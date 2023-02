Stjärnspäckad metoofilm tar sikte på Oscarsgalan

I maj 2009 klev en grupp manliga mennoniter in på en polisstation i en småstad i östra Bolivia. Med sig hade de sju medlemmar från samma strängt religiösa samfund som levde i en isolerad koloni utanför det moderna samhället. De sju männen anklagades för att under flera års tid ha våldtagit och förgripit sig på mer än 100 kvinnor och flickor, den allra yngsta bara tre år gammal. De flesta av offren hade varit nedsövda medan övergreppen pågick. Kvinnornas synliga skador hade bortförklarats med att de hade hemsökts av onda andar, straffats av Gud för sina synder, eller avfärdats som ”kvinnliga fantasifoster”. 2011 dömdes sju män för massvåldtäkterna.

Den chockerande berättelsen skakade om den kanadensiska författaren Miriam Toews som själv hade växt upp i en liknande mennonitisk församling i Manitoba, även den sprungen ur 1500-talets radikala reformation i Europa. Hennes roman ”Kvinnor som pratar” blev ”en påhittad reaktion på verkliga händelser” och kan beskrivas som en dramatiserad dialog där kvinnor bryter en uråldrig tystnadskultur genom att avhandla frågor som ondska, ansvar, fri vilja, försoning och förlåtelse.

Samtalen pågår under knappa 24 timmar då de flesta av männen från kolonin är i staden för att försöka få de anklagade männen frigivna. Under tidspress samlas en grupp tongivande kvinnor för att fatta ett livsavgörande beslut. En mikro-folkomröstning med tre olika val: Stanna kvar och förlåta männen, stanna och slåss för förändring eller lämna kolonin och starta ett nytt liv.

– En av de saker som gjorde mig mest exalterad med boken var att utforska idén om radikal direktdemokrati och att försöka gestalta hur den kan se ut i verkligheten. Om vi ska röra oss framåt så inbillar jag mig att vi måste vara villiga att orka fullfölja ett obekvämt samtal med någon vi tycker har stötande åsikter, säger filmens manusförfattare och regissör Sarah Polley.

Sarah Polley har skrivit manus och regisserat ”Women talking”. Foto: Stills Press/Alamy

Efter att ha jobbat som skådespelare sedan barnsben regidebuterade hon 2006 med ”Away from her” med Julie Christie som gav henne en Oscarsnominering för bästa manus. Polley har också regisserat det romantiska dramat ”Take this waltz” (2012) och den självbiografiska dokumentären ”Stories we tell” (2012).

Som mamma till två barn hade hon egentligen ingen större lust att gå tillbaka till registolen. Allt ändrades när en väninna pitchade handlingen i ”Kvinnor som pratar” över en fika vid köksbordet. Sarah Polley blev fängslad och tog genast kontakt Frances McDormand och producenten Dede Gardner som hade köpt filmrättigheterna när romanen publicerades 2018 mitt under metoovågen. Toews politiska parabel anslöt sig till den heta debatten om mäns våld mot kvinnor och de gamla hierarkiska patriarkala maktsystemen som skapar orättvisa mellan könen.

Sarah Polley vill ta frågan vidare.

– Metoorörelsen har lyckats göra en viktig skadebesiktning när det handlar om mäns våld mot kvinnor men jag är mer intresserad av att föra ett samtal om vilken typ av värld vi vill bygga – inte bara vad vi vill rasera. Ett samhälle mår alltid bättre av att ställa de svåra frågorna i stället för att sopa under mattan, säger Sarah Polley.

– Det mirakulösa med kvinnorna i filmen är att de sitter kvar i obehaget och lyckas nå konsensus eftersom de försökt att hitta ett sätt att förstå varandra. Så jag blev verkligen fascinerad av idén att göra en film där du faktiskt ser människors sinnen förändras i realtid, säger Sarah Polley som möter pressen i ljusgrön polotröja och svart kostym.

