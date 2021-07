Stjärnan som aldrig såg sin egen charm

En del stjärnor är så skriande uppenbart menade att bli filmstjärnor att det är hemskt att tänka sig att de kunde ha blivit något annat.

Exempel 1 A: Cary Grant. All denna charm, elegans, och skönhet utom räckhåll för, till exempel, Alfred Hitchcock när han gjorde ”I sista minuten” (”North by Northwest”) 1959.

Man står inte ut med tanken.

Cary Grant var overklig. På 1960-talet tystnade slamret i Universals personalrestaurang när han steg in för att äta lunch. Medan Grant gick mot sitt stambord muttrade han för sig själv ”Ja, det är jag, det är jag, det är jag...”.

Men det var det inte. Cary Grant var en skapelse fjärran från Archibald Leach, som var hans riktiga namn. Cary Grant var ”en lysande förklädnad”, som Scott Eyman skriver i ”Cary Grant - A brilliant disguise” (Simon & Schuster).

Det var nätt och jämnt, och inte utan att det tog på honom, som Cary Grant klarade att vara Cary Grant, menar Eyman.

Scott Eyman tar sig an tunga namn i filmhistorien och skriver förstklassiga biografier om dem. Cary Grant är ett givet Eyman-objekt och ”A brilliant disguise” lever upp till förväntningarna. Kunnandet är djupt och brett, stilen en smekning.

1983 kom manusförfattaren William Goldmans insider-bok ”Adventures in the screen trade”. En bit om Cary Grant har jag aldrig kunnat släppa:

”En person som arbetat med Cary Grant berättade för mig: 'Cary stod på toppen av sin karriär. Jag var med på två av hans filmer och varje gång var det samma kamp: Han var övertygad om att han inte hade någon charm och att det var flera scener han inte kunde göra för att publiken inte skulle tycka om honom. Det var vansinne - här hade vi honom, kanske den charmigaste skådespelare som funnits, och man fick släpa honom framför kameran.'”

Trodde inte Cary Grant på sin egen charm? Alla i hela världen såg den tydligt, hur kunde den förbigå Cary Grant?

Cary Grant porträtterad 1935. Foto: Bob Coburn/Columbia/TT

Han föddes 1904 som Archibald Alexander Leach i Bristol i England. En olycklig barndom var en mörk skugga som följde honom genom livet. Han huttrade i det dåligt uppvärmda hemmet. Konstant pengabrist orsakade eviga gräl mellan föräldrarna. Mamma Elsie kom från lite bättre förhållanden än pappa Elias och körde hans misslyckanden ner i halsen på honom. Archie var deras andra barn, parets första son hade dött strax innan ettårsdagen. Det gjorde Elsie orolig, och överbeskyddande så det blev kvävande. Elias invände mot det, och så var nya gräl igång.

Grant trodde senare att det var den viljestarka moderns konstanta missnöje som fick hans far att börja dricka. ”Jag hade inte en lycklig stund med de där två samtidigt i huset”, sa Grant.

Elsie var svår utöver vad som var normalt. Då Grant var elva fick fadern henne intagen på mentalsjukhus. Hon blev kvar i tjugoett år. Det var ett övergrepp. Hon hade problem men när hon väl blev utskriven klarade hon sig själv i över tjugo år.

Elvaåringen Archie fick först höra att mamma tydligen hade åkt på semester. Sedan: hon har dött. Inte förrän Cary Grant var nästan trettio, och stjärna i Hollywood, fick han på en pub i Bristol av sin söndersupna far veta att modern levde och satt på mentalsjukhus.

Redan i Bristol ville Grant in i teatervärlden. Det påminner om hur Michael Caine, en annan engelsk stjärna med arbetarklassbakgrund, i sina memoarer skriver om hur han kände sig hemma i den klasslösa skådespelarfamiljen. Där slapp man ”tror du att du är något?”-kommentarer, med vilka både ens egen klass och överklassen hjälptes åt att hålla en nere. Archie Leach fick påhugg bakom scenen på Bristols teatrar. Vid fjorton straffade han ut sig från skolan och anslöt sig till en trupp av unga akrobater som turnerade på music hall-scenerna.

