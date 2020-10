Stora skillnad på Bidens och Trumps syn på kulturen

USA-valet 2020

1987 visades ett fotografi av konstnären Andres Serrano på Stux Gallery på Manhattan. På fotot syns ett litet plastkrucifix nedsänkt i en gulaktig vätska. Vätskan – berättade konstnären Serrano – var hans egen urin.

Konstkritiker hyllade verket men från religiöst håll utlöste det ett ramaskri och ledde även till en häftig kontrovers i kongressen. Debatten handlade inte främst om verket i sig utan om att fotografen Serrano hade fått ekonomiskt stöd från National endowments for the arts (NEA) – den amerikanska myndighet som fördelar offentliga medel till konst- och kulturprojekt i USA – för att arbeta med sin fotokonst. Två republikanska senatorer krävde att NEA:s budget skulle bantas och drev även igenom en lag som innebär att NEA ska värdera ansökningar om bidrag utifrån så kallade allmänna anständighetsprinciper.

Det var inte första eller enda gången som NEA kritiserats eller hotats från politiskt håll.

– Under 1980- och 90-talen pågick flera kultur- och konstbråk i USA om uppseendeväckande verk eller projekt som blivit till med pengar från NEA. De ledde till flera regeländringar. I dag kan exempelvis enbart konstnärer som samarbetar med institutioner få NEA-finansiering, vilket uteslutit att oberoende och potentiellt kontroversiella konstnärsprojekt får statlig finansiering, säger Helen Stoilas som är redaktör på tidningen The Art Newspaper.

Andres Serranos fotografi ”Piss Christ” från 1987 som visar att krucifix nedsänkt i fotografens urin. Foto: Andres Serrano

Det är motbakgrund av detta som Trumps misstro mot NEA ska ses. I Trumpsadministrationens budget för 2021 finns under rubriken ”Stoppa slösaktiga och onödiga utgifter” förslaget att helt lägga ner National endowment for the arts. Den nuvarande amerikanska administrationen anser inte att det hör till statens kärnuppgifter att finansiera konst och kultur på det sätt som NEA gör.

– Alltsedan myndigheten skapades har den varit under attack. Den amerikanska högern gillar inte upplägget med statligt finansierad konst och kultur, säger Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.

NEA grundades 1964 av kongressen på initiativ av Lyndon B Johnson och ska genom samarbeten och stöd till olika lokala konstprojekt värna Amerikas rika och mång­sidiga kulturarv och främja tillgång till konst i alla 50 delstater.

– I USA saknas en statlig kulturpolitik lik den vi har i Sverige. Det finns varken kulturdepartement eller kulturminister i USA. Och det stöd som faktiskt finns spelar en liten roll pengamässigt, sett till det totala kulturlivet. Med andra ord är statens roll som finansiär av kultur mycket begränsad i USA, vilket har att göra med den helt annorlunda synen på staten i USA, säger Dag Blanck.

Just det håller Helen Stoilas på The Art Newspaper inte helt med om. Hon säger att bidrag från NEA ofta fungerar som ett slags garant och kvalitetsstämpel vid ansökningar till privata finansiärer.

– Många institutioner jag talat med beskriver det som att NEA-bidrag hjälper till att säkerställa motsvarande finansiering från privata stiftelser eller givare, de för med sig en legitimitetsstämpel. Utan NEA skulle tusentals utställningar, föreställningar och arrangemang inte kunna förverkligas, säger hon.

Den amerikanska kultursektorn sysselsätter cirka fem miljoner amerikaner och omsätter årligen mångmiljardbelopp. NEA:s årliga anslag ligger på drygt 160 miljoner dollar. Det utgör 0,003 procent av USA:s statliga budget. I övrigt finansieras det amerikanska kulturlivet till stor del genom insamlingar från privata donatorer genom så kallad fundraising.

– De som är kritiska till fundraising anser att det enbart gynnar populär och kommersiellt gångbar konst och kultur och att de projekt som finansierats på det sättet inte är självständiga eller oberoende. Det är delvis en svensk missuppfattning, NEA är dock viktigt för många smala projekt och det skulle vara en viktig signal om det försvann, säger Dag Blanck.

Under sin tid som senator röstade Demokraternas presidentkandidat Joe Biden upprepade gånger mot förslag om att banta anslagen till NEA. Obama och Biden höjde också – under sin tid i Vita huset – stödet till NEA med 50 miljoner dollar. Bidens eget intresse för konst är även väl känt. Så sent som i somras medverkade han i ett strömmat videosamtal med dramatikern och skådespelaren Lin Manuel-Miranda som ligger bakom musikalsuccén ”Hamilton”. I samtalet beskrev Biden konsten som ”själens uttryck”, han sa även att ”i konsten finns de vi i framtiden kommer bli”.

– Om Biden vinner tror jag framför allt att Kamala Harris som vicepresident kommer göra mycket för att främja konsten. Hon har suttit i styrelsen för San Francisco Museum of Modern Art och som senator stöttade hon det planerade National Museum of the American Latino i Washington. Hon verkar ha ett genuint, personligt intresse och förståelse för kultur och konsthistoria, säger Helen Stoilas.

Joe Biden och vicepresidentkandidaten Kamala Harris. Foto: Carolyn Kaster

Joe Biden och Kamala Harris har pekat ut konst och kultur som en viktig politisk fråga men några siffror för kulturpolitiken har inte presenterats.

– Det är en partiskiljande fråga. Republikanerna är mer mot statligt finansierad konst och Demokraterna mer för. Man kan utgå från att Biden kommer fortsätta stötta de statliga kulturorganen men de nämns inte i hans program, säger Dag Blanck.

Donald Trump har tidigare hotat att avveckla NEA. Förslaget fanns med redan när han kandiderade till valet 2016. Skälet till att myndigheten fortfarande finns kvar är att kongressen avvisat förslagen och mot administrationens vilja faktiskt höjt anslagen till NEA.

– Det finns ett partiöverskridande stöd för NEA i USA. Republikanska lagstiftare och även militära ledare har talat om glädjen i att ha en symfoniorkester i sin stad eller hur viktigt det kan vara med konstterapi för återvändande soldater. Alla utom presidenten verkar förstå att konsten är värd att finansiera. Men jag tror att om ekonomin börjar gå sämre kan pressen på att skära i eller avveckla NEA komma att öka, säger Helen Stoilas på The Art Newspaper.

Donald Trump och många republikaner med honom anser att NEA representerar en kulturell elit, ofta med vänstersympatier.

– De projekt som NEA stöttar uppfattas ibland som problematiska, alltför politisk korrekta och ibland rent av anti-amerikanska från konservativt håll, säger Dag Blanck.

Men på det hela taget är konst- och kulturfrågan ett mycket lågprioriterat område inom den amerikanska politiken. Den har varken kommit upp i presidentdebatter eller adresserats i den mediala rapporteringen inför valet.

– Det finns många akuta problem som måste hanteras i USA: skenande rasism, kvinnohat, växande ekonomisk ojämlikhet och misstro mot vetenskap. Detta är vad många amerikaner tänker på när de går till valurnorna och röstar om framtiden och det är också det som behandlas under debatterna. Men tro mig, inom branschen pågår just nu en mycket livlig debatt om framtiden för konst och kultur, men den når väldigt sällan nyhetsbevakningen, säger Helen Stoilas.