"Women talking” Dramafilm som bygger på Miriam Toews roman ”Kvinnor som pratar” från 2018 - en ”kvinnlig fantasi” som är en reaktion på massvåldtäkterna i slutet av 00-talet i ett kristet mennonitiskt samfund som skapat en isolerad koloni i östra Bolivia. Manus och regi: Sarah Polley Medverkande: Claire Foy, Jessie Buckley, Rooney Mara, Ben Whishaw, Sheila McCarthy, Liv McNeil, Kate Hallett, Frances McDormand, m fl. Nominerad för bästa regi och bästa originalmanus till Oscarsgalan som äger rum den 12 mars. Svensk biopremiär: 17 februari Visa mer

Även om filmens premiss var barnsligt enkel så var det ingen lek att göra den levande. Att göra en snacksalig Hollywoodfilm i en lada som påminner om Platons dialoger där olika argument stöts och blöts mot varandra var en utmaning. Till en början var hon rädd för att den skulle bli alltför präktig och didaktisk. Hon laddade upp genom att sitta på sin träningscykel och se om gamla favoritfilmer av Ingmar Bergman och Sidney Lumet liksom Sally Potters ”Orlando”. Det slutade med att hon skrev så många manusutkast att varje bärande rollfigur hade en egen manusversion som såg allt ur sin synvinkel. Efter följde ett helt år av rollbesättning för att skapa rätt sorts dynamik och personkemi. Hon fastnade för skådespelare som Jessie Buckley, Rooney Mara, Ben Whishaw och Claire Foy.

Jag hade aldrig läst något liknande, ett unikt och extraordinärt verk.

Den brittiska aktrisen som slog världen med häpnad som drottning Elizabeth i ”The crown” blev helt golvad när hon plöjde romanen.

– Jag blev väldigt rörd, störd och ... rädd, säger Claire Foy som sitter i ett hotellrum i London med mittbena och bär en vit skjorta till sin svarta pullover.

– Jag hade aldrig läst något liknande, ett unikt och extraordinärt verk. Miriams röst är så kärnfull och kortfattad, ändå lyckas hon uttrycka så mycket med de få ord hon använder. Allt är väldigt suggestivt och påtagligt, säger hon.

Samtliga filmens rollfigurer är kvinnor – förutom kolonins lärare August (Ben Whishaw), en timid man med universitetsexamen som de andra männen anser vara ofarlig eftersom han inte betraktas som någon ”riktig karl”. I berättelsen blir han ett slags kombination av vittne, sekreterare och valobservatör. Hans skolade bildning blir en kontrast till tre generationer av kvinnor som varken kan läsa eller skriva, men som skaffat sig en handfast livsvisdom genom att arbeta med jordbruk, hushållsarbete och barnuppfostran.

Bild 1 av 2 Judith Ivey och Claire Foy i ”Women talking”. Foto: FlixPix/Alamy Bild 2 av 2 Michelle McLeod, Sheila McCarthy, Liv McNeil, Jessie Buckley, Claire Foy, Kate Hallett, Rooney Mara och Judith Ivey i ”Women talking”. Foto: Alamy Bildspel

Filmen varken visar eller uppehåller sig vid själva övergreppen, utan handlar helt om hur kvinnorna i detta pacifistiska samhälle försöker hantera traumat. De äldsta spelas av en tandlös Sheila McCarthy och Judith Ivey som ger tröst, perspektiv och ”mormorsskämt”, medan de yngsta (Liv McNeil, Michelle McLeod och Kate Hallett) står för upproriska attityd. Men framför allt kretsar filmen kring tre småbarnsmammor mitt i livet som försöker hantera det plågsamma traumat på olika sätt; Rooney Maras principfasta och passionerade Ona som försöker att tämja mörkret med ett upphöjt lugn, Jessie Buckleys Mariche som plågas av en våldsam inre kamp och Claire Foys Salome den mest utlevande som försöker attackera sin förövare med en halvcirkel­formig skära.

– Anledningen till att jag älskade att spela Salome var att hon vågade vara sig själv och vågade lita på sin egen åsikt. Inte ens Elizabeth Mountbatten hade nödvändigtvis en egen röst på det sättet, och ”The crown” var heller inte nödvändigtvis någon resa för att hon ska hitta den, säger Claire Foy.

Lika lite som någon annan har hon patentlösning för hur samhället ska stoppa mäns sexuella våld mot kvinnor.

– Det är en stor fråga att svara på för en skådespelare, ler hon. Men jag tycker att filmen är en bra utgångspunkt. Ju mindre skam och marginalisering kring kvinnor som har upplevt dessa saker, desto mer möjligheter att diskutera saker på ett öppet sätt. Jag hoppas verkligen att den här filmen är en språngbräda, säger Claire Foy.

Hennes motspelare Jessie Buckley håller med och kallar inspelningen för ”livsomvälvande”.

