Studio DN: Därför är Shonda Rhimes tv-världens mäktigaste

Karin, du skrev nyligen ett reportage om Shonda Rhimes där du även intervjuade henne. Vem är hon?

– Hon är en 52-årig kvinna, uppvuxen i Chicago. Hon började som manusförfattare och blev sedan också producent och skapare av tv-serier i USA. Och hon är en otroligt mäktig och inflytelserik person. Det är ju inte ofta man sitter och pratar om producenten, men det gör man verkligen när det gäller Shonda Rhimes och Shondaland som är ett produktionsbolag och en hemsida som fungerar som en portal för väldigt många diskussioner om både underhållning och samhälle, säger Karin Eriksson i Studio DN.

Palmira, vad tycker du utmärker Shonda Rihmes produktioner?



– Representation och mångfald är en av de sakerna som utmärker sig väldigt mycket. ”Scandal” är till exempel en serie som utspelar sig i maktens miljöer i Washington, och det var den första serien på tv-kanalen ABC som hade en svart kvinna i huvudrollen på nästan fyrtio år, när den hade premiär 2012. ”How to get away with murder” är också banbrytande på flera sätt. Kvinnoporträtten är komplexa, alla karaktärer har bra och dåliga sidor. Det är inte så svartvitt när det gäller ont och gott som det annars ofta är i Hollywood. Hon är också känd för drama, det går inte att underskatta mängden drama och vändningar som finns i Shondalands produktioner. Så det är också väldigt, väldigt underhållande, säger Palmira Koukkari Mbenga.

Detta är ett utdrag ur podden Studio DN. Lyssna på hela avsnittet för att höra mer om Shonda Rhimes roll inom den amerikanska tv-industrin och hur hon arbetar med representation och casting.

