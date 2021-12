Stjärnspäckade ”Don't look up” gör vitsig satir av faktaresistensen

Dramakomedi ”Don't look up” Regi: Adam McKay. Manus: Adam McKay, David Sirota. I rollerna: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep m fl. Längd: 2 tim 18 min (från 11 år). Språk: engelska. Biopremiär, Netflixpremiär 24 december. Visa mer

En gigantisk meteorid är på väg mot jorden. När den träffar kommer den att utsläcka allt liv. Människorna har sex månader och fjorton dagar på sig att göra något åt saken. Hur i Guds namn ska planeten räddas?

Fel fråga. Det får astronomerna Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) och Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) lära sig när de upptäckt Dibiaskymeteoriden. De tror att jordens undergång är ett problem, tills de försöker få någon att ta itu med den. När vetenskapsmän larmar om ett meteoridhot ser USA:s president, tv-journalister, influerare och konspirationsteoretiker många viktiga sidor av saken. Men att göra något åt problemet kommer långt ner på listan.

”Don't look up” är en satir över en tid då man inte kommer någonstans med att vädja till människors självbevarelsedrift. Fakta talar inte. Eller, det försöker, men överröstas av alla med egna tolkningar. Eventuella likheter mellan Dibiaskymeteoriden och, säg, den globala uppvärmningen, eller sars-cov-2-viruset är garanterat avsiktliga. Det är roligt, men också lite guppigt och ostadigt. En röra porträtteras och regissören och manusförfattaren Adam McKay lyckas inte helt undvika att även skildringen blir rörig.

Meryl Streep spelar president i ”Don't look up”. Foto: NIKO TAVERNISE/NETFLIX

McKay vann Oscar för manuset till ”The big short” (2015), som handlade om det jonglerande med finansiella instrument som kastade världen in i finanskrisen 2008. När han nu tar sig an faktaresistensen i det offentliga samtalet köar stjärnorna för att få vara med. Förutom de ovannämnda är även bland andra Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett och Mark Rylance med som dumskallar i sammansvärjningen. ”Don't look up” är en skådespelarkarneval. Det är på gott och ont. Ibland tänker jag att McKay hade kunnat återanvända den berömda/ökända titeln från en mastodontmönstring av skådespelare som gjordes på 1960-talet, ”En ding, ding, ding, ding, ding värld” (1963 – sevärd!).

Men ”Don't look up” är vitsigare. När meteoriden är så nära att den kan ses med blotta ögat blir ”Don't look up” slagord bland dem som säger att meteroidhotet är propaganda. Spela inte med, titta inte upp! Vid det laget har Kate och Randall förstått att om man 2021 kommer med nyheten om något som ska utplåna världen så är det nyheten som ses som problemet. Meryl Streeps Donald Trump-artade president tar fasta på att det inte kan vara etthundra procent säkert att meteroiden kommer att träffa. Det finns en bråkdels möjlighet att allt går bra. Varför skrämmas?

I nyhetsstudion de gästar är dagens sensation sprickan i ett kändisförhållande. Kates och Randalls vetenskapsnyheter – krävande! – kommer efter. På sociala medier blir Kates hysteriska utbrott i studion det enda som uppmärksammas. McKay ser många måltavlor: politiker, medier, sociala medier, techguruer – Mark Rylance i vit peruk och med blekta tänder. Det blir överlastat. Fast hur McKay än vräker på blir det, tyvärr, aldrig helt osannolikt.

