Strand Of Oaks passar allra bäst som countryrockare

Amerikansk rockmusik rör sig ofta ganska långsamt. Det är sällan ett verk eller en våg omkullkastar allt, och när det väl sker håller förändringen i sig länge. I grunden ligger så klart en lite osund kollektiv låsning vid Neil Young, även om den har tagit sig lite olika uttryck över de senaste trettio åren.

Först gjorde Pearl Jams ”Ten” att amerikanska band under femton års tid trampade med kängorna i en dyig pöl av grunge. Därefter tog den episka, atmosfäriska och indiefierade countryrocken över, med band som My Morning Jacket och Band Of Horses i spetsen.

Resonemanget är något förenklat, men har ändå viss bäring. Inte minst när man lyssnar på Strand Of Oaks, som än en gång visar att Tim Showalters projekt passar perfekt in i den här utvecklingen. På sjunde albumet sveper Showalter, självklart omgiven av ett par medlemmar från nämnda My Morning Jacket, än en gång in sina storslaget arrangerade countryrocklåtar om sorg och saknad i en rejält insvettad flanellskjorta. Och allt känns ganska bekvämt och småtrevligt.

När Strand Of Oaks under andra halvan av ”In heaven” i stället tar några försiktiga steg ut på outforskad, syntigt arenarockig, mark så skulle det i sammanhanget, och åtminstone i teorin, kunnat vara spännande, men leder tyvärr mest till att albumet faller isär i två svårförenade delar.

För Showalter är givetvis bättre som traditionalist än som valhänt nytänkare. Det hör liksom till.

Bästa spår: ”Carbon”

