Succédokumentären ”Honeyland” kastade om rollerna när kameran gjort sitt

De lät inte bli. Och nu, med filmen som blev både en konstnärlig och ekonomisk framgång, går dramat i Nordmakedoniens obygd vidare. Med filmarna som medaktörer.

Av och till under tre år var de på plats i den närmast helt insomnade byn Bekirlija, regissörerna Tamara Kotevska och Ljubomir Stefanov samt filmens producent Atanas Georgiev. Där, i svårtillgängliga bergstrakter cirka fem mil sydost om huvudstaden Skopje, spelade de in närmare 400 timmar film med biodlaren och samlaren av vildhonung Hatidze Muratova i huvudrollen och nomadbonden och biodlaren Hussein Sam som mycket framträdande i sin biroll. ”Biroller” gavs förstås även till Muratovas bin och den honung de producerar, skildrat utifrån biodlarens värn av sina insekters rätt att existera på naturens villkor, av henne närmast betraktade som sina medarbetare, som tidningen New York Times beskriver det i sitt reportage.

Men det är inte direkt den biodlande verksamheten som står i centrum när filmskaparnas engagemang, även efter filmens framgångsrika lansering på den internationella filmscenen, nu har blivit till ett drama i sig. Och inte minst en illustration av det dilemma som dokumentärfilmare världen över med stor sannolikhet ofta ställs inför:

Hur agera när man kommit människor med svåra problem nära, riktigt nära, efter lång tid tillsammans medan filmkameran rullat och rullat? Hjälpa eller förhålla sig strikt neutral?

Det professionella förhållningssättet får ses som givet – klar distans när väl filmandet är till ända.

– Men vi bestämde oss för att bryta mot den regeln, säger producenten Atanas Georgiev.

Och på den vägen är det, vilket har sin grund i det att honungssamlaren och bonden har vitt skilda meningar om mycket.

När Hatidze Muratova attackerades av Hussein Sams hundar, en händelse daterad till tiden innan det fanns några kameror på plats i byn, utvecklades det efterhand till en rättsprocess. De tre filmarna försökte inta en neutral position genom att se till att båda parter fick juridiska biträden. Efter medlingsinsatser nåddes en överenskommelse om att Muratova drog tillbaka sin anmälan mot Sam i utbyte mot att denne lovade att respektera ett antal principer för sitt framtida uppträdande.

I filmen visar han ofta upp ett hett humör. Och som biodlare besitter Hussein Sam föga av Muratovas känsliga handlag med och respekt för de honungsproducerande insekterna – fullt ut hennes levebröd, medan han under sin ”halvtidstillvaro” i byn i dalen under vår, sommar och tidig höst även håller boskap, med skiftande stöd från sin familj.

Hatidze Muratova och ett av Husein Sams barn, som i filmen visar speciellt intresse för Muratovas sätt att sköta sin biodling. Foto: AP

I förebyggande syfte har Atanas Georgiev gått vidare och inrättat en slags plattform med uppgift att, fristående från filmtrion, hantera frågor som de båda familjerna måste lösa för att samexistensen ska fungera.

En socialarbetare har på frivillig basis åtagit sig att hjälpa kontrahenterna att utifrån ”en oändlig lista bocka av en rad logistiska och sociala utmaningar”, bestående av exempelvis sådant som att öppna bankkonton och få familjerna inordnade i sociala trygghetssystem.

Dylik hjälp kostar på, både ekonomiskt och tidsmässigt. Det är här själva filmen kommer in i det efterföljande skeende som numer tycks ta stor plats i Kotevskas, Stefanovs och Georgievs tillvaro. ”Honeyland”, inledningsvis avsedd att bli en kortfilm med naturvårdstema utifrån ett hållbarhetsperspektiv, blev möjlig tack vare en extremt låg budget. Projektet växte dock, ”Honeyland” blev ett fullängdsverk – 89 minuter – och första filmen någonsin som Oscarnominerats för både bästa dokumentär och bästa internationella film.

Den hade premiär i januari 2019 på ansedda Sundancefestivalen i USA-delstaten Wyoming. New York Times filmkritiker AO Scott skrev i sin recension av ”Honeyland” (25 juli 2019) att filmen är ”tystlåten, intim och intensiv, men med ett anslag av berättande storslagenhet”.

Filmen var även representerad på Stockholms feministiska filmfestival i februari i år. DN:s filmskribent Nicholas Wennö listade då ”Honeyland” som en av festivalens fem höjdpunkter.

De låga produktionskostnaderna i kombination med de många utmärkelserna har följts av god avkastning, för att vara en dokumentärfilm. Prispengar från festivaler, visningar världen runt både på biografer och i tv-kanaler, strömning och nedladdning har gett visst klirr i kassan. Pengarna, så här långt runt 9 miljoner kronor, har kommit väl till pass när dokumentärfilmarna bestämde sig för att bryta mot regeln om neutralitet i förhållandet till människorna de skildrar.

Förutom den juridiska hjälpen och plattformen för samexistens har filmarna även släppt till pengar till ett husköp. Den energiska 56-åringen Muratova kan nu dela sin tid mellan det helt omoderna och mörka huset i Bekirlija och det modernare i Dorfulija, en högst levande och större by på slättlandet cirka en mil norr om Bekirlija.

– Det här stället och människorna här har förändrats. Och jag känner att hon känner att detta inte längre är hennes enda hem, säger Ljubomir Stefanov, där han sitter i Hatidze Muratovas trädgård i Bekirlija.

Extrabostaden i den större byn är en bra utgångspunkt för biodlarens resor till Skopje och marknaden i storstadens centrum.

Hatidze Muratova hade sin mor hos sig när tiden var på väg att rinna ut för åldringen. Modern sköttes om av sin dotter i det mörka vardagsrummet Foto: Ljubomir Stefanov/Everett Collection/TT

En lugn stund i samvaron mellan Hatidze Muratova, Hussein Sam och hans barn. Foto: Ljubomir Stefanov / Everett Collection, TT

Vältaligt och övertygande vänder hon sig där till butiksinnehavare för att sälja in sin – i ordets sanna bemärkelse – ekologiska honung. Odlad på gården, men även insamlad som vildhonung under långa vandringar till kupor runtom i det bergiga landskapet, platser Muratova inte visar upp för andra än några få betrodda.

Filmmakarna har insett och accepterat att de nu hamnat i en situation de inte helt och fullt kan ta sig ur. Medlandet fortsätter, och ibland blir de huvudpersoner i de spänningar de tidigare enbart var vittnen till.

Det är något som den kloka och eftertänksamma Hatidze Muratova har klart för sig, enligt New York Times utsände. Biodlaren säger:

– För filmmakarna har det blivit mer utmanande att ha med oss att göra efter själva filmandet än under tiden då kamerorna rullade.