Nationaldagsfirande på Coney Island, New York år 1920. Foto: TT

Det var början på nära femtio år i showbusiness. Med truppen kom Grant till USA. I Cary Grant-profiler brukar nämnas att han ett tag försörjde sig genom att gå på styltor i en nöjespark på Coney Island. Eyman lägger till ett annat färgstarkt extraknäck, Grant sålde slipsar på gatan i New York. Slipsarna målades av honom och blivande kostymtecknaren och Oscarvinnaren Orry-Kelly, i vilken Grant fått en vän.

I Hollywood såg man i princip redan från första anblicken Cary Grant som solitt guld. Han hade ett utseende som gjort för huvudroller men var komiker i själen, skriver Eyman.

Att Cary Grant inte tycktes ta Cary Grant på allvar gjorde honom tilldragande. Han filmdebuterade 1932. Redan det året fick han arbeta med två storheter, regissören Josef von Sternberg och stjärnan Marlene Dietrich, i ”Blonda Venus”. Året därpå gjorde han den film där man ser råämnet till den approach han skulle finslipa, ”She done him wrong” (svensk titel ”Lady Lou”).

Cary Grant och Marlene Dietrich i ”Blonda Venus” från 1932. Foto: Paramount/TT

Han spelade mot Mae West, vampernas vamp, dubbeltydigheternas drottning. ”Har du en pistol i fickan eller är du bara glad att träffa mej?” är ett av många populära West-citat. I filmen är Grant polis, fast han arbetar undercover och ger sig ut för att vara kapten i Frälsningsarmén. Han tjänar Gud i de hårda kvarteren kring nattklubben där West framträder. Hon tittar lystet på den unga kaptenen. Hennes ”Why don't you come up sometime, see me?” har blivit en av de mest citerade Westreplikerna, oftast återges den lite fel.

”She done him wrong” blev en sådan succé att filmbolaget Paramount genast snodde ihop ännu en West-Grant-film. Cary Grant fattade snabbt: det blev roligt om kvinnorna jagade honom och han fick värja sig. I den berömda essän ”The man from Dream City” skrev filmkritikern Pauline Kael att Grant efter ”She done him wrong” ägnade trettio år åt att backa undan, ”fast inte allför långt”.

”She done him wrong” blev en succé. Foto: TT

Den imagen krävde att han kunde vara trovärdig som objekt för förtjusning. Cary Grant blev expert på att spela charmig och attraktiv.

Hans snärtiga, brittiska sätt att tala, där ”t”:na piskades fram, inte blev ”d” som de gärna blir i amerikansk engelska, har ofta härmats. Men accenten är ett påhitt från början till slut. Den kallas ”Mid-Atlantic” eftersom den inte hör hemma någonstans, den är ett slags artificiell fin-engelska som en tid lärdes ut till exempelvis skådespelare.

Han lärde sig hur han skulle klä sig. Länge ingick i filmbolagens kontrakt att om inte särskild utstyrsel behövdes medförde skådespelarna egna kläder. Grant anlitade en skräddare i London. Kostymerna syddes efter mönster reserverade för honom, hans kläder skulle vara strået vassare än alla andras.

Vid inspelningen av ”I sista minuten” ville Hitchcock retas med Cary Grant. Hitchcock fick skräddaren att ändå sy upp Grant-kostymer till motspelaren Martin Landau. Första inspelningsdagen kom en av Grants assistenter till Landaus loge och frågade varifrån han fått kostymen.

Cary Grant hade anledning att vara misstänksam mot Hitchcock. Här under inspelning av filmen ”Suspicion” från 1941. Foto: TT

Det brukar sägas att Cary Grant alltid gjorde samma roll men den rollen gjorde han bättre än någon annan. De filmer för vilka han är ihågkommen är av två slag, komedierna som inledde karriären och Hitchcockthrillrarna som följde lite senare.

