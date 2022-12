Stjärnskottet Raye gör succé på topplistorna: ”Musiken blev min medicin”

Efter 20 ivriga minuters väntan tänds en skärm upp på det virtuella Google-mötet. En sprallig tjej med körsbärsröda lockar hälsar glatt och ursäktar sin sena ankomst till intervjun. Det är den 25-åriga sångerskan och låtskrivaren Rachel Agatha Keen, mest känd under artistnamnet Raye. Hon, som är uppvuxen i södra London, har precis satt sig i en taxi på väg hem från en middag med den amerikanska tidningen GQ.

Det är bråda tider, medger Raye. Det senaste året har hon släppt fyra singlar från sitt kommande debutalbum ”My 21st century blues”. Låten ”Escapism”, en beatdriven ballad om hedonism och sorg som hon gjort tillsammans med rapparen 070 Shake, har under de senaste månaderna fått stor uppmärksamhet på Tiktok.

Singeln har klättrat uppför topplistorna världen över och var uppe och vände på andraplatsen på den brittiska singellistan, bara undanhållen topplatsen av Mariah Careys julsuccé.

Bland sina musikaliska inspirationskällor nämner Raye sin egen far, också han låtskrivare och musiker. Foto: DANIEL LEAL

– Jag sover inte nu för tiden, säger Raye. Men det här har varit min dröm sedan jag var sju år gammal.

Genom åren har hon främst varit verksam som låtskrivare för en rad olika världsartister som Beyoncé, John Legend och Charlie XCX. Som soloartist landade hon redan 2014 ett kontrakt med skivbolagsjätten Polydor, vilket resulterade i flera ep-skivor.

Men snart skulle hennes karriär gå upp i rök.

I Rayes avtal med bolaget hade hon utlovats fyra album. Men trots fyra Brit Awards-nomineringar och miljontals lyssningar på strömningstjänsterna fick hon aldrig chansen att spela in ens ett debutalbum. Artisten lämnade därför skivbolaget i fjol.

I samband med händelsen uttryckte hon sitt missnöje till sina följare på Twitter.

https://twitter.com/raye/status/1409901542275268615

Raye minns dagen då hon bestämde sig för att det var dags att lämna och samtidigt inleda en ny era i musikkarriären.

– Jag kommer ihåg att jag stod i mitt rum och tittade på en affisch jag har av Nina Simone. Under den står det att ”det är en artists plikt att spegla samtiden genom sin konst” och jag tänkte ”vad är det jag har gjort utöver det jag blivit tillsagd att göra?”, säger Raye.

I sin frustration över situationen skrev hon låten ”Hard out here”. Den är ett manifest över hur det är att vara ung, färgad kvinna i musikbranschen.

– Jag vet att det är en intensiv låt. Men den har ett budskap som jag ville skulle bli det första jag delade med mig av i det här nya kapitlet, säger hon.

Det sårbara berättandet i hennes låtskrivande genomsyrar det kommande albumet. ”A little context if you care to listen/ I found myself in a shit position/the man that I love sat me down last night and he told me it was over/dumb decision”, sjunger Raye exempelvis i ”Escapism”.

Det är en låt som skildrar hennes destruktiva försök att komma över en plågsam relation.

Genom åren har Raye gjort flera studieresor till Sverige. ”Ni har några av de bästa låtskrivarna i världen. Förr brukade jag komma två-tre gånger per år. Jag har lärt mig massor som jag sedan applicerat på min egen musik.” Foto: Callum Walker Hutchinson

– Det var en tid i mitt liv då jag var helt vilsen. Jag självmedicinerade, då jag gick igenom hjärtesorg och ptsd på samma gång. Att skriva låtarna till skivan gav mig chansen att bearbeta de känslorna. Musiken blev min medicin, säger Raye.

I samma veva kom även låten ”Black mascara” till.

– Dagen då vi gjorde den var jag verkligen under isen. Jag sade till producenterna att ”nu går jag in i båset och spelar in låten sedan går jag så får ni göra vad ni vill med det.” När de sedan skickade låten till mig, spelade jag den på högsta volym om och om igen och grät i flera timmar.

Raye är numera självständig och sajnad till ett mindre skivbolag. Nu har hon full kontroll över sin egen konst och sitt uttryck, ett som spänner från elektroniska popballader, till soul- och triphopinfluerade diton.

– Jag känner att jag befinner mig i en position där mitt perspektiv på vad jag väljer att dela med mig av är helt och hållet mitt, vilket är något som jag tycker alla kreatörer borde ha.

Rayes första fullängdare ”My 21st century blues” släpps den 3 februari 2023.

Det här är Raye Raye är en brittisk singer /songwriter, som släppt flera singlar och minialbum. Som låtskrivare har hon skrivit material till Beyoncé, Charli XCX, John Legend och Ellie Goulding. Hennes debutalbum, ”My 21st century blues”, släpps den 3 februari 2023. Hon ger sig ut på världsturné i samband med släppet och kommer uppträda i Stockholm den 1 mars nästa år. Visa mer

Läs mer om musik och våra senaste skivrecensioner