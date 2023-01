Stort publiktapp för svenska biografer

Mest sett på bio 2022

Filmstaden

”Top Gun: Maverick”

”Minioner: Berättelsen om Gru”

”Avatar: The way of water”

”Spider-Man: No way home”

”The Batman”

”Doctor Strange in the multiverse of madness”

”Thor: Love and thunder”

”Där kräftorna sjunger”

”Jurassic world: Dominion”

”Black Panther: Wakanda forever”

Svenska Bio

”Top Gun: Maverick”

”Avatar: The way of water”

”Minioner: Berättelsen om Gru”

”Spider-Man: No way home”

”The Batman”

”Där kräftorna sjunger”

”Thor: Love and thunder”

”Doctor Strange in the multiverse of madness”

”Jurassic world: Dominion”

”Black Panther: Wakanda forever”