– Gud, jag har aldrig känt mig så exalterad över att vara en del av ett samtal som fortfarande pågår efter inspelningen. Manuset har också fått mig att reflektera över vilka berättelser som vi kvinnor har ärvt, som kanske inte ens var våra från början. Går det att skapa nya ursprungsberättelser? Kanske är detta början på en ny berättelse som vi själva skriver och rör oss framåt i, säger Jessie Buckley som Oscarsnominerades för birollen i ”The lost daughter” och även har spelat i filmer som ”Rose”, ”I'm thinking of ending things” och tv-serien ”Fargo”.

Det finns en plats för alla typer av kvinnor i världen, inte bara den behagliga typen som säger trevliga saker om kaniner.

Om Salome är utagerande och temperamentsfull så spelar Jessie Buckleys den aggressionshämmade Mariche som lider i tysthet.

– Jag älskade henne absolut. Mariche brottas med ett slags internaliserat våld som är uråldrigt, känslor som jag bara har känt stundtals. Det är som om hon måste nysta upp allting inombords för att kunna föreställa sig själv på en annan plats, inte bara i nästa liv utan också i det här livet. Jag ville verkligen veta hur det känns med en rädsla och smärta som kommar inifrån. Det finns en plats för alla typer av kvinnor i världen, inte bara den behagliga typen som säger trevliga saker om kaniner, ler Jessie Buckley som har grällt morotsfärgat hår till en mörkblå kostym med breda slag.

Bild 1 av 2 Jessie Buckley som Mariche i ”Women talking”. Foto: Alamy Bild 2 av 2 Ben Whishaw, Rooney Mara och Claire Foy i ”Women talking”. Foto: Alamy Bildspel

Hon tycker att det är svårt att svara på hur hon skulle agera i motsvarande situation som sin rollfigur Mariche.

– Jag skulle kunna göra olika val vid olika tider i livet. Min instinkt skulle vara att stanna och slåss för att sedan kanske luta över åt att fly fältet när sakerna hade ältats på det här sättet, men jag är fortfarande inte säker. Poängen med filmen är att provocera fram en förändring på ett snällt, öppet och nyfiket sätt – inte att vi gräver ner oss djupare de gamla skyttegravarna, säger Buckley.

En av dramats underliggande frågeställningar handlar om att kvinnorna kämpar med att få ihop sin idealistiska tro med den brutala verkligheten. Måste de överge sin kristna tro som bygger på pacifism och en naturlig strävan att alltid förlåta?

– Nej, svarar Sarah Polley och utvecklar frågan:

– För mig är filmen ingen kritik av trosbaserade samfund. Kvinnorna i filmen agerar snarare som de gör för att komma närmare sin tro, inte bort från den. Snarare handlar det om vad de måste göra för att följa sin verkliga tro genom att röra sig bort från toxiska maktstrukturer där män har missbrukat sin makt, säger Sarah Polley.

Jag kan verkligen vara utan eskapader med det galna manliga geniet som inte bryr sig om någons annans välbefinnande.

Förra året väckte Sarah Polley uppståndelse med den självbiografiska boken ”Run towards the danger” där hon bland annat berättade om sina traumatiska upplevelser av sexuella övergrepp och att som 8-åring vara på en kaotisk och vårdslös inspelning av Terry Gilliams ”Baron Münchausens äventyr” (1988). I några av scenerna tappade mannen som skötte specialeffekterna kontrollen över explosionerna som skrämde slag på den unga Polley som också höll på att bli allvarligt skadad.

– Läxan jag lärde mig av den erfarenheten var att skådespelare absolut inte gör ett bättre jobb om de känner sig osäkra och otrygga. Jag kan verkligen vara utan eskapader tillsammans med det galna manliga geniet som inte bryr sig om någons annans välbefinnande, säger Polley.

– Ett sådant beteende höjer inte filmens kvalitet på något sätt – även om det råkar ha blivit bra filmer med den här galna metoden. Förmodligen hade filmen blivit ännu bättre om regissören skapat en trygg miljö för skådespelarna. Jag vill skapa en miljö där alla känner sig uppmärksammade och sedda. Och heller inte låtsas vara den som tror att man kan allt på en filminspelning.

Bild 1 av 2 Rooney Mara, Judith Ivey, Claire Foy och Sarah Polley under inspelningen av ”Women talking”. Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo Bildspel

Scenen där filmens berättarröst pratar om ”domedag och en uppmaning till bön” kom från den isländska kompositören Hildur Guðnadóttir som vann en Oscar för musiken till ”Joker” och även är aktuell med Oscarsnominerade ”Tár” där Cate Blanchett spelar en dirigent. I ”Women talking” finns ett stillsamt sorgligt och oroande klirr av slagverksinstrument.

