Stillsam intensitet när ”Jakten” tar gestalt på scen

”Jakten” Av Thomas Vinterberg och Tobias Lindholm Översättning: Marie Lundquist. Medverkande: Erik Ehn, Björn Mosten, Lisette T Pagler, Henrik Norlén, Sofia Ledarp, Johannes Kuhnke, Tova Magnusson, Natalie Minnevik med flera. Bearbetning och regi: Eirik Stubø. Bearbetning: Cecilia Ølveczky. Scenografi och kostym: Erlend Birkeland. Ljus: Ellen Ruge. Scen: Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm. Speltid: 2 tim 30 min inkl. paus. Visa mer

Det börjar så ljust, även om den svarta boxen är starkt påtaglig i Eirik Stubøs bearbetning av ”Jakten” på Kulturhuset Stadsteatern. Bara ett fåtal möbler sprids ut på golvet: stolar, soffa, långbord och så småningom julgran.

Erik Ehn spelar Lucas med ett leende som syns till bakre raden och en söt hund som ränner runt benen medan saxofonmusiken verkar hämtad från någon trivselsåpa. Stämningen är så gemytlig att man nästan väntar sig en glädjedödande berättarröst i högtalarna: säg den lycka som varar för evigt. Snart har ett barns förflugna ord startat en visklek som leder till en hatstorm av falska minnen. Vips ska Lucas inte ha bara förgripit sig på bästa vännen Theos dotter Clara utan halva förskolan.

Den luftiga inramningen ger uppsättningen en annan karaktär än Thomas Vinterbergs och Tobias Lindholms mer klaustrofobiska filmiska förlaga från 2012. Inte oväntat förstås, eftersom teatern har andra förutsättningar, men på stora scenen försöker man inte ens komma runt eller trolla bort olikheterna utan förstärker dem snarare. I stället för att härma ett närgånget foto tar man fasta på själva teaterrymden; det finns ingen ansats att efterlikna filmens thrillertempo och den täta spänningen ger plats för ett stundom andaktsfullt drama. Men skildringen av en man som blir oskyldigt anklagad för övergrepp på förskolan skapar samma dåliga känsla i magen.

”Jakten” var ett slags inverterad uppföljare till Thomas Vinterbergs genombrottsfilm ”Festen”, som handlade om övergrepp som omgivningen inte ville kännas vid. Och om dogmasuccén från 1997 angrep patriarkal tystnadskultur kan man fråga sig om ”Jakten” i stället är en bredsida mot feminisering.

Lisette T Pagler och Erik Ehn i ”Jakten” på Kulturhuset Stadsteatern. Foto: Sören Vilks

På scenen framstår i alla fall läraren Lucas öde som en nästan komiskt utstuderad mansmardröm. Han har först blivit lämnad av sin fru och sedan degraderad till barnskötare. På den kvinnodominerade arbetsplatsen blir han hett villebråd. Kollegan Greta (Tova Magnusson) som drar igång pedofildrevet är kanske inte illvillig men klart känslostyrd, medan det gränsar till fars när Inger (Natalie Minnevik) sneglar begärligt på honom och spelar ”All I want for Christmas is you” på förskolans gitarr. Brudarna måste vara tokiga?

Det är i alla fall kvinnorna som driver på och lyssnar alltför inlevelsefullt på barnen. Till och med poliserna som för bort Lucas är kvinnor. Männen försöker däremot hålla emot, när en av deras egna blir utpekad. Scendebuterande Björn Mosten från ”Kärlek & anarki” kommer till sin rätt som Lucas sammanbitet förtvivlade tonårsson, medan Johannes Kuhnke står för den maskulina stabiliteten som Lucas barndomsvän Bruun. Bästisen Theo vänder sig emot honom men våndas över skuldfrågan, i Henrik Norléns plågade porträtt.

När ”Festen” blev teater kunde den omärkligt skriva in sig i en dramatisk tradition av ​borgerliga livslögner. ”Jakten” är mer frestande att betrakta som en samhällsspegel. Som visar vadå?

I den mindre folkrika scenversionen blir skildringen av flockmentalitet mindre fysiskt påträngande, och ingen övertänd granne med ”Kill your local pedophile”-mössa gör entré. Det verkar Stubø vilja kompensera genom att vid ett tillfälle flytta ut handlingen i bänkraderna, så att publiken blir ställföreträdande flock, i ett grepp som dock känns klumpigt och övertydligt i en iscensättning som annars präglas av stillsam intensitet förkroppsligad av Erik Ehns sänkta uppenbarelse.

I de utdragna ögonblicken finns också uppsättningens främsta förtjänster, som gör att den inte kantrar över i tendensteater om att manlig gemenskap hotas av skvallrande kvinnor.

Den andra akten blir ett försök att gå på tvären mot drevets tunnelseende hastighet, bland annat genom tungsint lågtempomusik och inte minst ett ymnigt snöfall. Det kan kännas som en enkel teatereffekt, men ”Jakten” har rätta tålamodet och självsäkerheten för att komma undan med det.

Den dröjande kvaliteten gör att den här scenversionen liknar ett sorgespel eller möjligen en minnesstund. Det försonande slutet kommer med ett pris och en insikt om hur ordets våldsamma makt kan rubba tilliten till andra människor.

