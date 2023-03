Suddig samtyckesdebatt sabbar semesterstämningen i ”Fucking Bornholm”

Drama ”Fucking Bornholm” Regi: Anna Kazejak Manus: Anna Kazejak, Filip K Kasperaszek I rollerna: Maciej Stuhr, Agnieszka Grochowska, Grzegorz Damiecki mfl. Längd: 1 tim 39 min (från 15 år.) Språk: polska, engelska. Biopremiär Visa mer

Hur många har inte försökt reparera en relation genom att åka på en resa bara för att inse att skavankerna framträder tydligare i skarpt solsken? I just det här fallet blir den kritvita danska sanden inte bara till obehag innanför bikinilinjen utan även ett rejält grus i semestermaskineriet.

Resan, under den polska långhelgen ”majówka”, har blivit något av en tradition för Maja och Hubert och deras barn. Vanligtvis har de rest med ett annat par men nu är de skilda så den här gången är det bara ena halvan, Dawid och sonen, plus nya flickvännen som åker. Inget är med andra ord som det brukar. Till råga på allt blir de tre sönerna osams när en av dem antyder att de andra utsatt honom för något obehagligt. Dålig stämning är bara förnamnet.

”Fucking Bornholm” började sin resa som poddserie, skapad för ett stort polskt mediaföretag som bland annat säljer och producerar ljudböcker. Förutom en sällsynt klumpig produktplacering, där Maja lyssnar på serien innan hon går och lägger sig, fungerar övergången till film rätt bra. Framför allt är det hög igenkänning på det där med att återvända till ett smultronställe bara för att inse att något gått förlorat.

Samspelet mellan bildspråk och musik skapar också en spännande nerv som avspeglar sig i Majas karaktär. Hon bär hela tiden nerverna utanpå och Agnieszka Grochowska lyckas på ett underbart sätt få oss att längta efter att hennes sammanbitna ansikte ska få en enda anledning att spricka upp i ett leende.

Hela hennes identitet som heltidsmamma ifrågasätts plötsligt av barnens dåliga uppförande. Dessutom växer oron över obekväma och brännheta ämnen – som till exempel vad det här med samtycke egentligen är. Männen står till synes handfallna inför hur man talar med sina söner. Det blir bitvis tragikomiskt. När den yngre flickvännen, som representerar en mer sorglös generation när det kommer till synen på sex och relationer, tar till orda kokar allt till slut över.

In på scenen kommer Magnus Krepper som bokstavlig förlösare. Det är en liten men avgörande roll där hans och Majas dans till The knifes ”Pass this on” på den lokala puben är en av filmens finaste och mest uppriktiga scener. Det finns onekligen ett spänningsfält mellan det danska hygget och det traditionellt polska sättet att leva som är intressant och underhållande utan att på något sätt fastna i några förenklingar.

Det blir tydligt att den polska medelklassen böljar fram och tillbaka i sina värderingar beroende på ålder, kön och sammanhang. Besöket i Skandinavien blir därmed katalysator för en genusdiskussion som stärker Majas längtan efter att livet ska bjuda på något större än vad som ryms på en dansk strandcamping.

