Sufjan Stevens sökte nybörjarens sinnelag på nya skivan

Catskillsbergen är den amerikanska folkrockscenens vagga. I det vidsträckta bergsområdet norr om New York ligger Bethel, den lilla staden där Woodstock-festivalen ägde rum 1969. Bob Dylan, The Band, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Van Morrison och många fler hängde här när det begav sig.

Mer än ett halvt sekel senare är Catskills fortfarande en kreativ hubb. Det var här Sufjan Stevens och Angelo de Augustine möttes när de, lite av en slump, bestämde sig för att göra en skiva tillsammans.

– Vet du vem Bryce Dressner från The National är?, frågar Sufjan Stevens via videolänk från sitt hem i det kultförklarade landsbygdsområdet.

– Han har haft en gammal bondgård från 1840-talet här uppe i många år. När Angelo och jag bestämde att vi ville resa i väg en månad för att skriva ihop var ingen där, så vi fick låna den. Det är en väldigt lantlig, idyllisk plats. Vi kunde gå promenader i skogen och tända brasor i öppna spisen.

De båda musikerna kände inte varandra så väl innan resan. Sufjan Stevens har en lång karriär på den amerikanska alternativscenen bakom sig. Hans utgivning innehåller allt från ambitiösa temaprojekt som rockoperor och julmusikboxar till en Oscarsnominerad semihit. 2017 fanns hans ”Mystery of love” med i succéfilmen ”Call me by your name”. Stevens framförde låten på galan. Senare har han beskrivit att uppträda för den samlade Hollywoodeliten som ”traumatiserande”. Den nu 46-årige artisten har aldrig varit intresserad av bred framgång.

Angelo de Augustine i sin tur är uppvuxen och bosatt i Kalifornien. Hans koppling till den mer än femton år äldre Stevens är att hans två senaste soloskivor är utgivna på Stevens skivbolag Asthmatic Kitty. 2018 hördes båda deras röster på de Augustines singel ”Time”. Samarbetet skulle visa sig bli första steget mot det som nu är ett helt album.

– Jag var lite irriterad på Angelo i början, säger Stevens om inledningen av duons resa.

– Han är något av en anomali som person. När vi träffades första gången tyckte jag att han verkade ha bott under en sten. Han hade en gammal Nokiatelefon som han ringde med. Och så påstod han att han aldrig hade hört talas om Peter Gabriel.

Angelo de Augustine deltar mycket riktigt också i videosamtalet via en skrapig telefonlinje. Han skrattar åt kollegans skildring av honom som person.

– Jag tycker att vi lärde känna varandra bättre under resan, säger han.

Sufjan Stevens Foto: Evans Richardson

Sufjan Stevens Föddes i Detroit, men har under karriären främst varit verksam i New York. Gav ut sin solodebut "A sun came" år 2000. Har sedan dess släppt nio fullängdsskivor, en mängd samarbetsprojekt, gjort musik för film och dansföreställningar, skrivit uppmärksammade essäer och överlag varit en av den moderna, amerikanska alternativrockscenens mest inflytelserika aktörer. Hans förra album "Convocations" gavs ut tidigare i år.

– Nu är Sufjan en av mina bästa kompisar, och någon jag uppskattar väldigt mycket eftersom jag har haft ganska svårt att hitta vänner som tycker lika mycket om melodier, ord och ackord som jag gör. Vi knöt an till varandra via vårt gemensamma intresse för musiken. Och för film.

Så består inte bara albumet ”A beginner’s mind” av finstämda, folkanstrukna melodier. Skivan utgår också till stor del från film. På kvällarna skaffade duon sig vanan att se något tillsammans. Filmerna de valde var ofta äldre, nästan alltid välkända verk som många redan har en relation till. Barnklassikern ”Oz – en fantastisk värld”, cheerleading-komedin ”Bring it on again”, skräckisen ”När lammen tystnar”, ”Allt om Eva” med Bette Davis och zombierullen ”Night of the living dead” är bara några av filmerna som duon betade av under månaden i huset. Snart märkte de att texterna de skrev på dagarna bar spår av intrycken från kvällen innan.

