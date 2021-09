Stina Otterberg: Stärk de sakkunnigas roll för att värna litteraturens frihet

Det har blivit många reaktioner på den statliga rapporten ”Så fri är konsten” som belyser politisk styrning av kulturen. Under de år som rapporten behandlar satt jag som ledamot i Kulturrådets arbetsgrupp för facklitteratur och som sakkunnig för det facklitterära förhandsstödet, och jag läste den därför med stort intresse och viss igenkänning.

Som kommentar till rapporten har Kulturrådet meddelat att de är inne i en ”utvecklingsprocess där vi ser över våra styrdokument och riktlinjer och gör en genomlysning av Kulturrådets bidrag”. Med anledning av det och den diskussion som varit, vill jag med ett inifrånperspektiv skjuta till några iakttagelser och reda ut missförstånd som uppstått vad gäller de olika litteraturstödsformerna. För tydlighets skull ska jag säga att mitt fyraåriga uppdrag i fackbokgruppen är avslutat, och att jag i skrivande stund inte har något pågående sakkunniguppdrag.

Det är inte alltid är lätt att skilja mellan olika statliga stöd som är riktade till kulturen. För litteraturens del behöver man först och främst separera det så kallade efterhandsstödet från andra typer av litteraturbidrag. Oftast är det efterhandsstödet som avses när man översiktligt talar om ”litteraturstödet”, till exempel i en ledare i BLT (14/6) där man uppfattat att ”böcker om jämställdhet, etniska minoriteter och HBTQ prioriteras över andra ämnen”, eller i ett inlägg av Anders Q Björkman (SvD 13/6). Han frågade sig där om det är kört för Leonard Michaels roman ”Mansklubben” att få litteraturstöd eftersom den inte skulle uppfylla de förment politiskt korrekta normerna.

Jag ska direkt säga att jag principiellt sett är enig med Björkman. Det litterära efterhandsstödet ska inte styras av politiska trender – men det gör det heller inte. Dessvärre har det blivit så att en tidigare debatt kring efterhandsstödet som ägde rum 2018 (SvD 17/2 2018) har givit upphov till seglivade missuppfattningar. Det tycks inte ha haft någon effekt att vi i den dåvarande arbetsgruppen för facklitteratur bemötte kritiken och förklarade våra arbetsformer (SvD 19/2 2018, DN 23/2 2018).

Vi tar en snabbrepetition: efterhandsstödet behandlas och beslutas av en extern och oberoende arbetsgrupp av sakkunniga. Att arbetsgruppen är beslutsfattande ser jag som helt avgörande för att säkra kvaliteten i urvalet böcker. För facklitteraturens del består gruppen av sex-sju personer med djupa sakkunskaper inom olika områden. Efterhandsstödet är ett förlagsstöd som är till för att förlagen ska kunna satsa på smalare kvalitetsutgivning, och det fungerar i praktiken så att de bifallna böckerna köps in och skickas till huvudbiblioteken i alla landets kommuner.

Det är viktigt att framhålla att ansökan till efterhandsstödet inte för med sig någon innehållsligt eller ideologiskt vinklad fråga. Det är så att säga varje enskild bok som utgör sin egen ansökan. Bland de kriterier fackboksgruppen arbetar med, står kvalitetskravet först som ett spärrkriterium. Därefter kan man titta på om boken fyller en lucka, är tillförlitlig i sak, har ett värde som debattinlägg – och så vidare. Stödet avser slutligen nyutgivning. Så när det gäller Anders Q Björkmans undran om ”Mansklubben” har någon chans till litteraturstöd, är det korta svaret att man först behöver ta ställning till om boken kan betraktas som en klassiker eller inte – detta eftersom det rör sig om en återutgivning av en tidigare översättning.

Det var en nyttig granskning och den gången blev resultatet att det inte gick att hitta någon skevhet eller tendens i fördelningen av stödet

Tvärtemot vad som varit en förhärskande mening i diskussionen skulle jag vilja hävda att det litterära efterhandsstödet fungerar väl. Om vi tar fackboksgruppen som exempel, så behandlar denna runt 600 titlar om året och fördelar ungefär 9 miljoner kronor i stöd. Efter debatten 2018 gick reportrar igenom våra listor – som givetvis är offentliga – över beviljade bidrag. Där samsades böcker om finska vinterkriget och matkultur på Öland med titlar om förislamisk poesi, skolattentatet i Trollhättan, föräldraförsäkringen ur jämställdhetsperspektiv, biografier över historiska män och kvinnor, klimatfrågan, nya rön om hjärnan, alternativa fakta samt Schellings filosofiska undersökningar av den mänskliga frihetens väsen.

Det var en nyttig granskning och den gången blev resultatet att det inte gick att hitta någon skevhet eller tendens i fördelningen av stödet. Åtminstone har jag då inte sett någon enda faktabaserad artikel som visar på det. Men ett negativt resultat är också ett resultat. Det är ett kvitto på att vårt arbete fungerade och att vårt uppdrag har utförts korrekt. Det vill säga: uppdraget att tjäna litteraturen och inte någon för tillfället rådande politisk agenda.

