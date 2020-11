Sublima skulptörer aktuella i Stockholm

Utställningar Kajsa Mattas Konstakademien, Galleri Väst. Visas t o m 22/11 ”I am also smoke” Runo Lagomarsino Galerie Nordenhake, Stockholm. Visas t o m 7/11 Visa mer

Jag har Alberto Giacomettis säreget långsmala, serena gestalter i färskt minne när jag ser Kajsa Mattas utställning på Konstakademien. Det är förstås svårt att jämföra en världsberömd konstnär med ett inhemskt namn, om än årets Sergelpristagare – men det finns något gemensamt i deras avskalade, arkaiska figurer med stark integritet.

Ett ensligt ben har båda dessutom skulpterat; Giacomettis ”Benet” i gips ståtar på Moderna museets tillfälligt stängda utställning och i Mattas fall finns benformen i bronsskulpturen ”Budbärare”. Här är det hennes smäckraste skepnad, som sträcker sig nästan ända upp till lanterninen i Galleri Väst. Detta är också ett av Mattas många offentliga konstverk, som hon själv beskrivits som ”mötet mellan det andliga och profana, mellan himmel och jord”.

Kopplingen till en kristen, katolsk tradition finns i majoriteten av Mattas verk. Det som rör mig mest är ”Marias och Elisabets möte”, en i sanning sakral skulptur med subtilt antydda gestalter, inneslutna i ett betongblock med endast en springa mellan.

Mattas är som bäst och som mest sublim när hon är som strängast formmässigt. Hennes mer naturalistiska figurer ter sig slätstrukna och stumma i sammanhanget.

Förutom den vertikala sträckningen i Mattas produktion finns en parallell horisontell riktning. Här är min favorit ”I dina händer”, en huvudlös, lite klossigt vilande figur i rå betong, som verkar ha bott utomhus. Naken och oskyddad ligger den nu på golvet, och väcker beskyddarinstinkter. Väldigt fina är också Mattas stramaste akvareller, närmast abstrakta studier av naturfenomen som dimma.

Sergelpriset är den nog den mest prestigefulla utmärkelse en svensk skulptör kan få och Kajsa Mattas är nu en av endast 15 som mottagit guldmedaljen sedan 1945.

Ett annat betydande skulpturpris delas ut av Moderna museets vänner vart annat år, senast till Runo Lagomarsino, som ytterligare några dagar är aktuell på Galerie Nordenhake. Det är en formmässigt avklarnad och samtidigt konceptuellt mångbottnad installation, med politiska undertoner och poetiska övertoner.

Här berörs allt ifrån museologiska frågor och flyktingproblematik till död och förgängelse; som i ”Air d’exil (we smoke for the dead, we store for the dead, but they are not dead)”, 20 raffinerat uppradade, handblåsta glasglober med innesluten cigarettrök. Anden i glaset – och en blinkning till Marcel Duchamps inkapslade Parisluft. I titelverket ”I am also smoke”, en video med självbiografiskt anslag, fimpas en cigarett rituellt på ett idylliskt vykort från Barcelonas hamn.

Och missa inte ”Tales from the underworld”, en konstfull parad med 49 tändsticksaskar, som alla innehåller döda insekter. Det är skadedjur insamlade på Etnografiska museet i Berlin, som konstnären kommit över. Här får det som normalt utplånas av museerna, i stället för att bevaras för evigheten, ett alldeles eget gravmonument.