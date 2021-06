Studio DN 28 juni: Sommarens bästa biofilmer – DN:s filmredaktör tipsar

Lyssna här:

Hur fritt kan man gå på bio, med tanke på restriktioner och pandemi?

– Alla biografer är öppna. Filmstaden öppnade till exempel stort i början på juni. Just nu är det 50 personer per salong som gäller, så man sitter med distans. I övrigt är det som vanligt. Men det är väl vettigt att förboka biljetter, så man är säker på att få plats.

Från vilket håll i världen kommer den mest intressanta filmen just nu?

– Det är inte helt lätt att säga. Inte direkt från USA, tyvärr, men Europa och delvis Asien. Sydkorea har blivit starkt, man ska inte underskatta effekten av den pyramidala succén med filmen ”Parasit” som kom för två år sedan. Det går en film på biograferna nu som heter ”Minami”, som handlar om en sydkoreansk immigrantfamilj i USA och den är i mycket en koreansk film. Så Sydkorea tror jag starkt på, men också på de stora filmnationerna i Europa – Frankrike framför allt, men också Tyskland och England.

Från USA kommer flera filmer där musiken är central. Vad lär man sig om USA av de här filmerna?

– Att filmvärlden blir allt mer intresserad av att spegla andra historier och erfarenheter än vita amerikaners. Musikalen ”In the heights” är en latinohistoria som utspelar sig i ett kvarter i New York. ”The United States vs Billie Holiday” handlar om hur Billie Holiday blir trakasserad av FBI under hela sin karriär. ”Respect” handlar om Aretha Franklins enastående karriär. Att två filmer om två svarta, ikoniska sångerskor kommer samtidigt säger något om att filmen i USA kommer att berätta fler svarta historier framöver – för att publiken kräver det.

Om vi vänder blickarna mot Europa finns bland annat tyska ”Undine” och franska ”Summer of 85”. Berätta om dem!

– ”Undine” handlar om en ung kvinnlig statsguide och historiker som guidar folk i det nya Berlin. När hon dumpas av sin kille utlöser det starka krafter inom henne, och det visar sig att hon inte bara är människa, utan även ett slags vattenväsen. Det är en magisk och vacker saga om passion, kärlek och sorg – med mycket badande. ”Summer of 85” är François Ozons nya film. Ozon är en fransk regissör som levererar filmer i parti och minut. Inte allt är jättebra, men den här ser lockande ut – en somrig, härlig coming of age-film med homosexuell tematik, som bygger på en bok av Aidan Chambers.

I avsnittet också om vilka svenska filmer som är sevärda – och vad man kan välja för film om man är ute på nervös sommardejt.

Lyssna på avsnittet:

Podden är gratis för alla. Lyssna i DN-appen eller på Podplay eller andra poddplattformar.

I DN-appen kan du välja att ladda ner och lyssna offline. Ladda ner Dagens Nyheters app för iOS här och för Android här. Information om alla poddavsnitt finns här.

Läs mer:

DN väljer: Här är sommarens 25 hetaste filmer på bio