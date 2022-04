Studion i Skärmarbrink räddades från nedläggning – nu siktar man mot nya världshittar

Mikael Gordon Solfors, studions styrelseordförande (tillika son till jazzsaxofonisten Dexter Gordon) beskriver räddningen av studion som resultatet av en passion. Efter två års aktivt arbete, ett fyrtiotal möten, besök av bland annat stadsbyggnadsnämnden, Stockholms borgarråd och politiker så undgick musikstudion på Palandergatan 33 att rivas.

Att över 11 000 människor – många boende i grannskapet – skrev under uppropet bidrog högst troligt till utfallet.

Mikael Gordon Solfors är styrelseordförande för studion. Foto: Magnus Hallgren

Solfors beskriver hur verksamheten ska vara just passionsdriven, men samtidigt få till den högsta kompetensen på varje position i studion.

– Det är dock inte likställt med någon högre lönsamhet. Men desto viktigare är att vi säkerställer arbete i studion för tusentals kulturarbetare om året, säger han om målsättningen för verksamheten.

– Ett sådant här ställe ger dessutom liv åt hela den här delen av Stockholm när artister som Lady Gaga kommer hit.

Huset som skivbolaget EMI länge verkade i, men som numera leds av Baggpipe Studios, byggdes som biograf 1931 med nära fem hundra sittplatser.

1969 flyttade så musikbranschen in.

Foto: Magnus Hallgren

Listan på de som artister och låtskrivare som arbetat här under dessa 53 år rymmer hundratals namn: Lady Gaga, Beyoncé, Britney Spears, Rihanna, Abba, Roxette och One Direction. Liksom Wyclef Jean, Jennifer Lopez, Swedish House Mafia, Avicii, Ulf Lundell, Per Gessle, Thåström, Orup, Björn Skifs, Monika Zetterlund, Cornelis Vreeswijk, Robyn, Marie Fredriksson, Peter Jöback, Gyllene Tider, Lisa Nilsson, Tommy Körberg, Pugh Rogefeldt, Eva Dahlgren, Zara Larsson, José Gonzales, med flera.

Tillsammans med den minst lika inflytelserika och namnkunniga Atlantisstudion på Karlbergsvägen i Vasastan är det här två musikinstitutioner med en unik historia.

Mikael Gordon Solfors beskriver huset som ett ”geografiskt landmärke också internationellt”.

– Fem av de sju svenska Billboardettorna som skapats i Sverige av svenska artister är inspelade här (Björn Skifs och Blue Swedes låt ”Hooked on a feeling” och fyra Roxettelåtar). På det sättet är ju studion ett kulturarv, säger han och tillägger:

– Frågar man Beyoncé var Kungliga slottet i Stockholm ligger så tvivlar jag på att hon kan beskriva det. Däremot vet hon mycket väl var Skärmarbrinkstudion är belägen.

Bild 1 av 3 Foto: Magnus Hallgren Bild 2 av 3 Foto: Magnus Hallgren Bild 3 av 3 Foto: Magnus Hallgren Bildspel

Förutom de två stora inspelningssalarna i fastigheten så finns tolv mindre studiorum, analoga och digitala arbetsplatser för låtskrivare och producenter. Det skapas musik i alla genrer. Från jazz och klassiskt till pop, hiphop och allehanda rock. I studion arrangeras även låtskrivarkurser, musikutbildningar och föreläsningar för teknikerlinjer.

Studiomanagern Willem Francis Bleeker har sedan han var 19 år arbetat i det kritvita huset intill tunnelbanans linje 17 och 18.

Han kom dit första gången för att spela med sitt Håkan Hellström-influerade popband och pluggade senare på SAE, School of audio engineering, i Solna.

– Den dåvarande studioägaren hörde av sig och undrade om jag ville bli praktikant och sedan blev jag hustekniker och så har det fortsatt med mer och mer jobb, säger han.

En normal dag arbetar numera tre, fyra, artister och producenter i studion. Låtskrivarna kan göra en hel produktion i huset – både skriva låten, bygga upp produktionen och mixa klart inspelningen.