Screwballkomedierna är filmälskarefavoriter. Hollywood såg så chict och smart ut i dem. Rapptungade män och kvinnor förförde varandra och satte krokben för varandra i fartfyllda tidningsmiljöer, luxuösa New Yorkvåningar, eller fashionabla barer. ”Ingen fara på taket” (1938) är kanske allra mest berömd, Grant är städad akademiker och Katharine Hepburn impulsiv överklassdotter som ställer till det för honom, men missa inte ”Min fru har en fästman” (1937), med dess skoningslösa drift med lantisar.

Cary Grant och Irene Dunne spelar ett sofistikerat New York-par som blir ovänner och ska skilja sig. De skaffar nya partners för att visa den andra. Bägge gör dåliga val. Hon kastar sig i famnen på en modersbunden Oklahoma-man - Ralph Bellamy - som blivit rik på olja.

Cary Grant stöter på paret. Hans ögon lyser när han får höra att ex-hustrun ska flytta västerut. Så avundsjuk jag är på dig, säger Grant till Dunne, som ska få bo i själva Oklahoma City! Ralph Bellamy missar helt undertonen och ler självbelåtet. Irene Dunne skruvar på sig. Grant vrider om kniven: ”Och skulle ni NÅGONSIN få tråkigt i Oklahoma City, kan ni alltid åka till Tulsa över helgen!”.

Irene Dunne med i Cary Grant i sitt grepp i filmen ”Min fru har en fästman” från 1937. Foto: TT

Alfred Hitchcock tog fram Cary Grants bastoner, sa regissören och cineasten Peter Bogdanovich. Hichcock menade att Cary Grant regisserade man inte, man bara satte honom framför kameran.

Han var med i några av Hitchocks största filmer. ”Notorius!” (1946), mot Ingrid Bergman, eller ”I sista minuten”, vem kan säga vilken av dem som är bäst? Cary Grant har en anmärkningsvärt fin filmografi. Han var ett ess på att välja film. Douglas Fairbanks Jr. berättar i sina memoarer hur Grant kom till honom och ville att han skulle vara med i äventyrsfilmen ”Gunga Din” (1939).

Där fanns två soldatroller som Fairbanks och han skulle kunna göra bra. Fairbanks undrade vilken soldat Grant skulle spela. ”Jag tar den du inte vill göra!” sa Grant.

Fairbanks hade aldrig hört talas om att en skådespelare gav bort roller på det viset. Ursmart, tänkte han. För Grant var det viktigaste att filmen blev bra, han räknade med att det även skulle gynna honom.

Cary Grant, Ingrid Bergman, Leopoldine Konstantin och Claude Rains i Hitchcock-filmen ”Notorious!” från 1946. Foto: TT

På film ser allt lätt ut för Cary Grant. Han är ledig, han är leende. Akrobattiden hade gett bra kroppskontroll, han rör sig elegant. Men han kände sig inte som någon lyckoprins. Han var gift fem gånger. Det låter sorgligt att han inte fick barn förrän långt upp i åren, i det fjärde äktenskapet, det med skådespelerskan Dyan Cannon, för han var barnkär. De som medverkat i Grant-filmer som barn talar om hur den faderliga stjärnan blev ett av de bästa minnena från inspelningen. En del fortsatte att hålla kontakten. Någon återkom efter flera år och bad Cary Grant komma till en skolavslutning. Det gjorde han.

När han fick Jennifer 1966 började han banda och filma henne i knasig omfattning. Inte en Jennifer-sekund fick gå förlorad.

Fem fruar; ja, ryktet om Grants homosexualitet tycks överdrivet. Ett tag på 1930-talet delade han hus med kollegan Randolph Scott. Båda var snyggingar i början av karriären. Det finns bilder från ett hemma hos-reportage där de i högsta grad ser ut som ett lyckligt gay-par. Men de poserade i sina badbyxor på beställning från filmbolaget Paramount. Grant och Scott var nog verkligen inte mer än kompisar som delade bostad. Eyman hittar inga belägg för att män skulle ha varit Grants preferens. Förhållandena med kvinnor var genuina, inte fasader.