Låt oss nu titta på förhandsstödet till planerad litteraturutgivning. Här fungerar det på ett annat vis. När det gäller efterhandstödet förordnas ledamöterna på två år, med utrymme till förlängning på ytterligare två år. Sedan byts man ut för att ingen ska sitta på sin post för länge, vilket måste ses som en förnuftig säkerhetsåtgärd. Men för förhandsstödet finns ingen ordning av det slaget, utan de sakkunniga verkar tillfrågas mer godtyckligt, från gång till gång. De är inte beslutande utan bara rådgivande. Och det är i ansökningarna till förhandsstödet som de vinklade frågorna finns: de som handlar om huruvida den sökande tänker sig att ”integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv” och om man tänker sig att ”arbeta med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning”. Frågorna är inte obligatoriska att svara på, men kan lätt tolkas så.

Jag har märkt hur vissa sökanden slår knut på sig själva och desperat försöker hitta något i sina projekt som kan matcha ansökans frågeruta. Svaren kan bli långsökta intill det absurda. Som sakkunnig har jag därför mer eller mindre satt parentes om sådana frågor eftersom det inte är obligatoriskt att besvara dem och så gott som aldrig tillför något av förklaringsvärde.

En reflexion i efterhand är att ens oberoende och frihet som sakkunnig ibland har prövats. Inte så att det varit direkt hotat, men inte heller så att man kunnat luta sig tillbaka och känna sig lugn med att ens arbete inte villkoras. Jag minns den uppifrån initierade kvalitetsdiskussion som nämns i rapporten. Önskemålet var att vi på något sätt skulle ympa in jämställdhet och jämlikhet i själva kvalitetsbegreppet. Sådana påhitt kan man nog bara komma med om man inte själv sysslar med litterär bedömning.

Jag minns den kollega i gruppen som vuxit upp i diktatur och som var oerhört vaksam på all slags politisk styrning. Det var bra att ha en sådan kompassnål

Det säger sig självt att det inte fungerar, eftersom kvalitetsomdömet svarar på frågan om hur en bok är skriven och inte vad den handlar om. Litteratur är estetisk form. Det gäller sakprosa också. Och varför just dessa krav: jämställdhet och jämlikhet? En annan gång kanske man från departementshåll gärna vill få in den vita rasens överlägsenhet eller kristna grundvärderingar i kvalitetsbegreppet? Jag minns den kollega i gruppen som vuxit upp i diktatur och som var oerhört vaksam på all slags politisk styrning. Det var bra att ha en sådan kompassnål.

En annan, mer arbetsrättslig dimension av sakkunniguppdragen som avsevärt kan förbättras är den ekonomiska och administrativa. Både för enstaka och för längre pågående uppdrag får man av Kulturrådet ersättningar på ungefär samma nivå som en gymnasist som har sitt första sommarjobb. Detta signalerar vad fackkompetens inom kulturområdet anses vara värd i dag, något som givetvis omgående borde åtgärdas. Att arvodena för en tidningsartikel eller föredrag länge stått stilla är illa nog – men när staten köper in tjänster av fackfolk? Vågar man gissa att, säg, närings- eller finansdepartementet ersätter på andra nivåer? Här borde Kulturrådet föregå med gott exempel så att kulturen kan bli något man kan leva och inte bara överleva på.

Ett annat problem är administrationen kring de boktitlar som behandlas. Som det är nu måste man som ledamot ta sig till olika postutlämningar kors och tvärs över stan för att hämta ut sina sexhundra böcker om året, vilket förstås bör räknas in i ens arbetstid. Under fyra års tid försökte jag och fler med mig få till en lösning att tillgängliggöra böckerna digitalt. Detta hade sparat enormt med tid och logistik och även uppfyllt en hållbarhetsaspekt där de lästa böckerna inte omedelbart hamnat i kartongåtervinningen – för vem kan hantera ett inflöde på 600 böcker om året i sitt hem? En digital lösning hade varit ett litet steg för mänskligheten men ett stort för Kulturrådet.

Nu hoppas jag att Kulturrådet tänker klokt i stort och smått i sin utredning om litteraturstöden. Eftersom vi vet att efterhandsstödet fungerar, borde det stå som modell för andra stöd. Den avgörande faktorn är att man tillsätter oberoende och beslutsfattande externa grupper av sakkunniga som sitter på begränsad tid. Det är den enda garantin att stöden fördelas med hänsyn till den litterära kvaliteten och inte efter ideologiska önskemål. Ansökan till förhandsstödet måste omformuleras så att den lilla vinklade frågerutan tas bort. Låt författare och förläggare göra sina egna val, och – lika viktigt – håll armlängds avstånd också till de sakkunniga! Respektera deras kompetens, lägg er inte i deras arbete. Deras uppgift är att tjäna litteraturen, inte för tillfället rådande politiska tendenser.