Bild 1 av 2 Studiomanagern Willem Francis Bleeker. Foto: Magnus Hallgren Bild 2 av 2 Medlemmarna från hårdrocksbandet Thundermother spelar in en ny skiva. Låtskrivaren Palle Hammarlund diskuterar en låt med gitaristen Filippa Nässil och producenten Soren Anderssen. Foto: Magnus Hallgren Bildspel

När DN besöker studion jobbar ett av landets största kvinnliga hårdrockband Thundermother där med sitt nya album i studion.

För trummisen Emlee Johansson, sångerskan Guernica Mancini, Majsan Lindberg på bas och gitarristen Filippa Nässil väntar härnäst ett sextiotal konserter på deras långa Heatwave Tour 2022 genom Europa.

De spelar i dag i snitt hundra konserter om året i och utanför Sverige.

Filippa Nässil. Foto: Magnus Hallgren

– I grunden gör vi AC/DC-inspirerad sjuttiotalsrock. Vi kom till Baggpipestudion först för att skriva låtar och fick då upp ögonen för möjligheter här och alla människor man träffar i en så här stor studio, säger Nässil, som grundade bandet.

– Hela Abbey Road-grejen kring den här studion lockade också förstås.

Mikael Gordon Solfors menar att förklaringen till att utländska och svenska artister sökt sig hit är byggnadens design och akustik. Men också kopplingen till den berömda Abbey Road-studion i London som Beatles gjorde världsberömd:

– Abbey Road är vår systerstudio och byggdes redan 1931. Vår studio skapades senare med samma akustiska idéer av brittiska ljudtekniker som kom till Sverige.

– En annan tillgång med det här huset är att våra artister får vara i fred här utanför city. Och med studions inbyggda infrastruktur och utrustningspark saknas inget, tillägger han.

Foto: Magnus Hallgren

Han kallar deras satsning som världens enda boutiquestudio:

– Artister och musikskapare ska kunna verka här i 72 timmar om man så vill och oavsett om de behöver en udda Yamaha virvel till ett trumset, en specifik mikrofon eller en gammal Gibson Les Paul-gitarr så ska det kunna ordnas.

I dag kan ju samtidigt vem som helst spela in ett färdigt album i sitt sovrum med en dator och några digitaleffekter – vilket till exempel Billie Eilish visat.

– Så är det ju, 70-80 procent sitter i en hemmastudio eller källarlokal och har nedladdade program i sin dator och teknik inbyggd för att göra det mesta själva, säger han.

– Den traditionella och organiska musiken är samtidigt på väg tillbaka nu. Det är en tydlig trend. Man vill gärna ha in gitarrer i låtarna igen, riktiga stråkar och inte enbart programmerade, säger Gordon Solfors.

Foto: Magnus Hallgren

När man jobbar ensam går man dessutom miste om möten och värdefulla samarbeten med andra musikskapare, understryker han.

– Får man inte ut sin musik i världen så händer det ju inget. Här träffar man skickliga låtskrivare hela tiden.

Han berättar om en duo som arbetade i denna studio med sin debutskiva. Musik som Swedish House Mafia fick höra och skapade två stora hittar av.

– Det hade ju aldrig hänt om de inte varit här samtidigt. Man skulle kunna likna den här studion med en fritidsgård för vuxna kulturarbetare (skratt). Det är en inredd miljö som inbjuder till möten och samarbeten.

Filippa Nässil, Mona Lindgren, Guernica Mancini och Emelie Johansson i bandet Thundermother. I förgrunden den danska producenten Soren Anderssen. Foto: Magnus Hallgren

Vad hoppas ni kunna åstadkomma här framöver – hur ska ni få den här satsningen att växa?

– Vi arbetar hela tiden med att eliten av svenska och utländska artister, låtskrivare och producenter alltid ska ha en plats här för att skapa ny musik, svarar Mikael Gordon Solfors utan betänketid.

– För oss är det viktigt att studion är helt unik sett till utrustning och möjligheter. På så sätt kämpar vi för att vara navet i den svenska musikbranschen.

– Vi vill att den internationella musikmarknaden ska få höra fler svenska Billboardettor härifrån.