– Det började med ”Gudarnas krig”, säger Sufjan Stevens.

– Dagen efter att vi hade sett den bestämde vi oss för att försöka väva in delar av handlingen i en låt. För mig blev det sättet att arbeta på en väldig lättnad. Jag är annars en låtskrivare som använder mycket av mitt eget liv i musiken som jag gör. Det var skönt att hämta inspiration från en källa som inte var så personlig, för omväxlings skull.

Albumets titel kommer också från en film. Att se surfingthrillern ”Point Break”, där Patrick Swayze spelar den andligt upplyste rånaren Bodhi, ledde till att de båda musikerna fick upp ögonen för det zenbuddhistiska begreppet ”shoshin” på svenska ungefär ”nybörjarens sinne”.

– Filmen gjorde mig nyfiken på vad ”nybörjarens sinne” skulle kunna stå för, säger Angelo de Augustine, den mer fåordige och uppenbart tillbakadragne av de två musikerna.

– Jag kände att jag ville veta mer. Det ledde till att vi provade om vi kunde närma oss skapandet av skivan med en nybörjares öppna sinne. Vi bestämde oss för att inte skjuta ner den andres idéer utan tvärtom uppmuntra. Vi ville hitta något nytt i varje liten detalj.

För musiker så erfarna som de Augustine och, kanske framför allt, Sufjan Stevens blev att bevara nybörjarens sinne en utmaning. Stevens vände sig till sin kristna tro för att hitta sitt sätt att förklara begreppet.

– Som kristen tror jag på att man måste födas på nytt, säger han.

– Varje gång vi läser en bok, ser en film eller en fjäril som landar på en blomma måste vi förkasta allt vi tidigare upplevt för att fullt ut kunna uppleva intrycket en första gång. Alla har sitt bagage, och det är okej. Men jag tror att man måste arbeta medvetet med att ifrågasätta historien och sina erfarenheter. Annars blir man blasé.

Angelo de Augustine Foto: Jess Collins

Angelo de Augustine Föddes i Los Angeles-förorten Thousand oaks, där han fortfarande bor och verkar. Gav ut sitt första album, "Spirals of silence", 2014. Kontrakterades därefter av Sufjan Stevens skivbolag Asthmatic Kitty och har sedan dess gett ut ytterligare två fullängdsskivor. Den senaste, "Tomb", släpptes 2019.

I linje med tanken på att närma sig varje nytt intryck med nybörjarens sinne säger Sufjan Stevens också att han inte är intresserad av arv. Att han och de Augustine skrivit låtar om ett antal filmer handlar inte om att befästa dessa som klassiker, menar han.

– Det är därför vi inte har döpt låtarna efter filmtitlarna. Vi är bara ärliga och berättar var källan till inspirationen finns. Jag tror att det är viktigt att man närmar sig de här låtarna utan förutfattade meningar om filmerna. För jag tycker att själva konceptet arv är ett enormt problem i vår kultur. Arv är roten till så mycket ojämlikhet, våld och konflikt.

Angelo de Augustine och Sufjan Stevens började arbeta på ”A beginner’s mind” innan pandemin slog till. De sista delarna av skivan fick de göra klart på distans. Stevens har haft flera andra projekt i gång under de gångna, nästan två förlorade åren. Bland annat gav han i våras ut sitt nionde soloalbum. Det instrumentala ”Convocations” består av 49 spår som vart och ett symboliserar de fem stadier av sorg som Stevens gick igenom när hans far dog.

Samtidigt har fansen via en blogg kunnat följa hans framsteg som odlare. Att han på samma gång gett ut ett magnum opus om döden och postat söta bilder av morötter, tomater och squash sammanfattar träffsäkert bredden i hans uttryck. Sufjan Stevens är motsägelsefull, och just den kvaliteten är en bärande del av hans konstnärskap.

– Egentligen vill jag inte bli för högtravande när jag pratar om ”A beginner’s mind”, säger han således karaktäristiskt innan vi skiljs åt.

– Jag vet inte hur djup den är egentligen. Vi kanske bara har gjort en skiva om olika filmer.

