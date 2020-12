Stjärnorna som lyser starkast i julmusiken

Vilken stjärna lyser klarast i musiken? För många är det ”Blinka lilla stjärna.” – vars melodi är så diamantiskt infattad i enkla treklanger att klarheten framstår som orörlig, ja nästan evig. Melodin föddes i form av den franska barnvisan ”Ah! Vous dirais-je, maman” från 1740 som Mozart gav spridning med sina 12 variationer för piano från 1781. Och som 1806 fick den engelska text av Jane Taylor som vi känner igen från den svenska: ”Twinkle, twinkle, little star/How I wonder what you are”.

Julens vägledande Betlehemsstjärna har i musiken samma tidlösa lyskraft men är även försedd med en gravitetisk rörelse. Den ”leder ej bort men hem” som det heter i ”Gläns över över sjö och strand” från 1893 av Alice Tegnér till en text av Viktor Rydberg. En stark ljuspunkt i fjärran som vi sträcker oss upp mot. Gestaltat också i de inledande stigande sprången i melodin till ”När det lider mot jul”, mera känd som ”Det strålar en stjärna” från 1909 av Ruben Liljefors till en text av Jeanna Oterdahl. En stjärnlängtan som gör den till en av de vackraste svenska julsångerna.

”Ingen var bättre på evigheten”, har det sagts om den franske tonsättaren Olivier Messiaen. Något han demonstrerar i sitt magiska orgelverk ”La nativité du Seigneur” (Herrens födelse) från 1935 där de tre vise männens långa ansträngande vandring följs av en orörlig pedalton högt uppe i diskanten som syftar på den evigt vägledande stjärnan. Klangen av en fullkomlig tillit. Ett motiv han 1974 återvände till i det himmelskt flammande orkesterverket ”Des canyons aux étoiles…” (Från kanjornerna till stjärnorna), inspirerat av ett klipplandskap i Utah vars branta bergsformationer liknar amfiteatrar. Och där blicken söker sig mot stjärnorna - för att tyda det budskap som står skrivet i dem.

I Messiaens musik framkallas en enorm stjärnrymd som talar till oss på samma mytiska sätt som det spektakulära meteorregn som syntes över Alabama på 1800-talet, vilket långt senare födde låten ”Stars fell on Alabama”. En rymd som även ljuder i John Williams filmmusik till ”Stjärnornas krig” och i ”Star of Betlehem” från filmen ”Home alone 2”. Samt hos David Bowie då han med ett oktavsprång svingar sig upp sig mot det förvandlande stjärnstoffet i frasen: ”There’s a starman waiting in the sky”.

Bland de svenska julsångerna har känslan av en gränslös rymd fått sitt mest suggestiva uttryck i Sofia Karlssons och Martin Hederos ”Vinterns passagerare” från 2015. En gnistrande resa, vidare och vidare, in i stjärnenatten. Dessutom med ett stråk av längtan och romantik som påminner om den hisnande kosmiska love story som möter oss i Zacharias Topelius dikt ”Vintergatan” – där de båda älskande befinner sig på var sin stjärna.

Men låt oss återvända till Messiaens amfiteater i Utahs öken, utan att lämna romantiken. Och på den scenen föreställa oss hur Sarah Vaughan med sina briljanta höjdtoner prickar stjärnorna, liksom en efter en, i ”Stardust”. Följd av den 13-årige Stevie Wonder och den 67-årige Louis Armstrong i var sin sällsamma version av ”When I wish upon a star” – där den förre står så på tå att han tappar fotfästet och den senare står så djupt att han får stjärnstoftet att blanda sig med jord och mylla.

En kavalkad som avslutas med hur stjärnglittret sätter sig i fingrarna på jazzpianister som Erroll Garner, Bill Evans och Esbjörn Svensson i ”Stella by starlight”. Och hur det på ett brutalt vis slocknar och tänds igen när det är dags för Miles Davis i samma låt – där han genomborrar himlavalvet med ett trumpetspel som glöder med en närmast förintande styrka. ”Spela ”Stella by starlight” för Lady Macbeth”, uppmanar Bob Dylan i en av sina senaste sånger. När jag nämnde detta för DN:s teaterkritiker Leif Zern trodde han att det skulle medföra att hon tar ut skilsmässa och kliver på båten från Glasgow till New York – för att pröva till en roll i ”Lady och Lufsen”.

Att likt Miles Davis ta strid med stjärnorna gör också Johannes Edfelt i vars dikter stjärnan kan vara en ”vinterns spion”, en ”rymdens avskedsblick” i maskopi med den kommande frosten. I sin essäsamling ”Senecaprogrammet” uppmärksammar Gunnar D Hansson en text av Harry Martinson om just stjärnorna hos Edfelt. För Martinson är och förblir stjärnvalvet ”den oförstörbara högsta kontrasten till all livets vardagsvärld…” Och har en enastående förmåga att uppväcka ”klarhet, förundran, samling, frid” – men också ”panisk ångest”. För stjärnan har också en ”vasshet”, som hos Edfelt, då den kan stirra som en ”stålpupill”.

1920 skrev Edfelts diktarkollega Erik Blomberg följande rader: ”Var inte rädd för mörkret,/ ty ljuset vilar där./ Vi ser ju inga stjärnor, där intet mörker är.” I en dikt som några rader fram säger att ”mörkret är allt som ljuset/ med bävan längtar till.” – som 1992 blev en psalm i en varmt och innerligt klingande folkton, komponerad av Karin Rehnqvist. En nutida länk till stämningen i trettondagspsalmen ”En stjärna gick på himlen fram” och till ljusmystiken i ett av juletidens största och mest betydande musikaliska verk – J. S. Bachs ”Juloratorium” från 1734.

Det är ett verk som inte bara talar om den vägledande stjärnan, utan också det stjärneljus som tränger in i oss, lyser upp våra hjärtan och ”gör slut på mörkret” som det heter i en av körsångerna. En glänsande ton som stämmer oss just i juletiden, men som hos diktaren Gunnar Ekelöf inte började klinga: ”förrän en okänd gud/ lät sin stjärna falla/ sent en sommarnatt i din själ:/ Då sjöng du, slagen/hårt av ljus och glödande liv/ den första gången…”

Lyssna på stjärnornas musik!

Läs fler texter av Martin Nyström och mer om musik