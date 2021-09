Suggestivt om lust och lidande på nattklubb

Teater ”I natt blir allting annorlunda Discoteco Paraiso” Av Roland Schimmelpfennig Regi, scenografi och ljudbild: Martin Rosengardten. Översättning: Ulf Peter Hallberg. Kostym: Elin Hallberg. Mask: Rebecca Afzelius. Ljus: Susanna Hedin. Koreografi: Ossi Niskala. Med: Samuel Astor, Joakim Gräns, Rebecca Kaneld, Maria Nohra, Daniel Nyström, Maria Sundbom Lörelius och Lotti Törnros. Scen: Kulturhuset Stadsteaterns Skärholmenscen. Från 15 år. Speltid: ca 1 t. 10 min. Visa mer

Den tyske dramatikern Roland Schimmelpfennig kan sin Bibel: I början är ordet. Hos honom blir saker till, inte i första hand genom att gestaltas, utan genom att uttalas högt.

I hans dramatik står ofta kollektiv av anonyma personer, gärna bara numrerade, redo för att på ett närmast rituellt vis skapa ett skeende tillsammans. ”Virvlande ljus”, säger någon. ”Boom boom boom”, säger en annan. ”Musiken”, en tredje. Och vips så är vi på en klubb.

Jag har aldrig tänkt på det som liturgi tidigare. Men det gör jag när jag ser ”I natt blir allting annorlunda Discoteca Paraiso” i regi av Schimmelpfennig-veteranen Martin Rosengardten. (En teatermakare som nästan tycks född till att tolka dramatikern, så musikaliska är hans iscensättningar.)

Säker kan man aldrig vara hos Schimmelpfennig

För här tar Schimmelpfennig ett ganska bestämt steg in i den religiösa symbolikens tassemarker. Klubben på Kulturhuset Stadsteaterns Skärholmenscen är inte bara ett paradis, ett ”paraiso”, till namnet. Här står också den blinda dörrvakten Svarta hunden – en roll som i vanlig ordning ambulerar mellan skådespelarna – som en Sankte Per vid diskoteksentrén och låter somliga slippa in till de lyckligt lottades skara, medan andra förvisas ut i nattens mörker.

Eller är han i själva verket en Kerberos? Säker kan man aldrig vara hos Schimmelpfennig, det mondäna kan när som helst slå över i det fantasiska eller ödesdigra där en katastrof inträffar genom att någon plötsligt säger: ”Blod”.

Låter det kryptiskt, pretentiöst och – huvaligen –postdramatiskt? Det är det inte. ”I natt blir allting annorlunda” briserar av liv, redan i de tidiga ballroom-liknande dansscenerna på den tomma spelplatsen, för att sedan lika rastlöst som suggestivt panorera över det kosmopolitiska myller av besökare, gudar, fan och hens kusiner som trängs på klubben.

Men framför allt är Martin Rosengardtens iscensättning form, tal och rytm

På så sätt ter den sig som ett slags postmodernt – men hela tiden roligt – mysteriespel där ensemblen lika beredvilligt som lekfullt representerar, snarare än gestaltar, galleriet av italienska änklingar, dansande bulgarer och pilska kvinnor som fått upp ögonen för en skogshuggare från norr.

Men framför allt är Martin Rosengardtens iscensättning form, tal och rytm. Följaktligen är den befriande öppen för tolkningar och kan lika gärna te sig som en enkel oemotståndlig basgång som en postmodern Comedia humana om lidande och lust. Eller ett poem om det gudomliga i att inte veta över huvud taget vad man håller på med. Sätt era tonåringar i publiken, jag vågar garantera att de kommer att fatta precis vad den handlar om.

