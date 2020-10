Stjärnjournalist avstängd efter onani under videomöte

USA-valet 2020

New Yorker och radiokanalen WNYC hade kallat till möte på videosamtalstjänsten Zoom förra veckan då man skulle öva inför den stundande presidentvalsnatten. Flera av tidningens främsta profiler skulle spela olika roller som Trump, Biden och personer med olika politiska hemvister, rapporterar Vice.

Under en tiominuters paus då ”Demokraterna” och ”Republikanerna” på var sitt håll skulle diskutera strategier passade Jeffrey Toobin på att sätta i gång ett annat videosamtal, en sexchatt, utan att stänga av vare sig ljud eller bild till mötet med redaktionen. Till råga på allt vinklade han webbkameran ner mot skrevet så att flera kollegor kunde se honom tillfredställa sig själv.

– Jag begick ett pinsamt dumt misstag att tro att kameran var avstängd. Jag ber om ursäkt till min fru, familj, vänner och medarbetare. Jag trodde inte att jag syntes på Zoom. Jag trodde ingen på Zoommötet kunde se mig. Jag trodde jag hade stängt av, säger Jeffrey Toobin till Vice.

Toobins mejladress har spärrats och hans medverkan i New Yorker kommer att upphöra under tiden tidningens förlag Condé Nast utreder händelsen. I egenskap av jurist är Toobin också en ofta förekommande kommentator på CNN i rollen som tv-bolagets rättsliga toppanalytiker, men han ska nu på egen begäran ta ledigt från det uppdraget.

Toobin har skrivit för New Yorker sedan 1993 och inledde sin CNN-karriär 2002. Därtill har han skrivit nio böcker om olika uppmärksammade amerikanska rättsfall, varav hans ”The run of his life” (1996) låg till grund för den hyllade och prisbelönade tv-serien ”The people v OJ Simpson” (2016).