Stugfebriga ”Knock at the cabin” kräver människooffer inför domedagen

Skräck ”Knock at the cabin” Regi: M Night Shyamalan. Manus: M Night Shyamalan, Steve Desmond, Michael Sherman. I rollerna: Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Kristen Cui, med flera. Längd: 1 tim 40 min (15 år). Språk: engelska. Biopremiär Visa mer

M Night Shyamalans nya film är baserad på en bok. Tydligen är det viktigt att nämna, enligt alla som rasat på sociala medier. I marknadsföringen har man nämligen lyft fram manusförfattarnas namn utan att nämna förlagan eller dess författare Paul Tremblay.

Antagandet tycks vara att studion försöker sälja in filmen på ”Sjätte sinnet”-snillets image. Hata eller älska karln – Shyamalan förknippas med originalitet, överraskningar, stora twistar. Han förstår vikten av ett omvälvande slut. Och hans nya film kretsar kring det största av dem alla: jordens undergång.

Ett bögpar med adopterad dotter får oväntat besök av en domedagskvartett, ledd av det tatuerade muskelberget Dave Bautista (här nedtonad och iförd glasögon – en seriositetsmarkör som även sågs i ”Blade Runner 2049”). Beväpnad med kuslig artighet och bastant vapen berättar han att slutet är nära. För att förhindra hemskheterna måste familjen gå med på att offra en av sina egna.

Varför ska de tro på dessa främlingar? Som kanske, kanske inte, är religiösa knäppskallar. Eller en homofob självmordssekt. Snart inkommer dock omvärldsrapporter – som kanske, kanske inte, ingår i en välregisserad bluff. Ändå sås frön av tvivel.

Spänning uppstår ur de osäkra skiftningarna, inre slitningarna och lekarna med filosofins gamla spårvagnsproblem (byt spår och döda en eller gör inget och döda fler). Småningom börjar det gnissla om det väloljade familjemaskineriet. Tänk om det ligger något i profeternas budskap? Vore det trångsynt att avfärda dem som galningar?

På en karta över stugfebrig mardrömsdramatik hamnar ”Knock at the cabin” nära Michael Hanekes ”Funny games” och Lars von Triers ”Antichrist”, men det här är en betydligt skonsammare film. Dels tack vare Bautistas sympatiska antagonist, dels tack vare återblickarna som pausar kammarspelsapokalypsen.

Även visuellt är fotografen Jarin Blaschke, som plåtat ”The Northman”-regissören Robert Eggers långfilmer, duktig på att se ljuset i mörkret. Skogens sagolika skönhet, stugans organiska material, skuggorna över oroliga ansiktsuttryck – allt inspelat på 35 mm-film. Som för att verkligen spä på känslan av att något gammalt och kärt riskerar att gå förlorat.

Väldigheten i det eventuella undergångsscenariot trissar upp förväntningarna och väcker frågor utan tillfredsställande svar. Slutet – för övrigt mildare än det i förlagan ”The cabin at the end of the world” – blir därför något av antiklimax. Varken så provocerande eller hemsökande som det byggs upp för. Till skillnad från moraliska tankeexperiment, som kan diskuteras i all evighet, måste ju filmen till sist ta slut. Inte ens Shyamalan kan twista sig ur den situationen.

Se mer. Tre andra filmer av Shyamalan: ”Unbreakable” (2000), ”The visit” (2015) och ”Split” (2016).

Läs andra film- och tv-recensioner i DN och fler texter av Sebastian Lindvall.