Studio DN 16 mars: ”Aldrig sunt när trender går överstyr”

Vem är Kim Kardashian?

– Framför allt är hon en affärskvinna, men hon har också varit fotomodell och skådespelerska, och hon är främst känd från ”Keeping up with the Kardashians”, en amerikansk realityserie som har pågått sedan 2007.

I ett avsnitt röntgade hon sin rumpa för att bevisa att den var äkta och utan implantat. Varför är hennes stjärt spännande?

– Just för att många tänker att man nog inte kan få en sådan silhuett på naturlig väg. Det vet alla som har stått i gymmet och gjort squats och allt vad det heter - och ändå inte ser ut så. Jag kan tänka mig att det är därifrån ryktet om hennes bakdel kommer. Men vad som sagts efter just det avsnittet var man kan inte se på röntgen om man har gjort just brazilian butt lift, där man har flyttat fett. På bilderna syns bara implantat.

Allt fler vill ha större rumpa - hur kan man göra för få det då?

– Jag är verkligen ingen expert på det här - men vad jag förstått är det övningar som till exempel ”kissande hunden”, squats och burpees. Men jag har också förstått att folk tycker att det är tröstlöst och att man inte får just den åtråvärda rumpa som är väldigt voluminös och muskulös samtidigt. Och har man pengar och tycker att det verkar vara en bra idé så kan man göra en rumpförstoring på kirurgisk väg. Jag har sett siffror från 2019, och man får tänka sig att det är ungefär samma nu, och det visar att det har ökat mycket USA och mycket i Storbritannien. Enligt undersökningen gjordes 2017 över 20.000 rumplyft i USA, från London rapporterades att antalet konsultationer ökade med flera hundra procent. Jag vet inte hur många av dem som faktiskt genomförde operationen. I Sverige räknar man med att det görs omkring 2.000 butt lifts per år.

Man kan ju tycka att det är skönt med trender för kroppar som känns mer naturliga än nedbantade, men det finns stora risker med detta?

– Ja, jag känner mig kluven till den här trenden. Många kvinnor har en stor bak, särskilt om man har fött barn - och den klassiska frågan ”ser min bak stor ut i det här?” behöver kanske inte ställas tack vare den här trenden, kan man ju tänka. Men det är klart att det inte är sunt när trender går överstyr.

