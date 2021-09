Strimlad Banksytavla säljs på nytt

När den såldes på Sotheby's i London 2018 och auktionsförrättaren klubbat igenom slutbudet på strax över en miljon pund strimlades den nedre delen av tavlan i en dokumentförstörare inbyggd i ramen. Verket heter numera ”Love is in the bin” och har alltså omkring fyrdubblats i värde.

– Det är ovanligt att hitta ett konstverk som inte bara är ett verk av en konstnär, utan även ett banbrytande verk i konstvärlden, säger Oliver Barker, Sotheby's styrelseordförande.

Det senaste verket av Banksy, vars identitet ännu är okänd, som såldes var ”Game changer” som i mars gick under klubban för 198 miljoner kronor.

”Love is in the bin” säljs på auktion den 14 oktober.