Studio DN 28 augusti: ”Mycket är modigt i Lydia Sandgrens roman”

Tänkte du att ”nu kommer det bli reaktioner” när du skrev om Lydia Sandgrens debutroman?

– Jag förstod att det skulle bli reaktioner med tanke på att det är så många som läst och hyllat hennes nu under sommaren. Men jag trodde kanske inte att det skulle bli så kraftigt.

Hur resonerade du när du gick åt en debutant på det här viset?

– Jag tycker att det är lite skillnad när man skriver en första recension på en debutantbok. Då är de precis i början och man kan inte ta i för hårt. Man försöker oftast se till det som är positivt. Den här boken fick ju en sådan första recensionsvåg var positiv nästan överallt och då tycker jag att det är annorlunda. Framför allt handlar det inte så otroligt mycket om hennes bok, utan det handlar om det som jag tyckte var kritikernas övervärdering av den. Den var också kritiken som jag ville diskutera.

Är det inte modigt och värt uppmuntran av en kvinna att skriva om en tid när hon knappt var född själv – och dessutom med en man i huvudrollen?

– Det finns massa saker jag tycker är modigt med den här boken. Det är tufft att kalla den för ”Samlade verk” och att ta så myckets plats som att man brakar på i en debut med 700 sidor. Men för det måste man ändå kunna diskutera det som är svagheter i boken. Framför allt i förhållande till de överord och de hyllningarna som jag tyckte att den möttes med.

Coronapandemin påverkar oss alla och även litteraturen. Hur tror du att den kommer att göra avtryck i skrivandet och i författandet framöver?

– Man kan ju tänka att just böcker och litteratur skulle vara ganska förskonade under pandemin just eftersom man ofta sitter och läser för sig själv och man kan sitta och läsa i sin karantän. Ljudbokssiffrorna har också gått upp ännu mer nu under pandemin. Där klarar sig litteraturen ganska bra. Det som inte klarar sig bra är alla de möten som finns runt omkring litteraturen. Bokmässan som kommer vara digital och vi kommer inte ha samma festligheter runt Nobelpriset. Vi kommer förmodligen inte ha en Augustgala. Plus alla bibliotek och författarmöten som pågår runtomkring i landet som är inställda. De skadar ju litteraturen och läsningen.

