Sufjan Stevens gestaltar stora känslor med enkla medel

Ingen skiva är den andra lik. Ändå märks Sufjan Stevens tydligt i allt han gör, vare sig han dyker in i balettmusik eller jullåtar, Oscarsnominerad filmmusik eller sorgebearbetning i ett 49 spår långt ambientalbum.

Bara månader efter hans förra släpp kommer nu ”Javelin”, det album som flest lyssnare trots allt lär ha gått och väntat på, eftersom det låter som ”gamla Sufjan Stevens”. Det vill säga singer/songwriter-Stevens, med sin akustiska gitarr och araktäristiska stämma som faktiskt knappt förändrats under snart ett kvarts sekel lång karriär.

Musikaliskt ligger ”Javelin” närmast de nakna sångerna på hans hyllade ”Carrie & Lowell” från 2015, med skillnaden här att kompositionerna fått några fler klädesplagg och där temat är mindre konceptuellt och inte lika uttalat förankrat i hans egen historia. Varje låt börjar i ett lågmält instrumentplonk för att sedan expandera i stråkar, slagverk, elektroniska partier och himlastormande änglakörer innan det klingar av i öppna atmosfärer.

Det är mest av allt, förstås, väldigt vackert. Inte minst i göra slut-balladen ”So you are tired”, där den hjärtskärande berättelsen når upp i ”Carrie & Lowell”s höjder. ”Will anybody ever love me?” frågar han i ren desperation, på låten med samma namn.

Med ”Javelin” är Sufjan Stevens tillbaka i det han behärskar mest: att med enkla medel gestalta alla de stora känslorna. Trots det är det allra bästa med Sufjan Stevens att han snart gör något helt annat.

Bästa spår: ”So you are tired”, ”Will anybody ever love me?”

