Stora svenska prischanser i Cannes

Spänningen stiger på Croisetten inför kvällens prisutdelning. Särskilt i svensklägret eftersom det för första gången någonsin finns två svenska regissörer med i tävlan. Ruben Östlund med sin spektakulära sociala satir och Tarik Saleh med sin täta politiska thriller som utspelar sig i skärningspunkten mellan den politiska och den religiösa maktkampen i Egypten. Dessutom har svensk-iranska Ali Abbasi (”Gräns”) vinstchanser med sitt danskflaggade politiska seriemördardrama ”Holy spider” som även har svenska medproducenter.

Alla tre regissörer har varit på röda mattan under lördagskvällen, vilket tyder på tre priser. Samtliga dess tävlingsbidrag håller också hög klass och har även fått starkt mottagande i Cannes, även om sydkoreanen Park Chan-Wook får räknas som knapp favorit. Hans romantiska och psykologiska polisdrama ”Decision to leave” har också tagit täten i Screens sedvanliga kritikerpanel med höga snittbetyget 3,2 av 4. En annat sent tävlingsbidrag som det har börjat surrats om är Lukas Dhonts hjärtslitande belgiska tonårsdrama som har väckt starka känslor.

Jean-Christophe Folly, Vicki Berlin, Woody Harrelson och Ruben Östlund poserar inför visningen av ”Triangle of Sadness” tidigare i veckan. Foto: Vianney Le Caer

Men, som bekant, tycks Guldpalmsjuryn ofta gilla att överraska. Årets jury leds av den franska skådespelaren Vincent Lindon som har hjälp av bland andra Noomi Rapace och Rebecca Hall, samt regissörer som Joachim Trier och Asghar Farhadi.

Om Östlund skulle lyckas med konststycket så hamnar han i celebert sällskap. Åtta regissörer har tidigare lyckats kamma hem Guldpalmen två gånger, däribland Alf Sjöberg, Bille August, Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, Shohei Imamura, Michael Haneke, Ken Loach och bröderna Jean-Pierre och Luc Dardenne – som i år tävlar med filmen ”Tori and Lokita”.

Årets hederspriser har redan delats ut till skådespelarna Forest Whitaker och Tom Cruise.

Här är alla priserna som delas ut ikväll Guldpalmen för bästa film: Stora Jurypriset: Jurypriset: Bästa regi: Bästa manus: Bästa kvinnliga skådespelare: Bästa manliga skådespelare: Camera d'Or, bästa debutfilm: Guldpalmen, bästa kortfilm: Hederspris: Tom Cruise och Forest Whitaker

