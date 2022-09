Sudan Archives moderna r'n'b vill för mycket

R’n’b Sudan archives ”Natural brown prom queen” (Stones throw/Pias) Visa mer

Sångerskan och violinisten Brittany Parks gör musik som är eklektisk, i ordets rätta bemärkelse. Under namnet Sudan Archives har hon med en vidsträckt blandning av modern r’n’b, miami bass, afropop, jazz, hiphop och klassisk musik redan etablerat sig som lovande neosoul-hopp.

Nu släpper hon sin andra fullängdare. Skriven och inspelad under pandemin har den blivit till under former som passar den självutnämnda solisten Parks utmärkt. Samarbetspartners som Totally Enormous Extinct Dinosaurs och Nosaj Thing har bara deltagit i produktionen via länk. Den centrala kreatören har alltså kunnat jobba ifred.

Ibland är resultatet av karantänen lyckat. ”Selfish soul”, med sin fiolslinga och effektiva rytm, låter som karriärens första satsning mot en bredare publik. Gwen Stefani hade nog gärna släppt den som singel. Synthdrivna ”Chevy S10” sträcker ut sig i tid, samtidigt som den håller ner influenserna till antalet. Minimalismen ger både Parks mjuka stämma och lyssnaren utrymme. Tyvärr gäller alltför ofta det motsatta på ”Natural brown prom queen”.

I ivern att spegla så mycket som möjligt av inspirationen bakom projektet får musiken tunga fötter. Att albumet klockar in på 18 spår bidrar till det överlastade intrycket. Som följd framstår Sudan Archives mindre som generöst genrelös, mer som bara självupptagen.

Bästa spår: ”Chevy S10”

