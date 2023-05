Stort köpsug efter nya ”Zelda”

Försäljningssiffrorna för den senaste upplagan i actionäventyrsserien lär ha lett till ett och annat glatt tillrop på huvudkontoret i Kyoto.

Sedan ”Tears of the kingdom” släpptes i fredags nådde titeln 10 miljoner sålda exemplar på bara tre dagar världen över. Det är den starkaste öppningen för ett ”Zelda”-spel, vilket i sin tur är en av Nintendos mest uppskattade spelserier.

Extra starkt verkar försäljningen ha gått i Europa. Nintendo avslöjar inte det exakta antalet, men det rör sig om det snabbast säljande Nintendo-spelet genom tiderna på kontinenten.

”Nintendo Switch är på sitt sjunde år och momentum är fortsatt starkt, vilket den här rekordstora lanseringen visar”, säger Nintendo of Europes VD, Stephan Bole, i ett pressmeddelande.

Även kritikerna har varit lyriska över ”Tears of the kingdom” som i skrivande stund har 96 av 100 på sajten Metacritic, som samlar recensionsbetyg. Bland de som delat ut högsta betyg kan nämnas de inflytelserika spelsajterna Gamespot och IGN liksom brittiska tidningarna The Telegraph och The Guardian.

