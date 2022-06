Festival Sthlm Americana, dag ett Münchenbryggeriet, Stockholm Visa mer

Tidig eftermiddag på Münchenbryggeriet får jag för mig att americanagenren – vad den nu är – har imploderat och bara kärnpubliken är kvar, det vill säga männen som ser ut att gilla järnsmide, tåg och skäggvård. Rätt många verkar betrakta festivalen som något slags maskerad och har plockat fram hattarna, bootsen och de broderade skjortorna. Jag messar uppgivet till en vän att jag hatar subkulturer. De har ju en tendens att ställa sig i vägen för själva musiken, reducera den till en kollektivt utformad livsstilsaccessoar, snarare än en privat och känslomässig upplevelse av uttryck och berättelser.

På grund av orsak är det första gången sedan 2019 festivalen äger rum. Och kanske har också något hänt med själva genren. Americana – ett lite vagt samlingsnamn på avarter av amerikansk, ofta lantlig, folkmusik – har problematiserats på flera håll senaste åren. Genren är nostalgisk, alltför vit, på tok för manligt dominerad och sentimental på ett inte särskilt konstruktivt sätt. Redan för tre år sedan var det flera artister på festivalens scener som ville distansera sig från etiketten.

Hur det än är så låter det ofta trevligt. I stekande sol på innergården spelar Elizabeth Cook en rockig country som ligger rätt nära mainstreamfåran, två trappor upp i huset spelar svenska Linedance Fever psykedelisk country som är hyfsad när de inte försöker spela låtar utan mer ligger och nöter riff. Den försiktiga folksångerskan S G Goodman kämpar med countryvisor i den stora hallen.

Men det är William Prince som får mig att stanna upp. Kanadensaren, med rötterna i Nordamerikas urbefolkning, är märkligt mild och fullständigt närvarande på ett sätt som gör att man hör varje ord han sjunger. När han håller ett litet tal, samtidigt som han kompar sig själv, handlar det om tacksamhet och är kanske egentligen lite väl hjärtnupet. Men han vinner på sin äkthet.

Det man ironiskt nog söker efter är banden som häver sig över americana-stämpeln

För övrigt känns det som om artisterna här måste vara särskilt autentiska för att trumfa maskeraden. Mipso är bra, bluegrasspopbandet från North Carolina som jag sist såg i Östersund. Likaså Shannon McNally som flyttat från New Jersey till Mississippi och lagt sig till med sydstatsdialekt. Daniel Norgren vaggar alla i trans i skymningen med sin rock från Borås träskmarker. Garrett T Capps spelar honky-tonk i skjorta med raketer på och Morgan Wade spelar musklig country omgiven av tatuerade män med distpedaler. Det finns något latent aggressivt över hela hennes framträdande, trots några fina ballader.

Det man ironiskt nog söker efter är banden som häver sig över americana-stämpeln.

The Felice Brothers gör det. De bränner av sin bästa låt först, den underbart roliga ”Jazz on the autobahn” från senaste och lysande skivan. För övrigt är de underbart yviga och svänger mellan cajundragspelsindie, Dylanrabblande och countryrock. Americana, ja kanske. Vid det laget är det rätt mycket folk på plats. Hattarna och nätkepsarna är inte lika dominerande längre.

Bäst under hela dagen var Hiss Golden Messenger som till slut gjorde sin första spelning i Sverige. Musikerna har bytts ut genom åren i M C Taylors projekt, men kvaliteterna består. Mycket handlar om tempon, luftighet och en genuin kärlek till den amerikanska populärmusikhistorien. Den här konserten tippar lätt över i sydstadsrock, fast med något slags kalifornisk lätthet och svart sväng. När man tror att en låt har nått sin kulmen kan de alltid lägga i en växel till. Men en timme var för kort. Tre hade varit mer lagom.

