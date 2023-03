”Successions” Brian Cox om sin hyllade karaktär: ”Han är en missförstådd misantrop”

Brian Cox

Född 1946 i Dundee Skottland.

Känd för sina roller i filmer som ”Braveheart”, ”The long kiss goodnight”, ”

”X-men 2”, ”Troja”, ”The ring” och ”The Bourne identity”.

2021 släppte han sin första självbiografiska bok ”Putting the rabbit in the hat”.

Är aktuell i sista säsongen av ”Succession” där han spelar patriarken Logan Roy.