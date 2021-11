Stockholms nya konstscener lämnar den vita kuben

I en krypta under den franska reformerta församlingens kyrka i centrala Stockholm trängs ett femtiotal keramikverk med skulpturer och konstföremål. Sedan i somras har den 150-åriga lokalen varit utställningslokal. Nikodem Calczynski, mannen bakom Odem Atelier, har knackat ner sex ton puts för att återställa rummet till originalskick.

– Jag vill förvalta kryptan för kommande generationer. Det är fantastiskt att jag äntligen fått ett space där jag kan visa och sälja min keramiksamling och annan konst.

Någon teoretisk konstutbildning har Nikodem Calczynski inte. Efter avhopp från gymnasiets fordonsprogram har han arbetat i såväl byggbranschen som på Bukowskis och som fotograf.

– Som barn bläddrade jag i de två enda konstböcker som fanns hemma. Jag har älskat vackra saker hela livet; bilar, antikviteter, ädelstenar som jag har nördat ner mig i. De senaste fyra åren har jag varit besatt av keramik och byggt upp en samling med objekt handplockade från hela världen.

Nikodem Calczynski i sin lokal Odem Atelier. Foto: Magnus Hallgren

Intentionen är att ordna utställningar två, tre gånger om året. Då framför allt inriktat på just keramik och skulptur, men även andra ”balla och urspårade grejer”. Ett mål är även att skapa en plattform för så kallade ”collectible design”, en typ av konstnärliga designföremål och möbler, som det, enligt Nikodem Calczynski , hittills inte funnits någon marknad för i Sverige.

– I New York, Los Angeles, Paris, London, Tokyo sprudlar intresset för den här typen av objekt som är väldigt high end. Jag har många internationella kontakter och kommer genomgående visa ett urval av det bästa du kan se på gallerierna i New York och andra stora konststäder. Som Beth Cavener, amerikansk konstnär som jag visar skulpturer av just nu. Som barn av den digitala eran är världen väldigt liten. Det är inget konstigt att ta hit en skulptur från Korea eller Japan för en utställning.

Foto: Magnus Hallgren

Ett par kvarter upp i samma stadsdel visar Eva Livijn konst hemma i sin lägenhet. Konst har hon jobbat med i över 40 år ”iförd olika hattar”: som rådgivare, samlare och gallerist. Sedan 2013 håller hon det hon kallar för konstsalong hemma ett par gånger om året.

Konstnärerna hon ställer ut för tillfället hör till landets mest efterfrågade; Nathalie Djurberg och Hans Bergs skulptur ”Krokodil, ägg, man” som såldes för 19,5 miljoner kronor förra året är det dyraste samtida konstverk som sålts i Sverige. Och nu visas sju av deras videoverk, från 2008 till 2021, och fyra skulpturer i Livijns hem. Allt kurerat av Silvana Lagos.

I sitt hem visar Eva Livijn videoverk av Nathalie Djurberg och Hans Berg. Bland annat ovanför sängen i sovrummet. Foto: Carl Henrik Tillberg

– Djurberg och Berg är representerade av gallerier i Milano, New York och London, men när jag kontaktade dem såg de en möjlighet att göra något annorlunda på hemmaplan. Här kommer publiken närmare verken än vad de gör på de flesta andra konstscener. Stämningen blir mer intim och avslappnad, säger Eva Livijn.

Alternativa arenor som ovannämnda breder ut sig i Stockholm. Vid sidan av stans etablerade konstinstitutioner och det klassiska galleriets ”vita kuber”, är visningsarenorna för konsten i dag mer mångfacetterad och decentraliserad.

Utställningar i hemmet, pop up-gallerier eller visningar i miljöer bortom konstens traditionella rum är inget nytt i sig – men stadens rika utbud av samtidskonst är starkare än någonsin, menar konstrådgivaren Jonas Kleerup.

