitt nya skivbolag. Det innebär ett avslut på ett nästan sextioårigt samarbete mellan Wonder och Motown Records. Den i dag sjuttioåriga ikonen var bara elva år när han skrev kontrakt med skivbolaget.

”Även om jag lämnar Motown, kommer jag aldrig att lämna Motown. Det är Detroit. Så jag är säker på vi kan komma på sätt att göra grejer via Motown ändå”, sa Stevie Wonder under presskonferensen.

Låtarna ”Where is our love song” och ”Can't put it in the hands of fate” släpptes i tisdags på So What the Fuss Records. Det nya skivbolaget distribueras av Republic Records, som är en del av Universal Music Group.