– Jag ville ha ett ljud som kunde fångade traumakänslan där minnet är blockerat eftersom det är kaos i hjärnan. Att ljudsätta den där situationen som många kvinnor hamnat i efter ett sexuellt övergrepp och ska vittna men inte kan komma ihåg saker exakt på samma sätt efter en bilolycka. Min idé med ett högt och dånande ljud fungerade inte alls, berättar Sarah Polley som bad Guðnadóttir om hjälp.

– Hon kom tillbaka med det enkla ljudet av klockan och pinnen som slog i klockan. Och det fångade precis den känsla som jag hade hoppats. Domedag och en uppmaning till bön – både och. Ett trauma som fått dig att gå sönder men också en förmåga att gå framåt och se saker med en ny blick.

Även om handlingen utspelar sig 2010 så ville Polley skapa en tidlös känsla för ett slags uråldrig kvinnokamp som går genom seklen. En av de få scener som påminner om att filmen utspelar sig i modern tid är när en folkräkningsbil, en pick up-truck med högtalare, åker genom kolonin och pumpar ut Monkees glättiga 60-talshit ”Daydream believer” – en text som skrevs för att skildra tristessen med ett monotont förortsliv:

Cheer up, sleepy Jean

Oh, what can it mean

To a daydream believer

And a homecoming queen?

Sarah Polley lyser upp när hon får prata om låtvalet.

– I boken är det The Mamas & the Papas ”California dreamin'” som spelas – och vi levde med den låten länge, älskade den verkligen. Men den hade också en längtan och sorg som exakt speglade känslorna i filmen så att det kom för nära. Så vi experimenterade med olika låtar, och när vi satte på ”Daydream believer” så blev vi blixtförälskade! Det kändes som att låten fångade något och samtidigt öppnade för ett ögonblick av lätthet och glädje, ett slags kontrapunkt till filmens tema, säger Sarah Polley.

”Women talking” är den enda filmen som har Oscarsnominerats för bästa film med kvinnlig regissör. Filmen är också nominerad för bästa originalmanus men många menar att Polley har blivit snuvad på en nominering för bästa regi. Claire Foy ler lite när hon smakar på ordet ”snuvad”.

– Jag tror att man måste ta prisgalor med humor och en nypa salt. Även om det har varit två kvinnor som vunnit för bästa regi under de senaste åren – Chloé Zhao och Jane Campion – så var det oändligt många år som Oscarsgalan inte lyfte fram kvinnliga regissörer. Det är fortfarande en lång väg att gå, säger Foy och fortsätter:

– Mitt yrkeslivs stoltaste ögonblick var när hela ensemblen fick en SAG-nominering (Screen actors guild). Jag har varit del av många fantastiska ensembler men denna tog priset. Detta var ett sällsynt och dyrbart projekt som talade till djupet inom alla utan att vi ens behöva prata om det.

”Women talking” har svensk biopremiär den 17 februari.

Ian Holm och Sarah Polley i Atom Egoyans ”Ljuva morgondag” (1998). Foto: Alamy

Sarah Polley Född 1979 i Toronto. Regissör, manusförfattare och skådespelare. Började som barnstjärna i tv-serien ”The road to Avonlea” och spelade även i Terry Gilliams ””Baron Münchausens äventyr” (1988). Slog igenom i Atom Egoyans ”Ljuva morgondag” (1997) och har även medverkat i filmer som David Cronenbergs ”ExiZtens” (1999), Kathryn Bigelows ”Vikten av vatten” (2000) och Zack Snyders ”Dawn of the dead” (2004). Regidebuterade 2006 med Alice Munroe-filmatiseringen ”Away from her”, ett kärleksdrama med Julie Christie i huvudrollen som en alzheimerdrabbad kvinna som gav henne en Oscarsnominering för bästa manus. Har även regisserat romantiska hipsterdramat ”Take this waltz” (2012) och den självbiografiska dokumentären ”Stories we tell” (2012). Skrev manuset till Netflix-serien ”Alias Grace” som bygger på Margaret Atwoods roman. Visa mer

Miriam Toews bäddar för en stor läsupplevelse

Succé för Ruben Östlund – nomineras till tre Oscar