Studio DN 21 maj: De kan ta segern från Tusse i Eurovision

Clas, du är på plats invid Ahoy arena i Rotterdam. Hur ser det ut där?

– Jag tänker på hur det var i Tel Aviv och i Lissabon, som inte ligger så långt tillbaka i tiden. Det var det en stor säkerhet, med tungt beväpnade poliser som bevakade allting. Det är inte lika tillspetsat här som det var i speciellt Tel Aviv, utan mer avslappnat. Det finns ett övergångsställe utanför arenan, och när man går över det så spelas ”Waterloo” med Abba varje gång som det blir grön gubbe. Det känns väldigt trevligt för oss svenskar! På hotellet spelas hela tiden alla Eurovisionlåtar som slinga – så man undgår dem inte.

Hanna, hur stort är intresset för Eurovision i andra länder?

– Det skiljer sig mycket från land till land. Sverige är speciellt för att här är Melodifestivalens uttagningar till Eurovision mycket större, i både tittarsiffror och mediebevakning. I andra länder är det ofta tvärtom, den lokala uttagningen spelar mindre roll. Ibland hålls inte ens en tävling, utan tv-bolaget väljer bara ut en artist. Det mest Eurovisiontokiga landet av alla är Island – där tittar i princip alla tv-tittare på Eurovision. Av alla som tittar på tv har 98-99 procent på Eurovision. Men i till exempel Storbritannien, där man väl har en hel del tittare, ser man på tävlingen lite mer ironiskt, kanske delvis för att det inte har gått så bra för Storbritannien i tävlingen under de senaste decennierna.

Är 2021 ett starkt eller svagt år, tycker ni?

– Jag tycker att det är ett ganska starkt år. Många har tippats högt bland de tio som faktiskt kan vinna, och vilka låtar som sägs kunna vinna varierar från dag till dag. Jag känner också att det är ett starkt år med många bra låtar, säger Clas Svahn.

– Ja, det det ett speciellt år. Många länder hade utsett en artist och en låt som skulle ha tävlat 2020 och en ganska stor andel av dem har valt att skicka samma artist i år igen, men då med en ny låt, för låten måste vara ny enligt reglerna. Före tävlingen kändes det faktiskt lite tråkigt och det var många, inklusive jag själv, som tyckte att flera av de här återvändande artisterna dök upp med en svagare kopia på fjolårets låt – som att man försökte få till en repris men inte nådde ända fram. Det där – att man har fjolårets låtval i bakhuvudet när det gäller vissa artister – ligger och spökar. Men som Clas säger är det ett ganska jämnt startfält med många fina kandidater. Det är alltid roligt när det är svårtippat, och när det känns som att nästan vad som kan hända på lördag.

Hur ser framtiden ut för Eurovision tror ni? Det finns slitningar i Europa, är detta något som kan ena länderna eller är det redan en tävling som går på övertid?

– Jag har pratat med Martin Österdahl och Christer Björkman om Eurovisions framtid och de är ganska överens om att Eurovision kommer att ta sig ut till hela världen, till slut, men att man först måste försöka bredda engagemanget i de enskilda länderna. Som Hanna sade tidigare är det många länder som bara tar ut en låt, utan någon egen omröstning, och där tittarna alltså inte blir särskilt engagerade. Den biten tror jag att Eurovision centralt måste arbeta betydligt mer med för att evenemangen ska bli ännu större, säger Clas Svahn.

– Detta är ju komplicerat, just för att det finns en inbyggd slitning här. Det får inte handla om politik – enligt reglerna får ingenting vara politiskt, man får inte framföra politiska budskap, inte uttala några politiska statements på scenen och så vidare – samtidigt som det naturligtvis alltid sipprar in. Ibland är det svåra avvägningar, och låtar som diskas eller konflikter som syns i tävlingen. Jag tycker att det är en del av vad som gör tävlingen intressant är just att man ibland kan läsa av stämningarna i Europa genom den. Men det finns också en gräns här, vad händer till exempel när en diktatur vinner och ska vara värd för tävlingen, som det var i Azerbajdzjan. I år är inget av de favorittippade länderna problematiskt på det sättet att det vore svårt att hålla tävlingen där – men det kommer att hända förr eller senare, säger Hanna Fahl.

