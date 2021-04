Studio DN 16 april: Därför blir du dum och deppig av pandemin

Lyssna här:

Hur är läget?

– Det är slött och trögt, får jag väl avslöja - men till min glädje har jag insett att jag inte är ensam med den känslan. Den delas av väldigt många, vilket jag upptäckte efter min artikel. Många har hört av sig med igenkänning, och uttryckt lättnad över att de inte är ensamma.

– Sedan i mars förra året har jag varit hemma; jag har dessutom varit föräldraledig under den tiden. Det har verkligen varit en tid där hjärnan har kastats mellan olika lägen, men den kvardröjande känslan är att det har varit ett segt år, som ju många har sagt. Det verkar som om de yttre omständigheterna har stor påverkan på hur vi mår också psykologiskt och kognitivt.

Att vara isolerad leder till stress, menar forskare du talat med, varför då?

– Ja, jag talade till exempel med hjärnforskaren Anders Hansen, och han pekar på att isoleringen är ett otroligt onaturligt tillstånd för människan. Genom hela vår historia har vi varit flockdjur, som 99,9 procent av tiden har vi levt i flock. Känslan av att vara ensam och utstött är förknippad med att dö, att inte överleva utanför stammen, eller flocken. Det påverkar oss, och har en skadlig inverkan. Studier som gjorts på hur folk har mått i länder som har haft en hård nedstängning, som Italien och Storbritannien, visar att kognitionen - alltså tankemässiga funktioner som minne, koncentration, association och möjligheten att ta in information - försämrades under tiden i lockdown. Men man har också sett att under perioder med lättnader, när människor kunnat träffa andra eller gå på lokal, då har samma funktioner förbättrats igen.

En av forskarna du intervjuat, neurologen och psykologen Marie Eckerström, påminner om att vi lätt romantiserar hur det brukar vara. Hur tänker du om det?

– Det finns ett bra engelskt ordspråk: ”absence makes the heart grow fonder”, det vill säga i frånvaron av något saknar vi det lätt. Marie Eckerström menar att vi ser saker i ett mer positivt sken än man upplevde det där och då. Jag brukar tänka på hur man till exempel minns sin barndoms alla vintrar som snöiga eller somrarna som att det var sol varje dag, och undrar varför det inte är så längre? Men hjärnan har ju ett sätt att måla ganska ensidigt.