Män som umgås. Cary Grant och Randolph Scott umgås iklädda badbrallor. Foto: John Engstead/ParamountTT

Hans relation till kvinnor hade rentav obehagliga inslag av kontrollbehov. Hans första hustru, skådespelerskan Virginia Cherrill, beskriver en klassisk hustrumisshandlare: ”Han ville inte att jag skulle gå iväg och arbeta; han ville inte ens gå ut om kvällarna. Och när vi kom hem ville han ha en drink. Och när han tagit ett glas eller två och blev arg brukade han sparka och slå mig.”

”Tyrann” sa Dyan Cannon till rätten vid deras skilsmässa 1967. Hon menade även att Grants bruk av hans dyrkade LSD förstärkte hans dåliga sidor. LSD var då inte narkotikaklassat. Grant hade i slutet av 1950-talet börjat ta det under överinseende av läkare, tripperna var en sorts långa terapisessioner. De hjälpte honom att stiga ner i barndomen och ge självinsikt.

Sa Cary Grant. Dyan Cannon mest suckade.

Cary Grants snålhet var en legend i Hollywood. För den hittar Eyman hur mycket belägg som helst. Manusförfattaren och dramatikern Moss Hart upptäckte att om man gästat Grant några dagar fick man vid avfärd en räkning. Kostnaden för telefonsamtal fanns med.

Rosalind Russell, som spelat mot Grant i ”Det ligger i blodet” (1940), skulle åka till London. Där har jag en Rolls stående, sa Grant, varför inte använda den? Min chaufför där kan köra.

Russell blev förtjust. ”Då så, när du kommer till London, kontakta MCA, mina agenter. De kan ge dig uppgifter om hyreskostnaden och kostnaden för chauffören.”

Boken är full av sådana historier.

I en sen intervju med Katharine Hepburn säger hon att hon egentligen inte känner filmstjärnan ”Katharine Hepburn”: ”Jag är lite som han som kommer och rensar pannan. Jag bara håller henne igång.”

Katharine Hepburn spelade mot Cary Grant i filmen ”Bringing Up Baby”, 1938. Foto: TT

På samma sätt var ”Cary Grant” en skapelse, en som gav sin upphovsman mycket ängslan. Stjärnan James Stewart häpnade när de skulle spela mot varandra i ”En skön historia” 1940: ”aldrig hade jag sett en så nervös och hispig skådespelare”. Grant var aldrig säker på att han skulle kunna spela Cary Grant. På ett schizofrent sätt var framgången för Cary Grant som en bekräftelse på att Archie Leach var värdelös.

1944 provade han att göra en rollfigur som liknade honom själv. ”Blott den som längtan känt...” var en ambitiös film regisserad av ett av Hollywoodhistoriens alltför seriösa olycksbarn, Clifford Odets. Grant gör en cockney med dödssjuk mamma, det är ödestyngda stämningar à la franska ”Dimmornas kaj” (1938).

Filmen floppade. Som jag trodde, menade Grant, Archie Leach vill ingen ha. Han experimenterade aldrig mer.

Cary Grant och Dean Martin 1982. Foto: TT

En sådan befrielse då han pensionerade sig strax efter sextio. Han rekryterades som glitter till styrelser: filmbolaget MGM, kosmetikaföretaget Fabergé, och andra. Han fick tillgång till sådant som företags-jet och våningar i New York och London.

Efter att ha läst om åren av vånda är det en lättnad att ta del av tillvaron efter yrkeslivet: ”Han vaknade vid sex och åt frukost i sängen, i pyjamas, och en morgonrock i siden han fått uppsydd i Tokyo...”

Som pensionär kunde Cary Grant äntligen njuta av att vara Cary Grant.