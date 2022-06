Sting bjöd lekande och avspänt på en vindlande hitparad

Konsert Sting Scen: Trädgårdsföreningen i Göteborg Visa mer

Redan 1967 uppmärksammade musikforskaren Wilfred Mellers egenheter i Beatles harmonik som pekade på ett släktskap med sena renässanstonsättare som exempelvis John Dowland. Ett samband som också förstärktes på vissa låtar av Paul McCartneys mjukt melankoliska röstklang.

Med Sting fördes det här arvet vidare inom den brittiska popen, vilket utmynnade i att han 2006 tog det så på allvar att han spelade in ett helt album med sånger av Dowland – ”Songs from the labyrinth” – tillsammans med den bosniske lutspelaren Edin Karamazov.

Som låtskrivare har Sting annars obekymrat växlat mellan pop, jazz, reggae och world music. Men det sound som alltid framkallats i mig när jag tänkt på honom är en varm men smått ödsligt klingande röst, kantad av en lyriskt wailande sopransax och plocket från akustisk gitarr. En hudnära intimitet i en vid rymd.

När han nu steg ut på Trädgårdsföreningens utomhusscen med sitt utsökta band hade saxen, mycket smakfullt, ersatts av ett bluesfärgat munspel. Kvällssolen stod högt mellan molnen och strålarna bröts genom Palmhusets glasfasad. Parken var i ett perfekt skick för Sting att trivas på scenen, inför de niotusen i publiken. För att minnas ”de gyllene fälten” och att drömma om ”trädgårdar i öknens sand”.

Men det mest slående var i vilket makalöst skick han fortfarande är som sångare. Hur avspänt han tycks kunna ge allt, med full kraft. Samtidigt som han leker fram sitt spel på elbasen. Och helt växlar musikalisk karaktär från låt till låt. För det han bjöd på var en vindlande hitparad. Från tidiga sånger som ”Roxanne” och ”Message in a bottle” till den glatt visslande ”If it’s love” och ”Loving you” från 2021 – den sistnämnda med en omisskännligt Dowlandsk melankoli i refrängen: ”If that’s not loving you/I don’t know what it is”.

De många stilistiska förflyttningarna skapade efterhand också en alldeles särskild stämning. En mottaglighet för den svävande skörhet som Sting framkallade i den avslutande ”Fragile” – för den här kvällen en sångernas sång.

