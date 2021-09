Stockholms nattliv öppnar – så var första utekvällen

Utanför Debaser Strand står ett tiotal svartklädda personer i väntan på att bli insläppta. Senaste gången det hölls en konsert på här var i mars 2020, precis innan de första restriktionerna infördes. Efter beskedet om lyfta restriktioner dröjde det inte länge innan Hurula bokades in som första akt. Biljetterna sålde slut på mindre än tre dygn.

Två av de trogna fansen i kön är Låtta Larsson och hennes kompis Jessica. De är nervösa men förväntansfulla över att få vara på konsert igen, i synnerhet denna. De har nämligen lovat Hurula personligen att de ska stå längst fram.

– Vi var på hans vernissage, och då sa vi att vi skulle stå längst fram på hans nästa spelning. Hoppas han kommer ihåg oss, säger de.

Allt eftersom publiken trillar in fylls lokalen av ett välbekant sorl, som bara uppstår när fler än 50 personer får mingla fritt inomhus. Några personer hänger i baren, något som för bara ett dygn sedan inte var tillåtet. Bartendern Vera Schaeffer berättar hur hon tidigare under kvällen varit i färd med att be folk flytta sig, för att sedan inse att det är ingenting hon behöver göra längre.

– Det så otroligt skönt att slippa agera polis, och tvingas säga till folk att hålla avstånd och säga var de får stå någonstans, säger hon.

Kvällens tillställning lär vara en av de mest bevakade i både Debasers och Hurulas historia. Flera svenska mediehus och ett tyskt är på plats och dokumenterar det historiska evenemanget.

I folkmassan skymtar plötsligt energiminister Anders Ygeman.

Hur känns det att vara på konsert igen?

– Helt otroligt ju! svarar han.

Bild 1 av 3 Denisse Canelas är bartender på salsaklubben Locqueria i Hammarby sjöstad. Foto: Alexander Mahmoud Bild 2 av 3 Paulina Drugge och Sara Johansson dansar på Kungliga Tekniska Högskolans pubkväll. Foto: Alexander Mahmoud Bild 3 av 3 Philip Benne och Alexander Aspenberg står vid köerna till Café Opera. Foto: Alexander Mahmoud Bildspel

Till slut är lokalen full och graderna börjar stiga uppåt 30. Publiken har sammanfogats till en stor kropp som svettas och knuffas tillsammans i väntan på musiken. När ridån glider upp och lamporna släckts ropar någon: ”Vi är på konsert!” Resten av publikhavet svarar med ett jubel. Strax därefter skriker en rundgång igång spelningen på klassiskt rockmanér och Hurula kliver på scen.

– Vad kul att se er, säger han till massan.

Utanför Spy Bar står en annan folkmassa och stampar, uppradade i hopp om att vakterna ska släppa in dem. En som köar är Hilda Kilinc. Hon längtar efter att få festa igen.

– Det ska bli så kul! Man får lära känna nytt folk. Pandemin har varit jobbig för oss studenter. Bara plugg, plugg, plugg, men nu får vi ta vara på helgerna också!

Bild 1 av 4 Oma Ina och Hilda Kilinc: ”Vi låter kvällen ta oss dit den tar oss.” Foto: Alexander Mahmoud Bild 2 av 4 Köerna till Café Opera var timmeslånga. Foto: Alexander Mahmoud Bild 3 av 4 Att komma komma in och få dansa på Spy bar var inte det lättaste. Foto: Alexander Mahmoud Bild 4 av 4 Trots långa köer och mycket trängsel var stämningen på topp bland alla som längtat efter ett uteliv fritt från restriktioner. Foto: Alexander Mahmoud Bildspel

Några som också vill in på Spy bar är Edvin Ryding, Wilma Lidén och Kristofer Greczula. De kommer precis ut från premiären av nya Bondfilmen.

– Det känns lite konstigt med så mycket folk, jag undrar hur det kommer att se ut med restriktionerna om en månad. Jag kan inte föreställa mig hur det kommer vara när man är inne på en fullsmockad klubb – hoppas verkligen att alla som står i den där kön är vaccinerade, säger Wilma Lidén.

Bild 1 av 2 Taxichauffören Mahmut Celepli. Foto: Alexander Mahmoud Bild 2 av 2 Edvin Ryding, Wilma Lidén och Christopher Greczula har varit på premiären av nya Bond-filmen. Foto: Alexander Mahmoud Bildspel

Kristofer Greczula är inte lika orolig, även om han tror att det finns risk för nya restriktioner i framtiden.

– Man får passa på nu när det går.

Taxichauffören Mahmut Celepli står intill dem och försöker ragga kunder.

– Det här betyder mycket – som att man inte är arbetslös längre! Alla mina kollegor har drabbats hårt under pandemin. Många har konkat.

Loqueria Sjöstaden håller salsakväll – och behöver inte tänka på avstånd längre. Caroline Werner är på plats, och har tagit på sig sin röda klänning.

– Jag har isolerat mig under hela pandemin och nu, efter två doser, har jag börjat dansa fem dagar i veckan. Det är som att få mitt liv tillbaka. När jag väl dansar kan jag inte vara orolig för corona, för då måste jag vara helt inne i dansen, säger hon.

– I latinamerika älskar vi att dansa, så det här är det bästa som kunde ha hänt. Jag är inte så orolig, i alla fall inte för Sverige. Vi har varit duktiga med restriktioner och en stor andel har vaccinerat sig. Men det är inte över och i resten av världen är det fortfarande osäkert, säger Denisse Canelas, bartender på Loqueria.

Bild 1 av 4 Jessica och Låtta Larsson har längtat efter gemenskapen i att lyssna på livemusik tillsammans med andra. Foto: Beatrice Lundborg Bild 2 av 4 ”Det känns nästan overkligt. Vi har varit så hårt reglerade under 1,5 år. Nypa-sig-i-armen-känsla”, säger Debasers vd Annelie Telford. Foto: Beatrice Lundborg Bild 3 av 4 Bartendern Vera Schaeffer tycker det ska bli skitkul men nervöst att hantera mycket besökare igen. Foto: Beatrice Lundborg Bild 4 av 4 William Larsson var mycket nöjd över att få komma ut på konsert igen. Foto: Beatrice Lundborg Bildspel

På Kungliga tekniska högskolans campus är det nollningspubrunda. Även här är köerna långa och musiken hög. Sara Johansson står i en tätt packad kö och ska beställa något att dricka.

– Det är så kul! Att vara student under restriktionerna kan du ju föreställa dig hur det är, så alla är jätteglada!

Tillbaka på Debaser. Efter att tonerna till Hurulas ”Ont som jag” klingar ut är konserten slut, och svettiga besökare rör sig mot toalett, rökruta och garderob. I vimlet springer DN in i Låtta Larsson och Jessica igen. De hamnade längst fram tillslut – och de är lyriska.

– Jag hade höga förväntningar innan, men det överträffade allt! Alla svettades och stod och hoppade som fan, beskriver Låtta Larsson.

– Vi höll löftet! Hoppas att han såg oss, säger Jessica.

Utanför på gatan står William Larsson med några kompisar. Också hans hår är blött av svett, men han är nöjd ändå.

– Det var kanon verkligen! Just det där med svett och trängsel är någonting man inte trodde att man skulle längta till, men det hade man visst gjort.