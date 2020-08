Stor del av landets musiker lämnar yrket

Förbundet Musikcentrum riks har i en undersökning till landets professionella musiker ställt frågor om hur arbetsvillkoren påverkats av coronapandemin och de rådande restriktionerna för livemusiken. I undersökningen, som besvarats av 964 musiker och artister svarar en tredjedel att de har eller kommer lämna yrket. 21 procent av de svarande uppger att de har eller kommer att lämna branschen helt, medan 13 procent har eller kommer byta yrke inom branschen.

– Det är smärtsamt tydligt hur musiker och artister just nu kämpar allt de kan för att försöka hålla sig kvar i branschen. Många använder sina livs besparingar, som var tänkt till pension”, skriver Karin Inde, nationell koordinator på Musikcentrum Riks, till DN.

I prognoserna över hur stor inkomst de beräknas förlora under året uppgår summan till nästan 172 miljoner tillsammans för de 964 svarande. Vilket ger ett genomsnitt på drygt 178.000 kronor per enskild musiker. Totalt beräknas över 31.000 speltillfällen ställts in för de som svarat på enkäten.

Nästan hälften av de svarande uppger att de skaffat mer extrajobb och 45 procent uppger att de sänkt sina privata utgifter.

– Kulturlivet riskerar att dräneras på en stor del av resurser i form av nedlagd arbetstid och kreativ kraft. Det kommer att påverka allt från musikutbud och mångfald i landet till framtida exportintäkter”, skriver Karin Inde.

I undersökningen uppger 49 procent att de inte sökt något ekonomiskt stöd alls under coronapandemin och 17 procent svarar att de sökt men inte beviljats stöd.

Karin Inde tror att de flesta inom branschen vet om att det funnits stöd att söka, men anser att det kunde varit tydligare vem som ska söka vilket stöd.

– Många i fältet har heller ingen uppjobbad vana av att söka stöd, däremot vana vid att kämpa i motvind och klara sig själva. Men när vi nu så tydligt ser vad vi riskerar måste vi alla, både myndigheter och organisationer, lägga i en växel till för att utövarna ska få ta del av det stöd de så väl behöver”, skriver hon.

Så gjordes undersökningen Förbundet Musikcentrum Riks har i en enkät frågat musiker och artister om arbetsvillkoren under coronapandemin. 964 personer har svarat på enkäten, vilket bedöms vara cirka en sjättedel av landets professionella musiker och artister. Musikcentrum Riks har skickat ut enkäten till landets olika musikerorganisationer och -nätverk. På frågan om och vilket ekonomiskt stöd de sökt under coronapandemin svarar de: 49 procent: Jag/vi har inte sökt något stöd 17 procent: Jag/vi har sökt men inte beviljats något stöd 17 procent: Krisstipendium av Konstnärsnämnden 11 procent: Musikerförbundets krisstipendium 9 procent: Stöd av Kulturrådes stödpaket 8 procent: Korttidspermittering 6 procent: Privat gåva 2 procent: Krisfonden för jazzmusiker 2 procent: Omställningsstöd 2 procent: Stöd från regionen 1 procent: Stöd från kommunen Flera svar har kunnat anges på frågan. På frågan om de genomfört eller planerat att genomföra någon åtgärd svarar de: 47 procent: Skaffa mer extrajobb 45 procent: Sänka privata utgifter 29 procent: Ansöka om krisstöd 23 procent: Ansöka om a-kassa 21 procent: Byta bransch 19 procent: Påbörja utbildning 16 procent: Lägga företaget vilande 13 procent: Byta yrke inom branschen Flera svar har kunnat anges på frågan. Visa mer

