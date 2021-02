Strindbergs eld var den största i Sverige

Sakprosa Magnus Florin ”Lykttändaren. En Strindbergsstudie” Ellerströms, 141 sidor Visa mer

Säg något om Strindberg och det går lika bra att säga motsatsen. Kanske är det därför han inte har blivit lika bekväm som Ibsen i Norge eller Pusjkin i Ryssland. Ingen nationalskald. Det finns inget glansfullt internationellt pris i August Strindbergs namn. Vem skulle få det? Jan Myrdal eller Astrid Lindgren om de levde?

Författaren och dramaturgen Magnus Florin krånglar sig ur detta dilemma i den tunna men täta skrift han ägnar ett återkommande tema i Strindbergs poesi, prosa och dramatik: ljuset i alla dess former. Det som ryms i bokens titel: ”Lykttändaren”, efter en rollfigur i pjäsen ”Oväder”. När andra söker en formel som kan sammanfatta en period eller ett dominerande tema i Strindbergs författarskap – Inferno eller drömspelstekniken – låter Florin citaten tala för sig själva, det vill säga inifrån i stället för att passera ett tolkningsraster.

Alla minns väl den brinnande fotogenlampan som kastas i ”Fadren”, ett drama i dramat som slutar med att Ryttmästarn hamnar i tvångströja. I ”Dödsdansen” grälar Edgar och Alice om vem som ska tända taklampan. Det borde vara Jungfrun men slutar med att Edgar, som Florin konstaterar, ”sänker sig till tjänargöra”.

Det vore något för ”På spåret” att be de tävlande nämna två ställen där Strindberg nämner elden eller använder sig av den som rekvisita. ”Min eld är den största i Sverige.” Rätt. Eldsvådan som sätter punkt för kammarspelet ”Pelikanen”, följd av den vackraste slutrepliken i svensk teaterhistoria: ”Nu börjar sommarlovet”. Bra!

Fotogenlampan är ett föremål med många användningsområden. I romanen ”I havsbandet” hinner fiskeriintendenten Axel Borg knappt kliva i land på sin skärgårdsö förrän han ställer fotogenlampan på skrivbordet: ”Den var två fot hög och höjde sig som ett fyrtorn över den gröna bordsduken.”

Vi ser honom sitta där, beredd att spana efter mörkrets makter, en ljusbringare och vägvisare åt den irrande vandraren; från ”I vårbrytningen” till ”Stora landsvägen”.

Ibland räcker det med en beskedligare låga, som när Strindberg med hjälp av Verner von Heidenstam vill starta en tidning i ”Ateistisk, Materialistisk, Cynisk, Antimoralisk syftning”. Vad den skulle heta? Tändstickan.

Detta är bara ett axplock ur en bok som svämmar över av exempel på Strindbergs fixering vid ljuskällor och mytologiska ljusgestalter. Axel Borg som styr ut på havet och tar pejling ”på en stjärna av andra storleken mellan Lyran och Kronan i öster”. Gatlyktorna på stadens gator som kastar skuggor in i vardagsrummen. Det påminner om Platons grottliknelse där människorna sitter med ryggen mot grottans mynning och ser skuggfigurerna röra sig mot fondväggen.

Fast Strindberg lyckas naturligtvis vända sig om och få syn på ”urbilderna, det verkligt verkliga, och ljuset”.

Vilken lycka att läsa en Strindbergsstudie som inte sätter punkt. Det märks att ”Lykttändaren” är skriven av en teaterman, van att se sina idéer prövade på scenen, inför öppen ridå, i samarbete med andra. Florin skriver brev och får svar. Natalie Lantz associerar till den judiska mystiken. På frågan vad han minns av ”Fadren” på Dramaten 1997 svarar regissören Staffan Valdemar Holm att vintersolståndet nog är en viktig beståndsdel i en pjäs där ljuset tycks vara en bristvara.

Det får mig att minnas en ”Fröken Julie” jag såg i London på nittiotalet och där det var så mörkt på scenen att man knappt kunde urskilja bondfolket som vällde in i herrgårdsköket på midsommarnatten. Den engelske regissören hade inte klart för sig att ”Fröken Julie” är ett skådespel om vad som kan hända under årets ljusaste dygn in i Sverige.

Som Strindberg skulle ha påpekat: Varde ljus!