– Att man i allt högre grad väljer alternativa scener för konsten är en organisk utveckling som kommer från utlandet. Skillnaden mellan Sverige och internationellt är att samtidskonsten här har blivit hajpad på senare år. Vi är väldigt trendkänsliga. För några år sedan var det fotografi och mode som var inne, nu är det samtidskonsten. Vilket innebär fler intresserade och fler som uppmärksammar de alternativa och nya scenerna som föds fram.

Utvecklingen hänger ihop med den globalisering och digitaliseringen som inneburit att konstens geografiska gränser suddas ut – internationellt liksom nationellt. Den kan även kopplas till ett generationsskifte.

– Tydligt bland framför allt den yngre generationen konstnärer är att de vidgat synen på potentiella visningsplatser. Medan äldre generationer vänt sig till de etablerade konstinstitutionerna för finansiering och visning googlar den förstnämnda upp ett litet okänt galleri, säg i Estland eller i Sydkorea. I dag, när allt sprids digitalt spelar den geografiska platsen mindre roll och rummet behöver inte längre vara den vita kuben, säger Jonas Kleerup som själv var gallerist för drygt ett decennium sedan.

Konstscenens förändring kan belysas genom ett skifte där nya aktörer alstrar innovativa och alternativa arenor. Exempelvis driver CF Hill en hybrid verksamhet av rådgivning, konsthandel, samlande och galleri – utan att vara knuten till specifika konstnärer. Att grundarna av den oberoende konsthallen jämte konsten har bakgrunder inom mode och reklam innebär ett förhållningssätt och en målgrupp utanför de traditionella.

– Aktörer som CF Hill och Carl Kostyál har varit duktiga på att gå ifrån den klassiska estetiken som finns hos ett traditionellt konstgalleri. Samtidigt som de varit drivande i det nyvakna intresset för samtidskonsten genom att hitta en helt ny generation konstköpare, säger Jonas Kleerup.

I ett mentalsjukhus från 1720-talet i Danvikstull huserar sedan i våras en ny konsthall i regi av Gullringsbo konstsamling och ovannämnde Carl Kostyál. Konsthandlaren som hjälpt privatpersoner att bygga upp privata samlingar sedan millennieskiftet har under sina två decenniers medverkan på den nationella marknaden bevittnat en hel del förändringar. Från en relativt stängd konstscen som han och andra dedikerade fick ”jobba hårt för att nå ut med och konvertera”, ser han i dag ett mer dynamiskt klimat där ett ökande antal aktörer bidrar till ett bredare och mer nischat utbud.

En vägg med konst i Hospitalet, som är ett mentalsjukhus från 1700-talet. Foto: Hospitalet

– Stockholms konstscen är mera heltäckande i dag. Kompetens från å ena sidan de mer traditionella galleristerna, och å andra sidan kunniga entreprenörer, oberoende konstrådgivare och dedikerade privatsamlare har bidragit till den rika konstscen vi har i Stockholm i dag. Jag skulle säga att den är den mest dynamiska i Norden just nu, säger Carl Kostyál på telefon från London där han jämte Hospitalet driver ett galleri.

Ambitionen med Hospitalet är att vara en inkluderande arena där man visar konst av en yngre generation konstnärer och därtill utställningar med verk ur Gullringsbo konstsamling.

– Över lag hoppas jag på fler konsthallar för privata konstsamlingar som allmänheten kan ta del av. Det är på gång och det krävs för att Sverige ska bli en konstmetropol av internationella mått. Där är vi inte i dag, säger Carl Kostyál.

Framtiden går att sia om, ett som är tydligt är att den nationella konstscenen inte enkom är en Stockholmsangelägenhet. Den omdebatterade längtan till landet och mindre städer har även spridit sig till konsten. I kölvattnet av coronapandemin syns flera intressanta initiativ utanför huvudstaden. Nämnas kan den amerikanske fotografen Buck Ellison som visas i utställning på Stora Sundby slott utanför Eskilstuna från mitten av november. Ej heller att förglömma är Göteborg och Malmö där konstintresserade bör ha koll på innovativa konstarenor som Nevven och Obra.

