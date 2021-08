”Summer of 85” fräser av det bästa från fransk åttiotalsfilm

Drama ”Summer of 85” Manus och regi: François Ozon. I rollerna: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Valeria Bruni Tedeschi, Isabelle Nanty, med flera.

Längd: 1 tim, 41 min. Språk: Franska. Åldergräns: 11 år. Visa mer

Länge var det nästan en liten trop på film att man skulle fnissa generat åt ungdomsfoton av sig själv i permanent, neonfärgade örhängen och axelvaddar; ett mode man i princip behövde se ut som Grace Jones för att bära upp. Men hur många såg egentligen ut så?

Det fanns ett annat åttiotal. Ett mode och en livsstil som var ledig, fri och liksom nybadad i salta vågor. Tvärrandiga tröjor; uppkavlade byxor, second handklänningar och korta, fluffiga, nytvättade frisyrer, nogsamt renskrubbade från alla hascholjiga sjuttiotalsrester. Filmerna som växte upp ur den gyllene 70-talserans ruiner var inte heller bara amerikanska, plastiga blockbusters, som man lätt kan få för sig. Vid sidan av storheter som Jarmusch och Kaurismäki, ploppade det upp många, anspråkslösa, opolitiska och energiska filmer (ofta från Frankrike) som glatt och brutalt renoverade det snygga filmlandskapet med roller, plastfärg och häftpistol. Alla var inte lysande, få har gått till filmhistorien, men de var nybadade och hoppfulla, även när de flirtade med död och dekadens.

Den motsättningen och det åttiotalet fångar Françoics Ozon på pricken i sin fräsiga, romantiska tragedi ”Summer of ’85”, som handlar om sextonåriga Alexis omvälvande möte med den några år äldre Davide i en normandisk kuststad och är löst byggd på Aidan Chambers roman ”Dansa på min grav”.

Saltvatten stänker ut från duken. Sol bländar. Alexis (Félix Lefebvre) lilla segelbåt kantrar. Davide, mörklockig och retsam, dyker upp från ingenstans och fiskar upp honom ur havet och sedan börjar en charmig, dubbel förförelseakt - pojkarnas av varandra och Ozons av publikens.

Regin är direkt och påflugen, ansikten kommer nära, inte bara kameran utan varandra, dialogen överrumplar, tempot är högt. Inte ens högläsning av Verlaine eller mystiska dödspakter får filmen att kantra mot patetik. Inte ens softfilter eller eldsken över ungdomar som allsjunger ”I am sailing” på en strand gör den smetig.

En ödesmättad berättarröst och en utmanande blick in i kameran ska sätta luften i dallring och kasta en gotisk skugga över den soliga romansen.

En av orsakerna till att det lyckas kan vara att de romantiska, franska kuststäderna där allt utspelar sig inte är någon turistkuliss för Alexis och Davide. Det är deras hem. Den ena jobbar i familjens fiskebutik, den andra går i skolan och hoppas slippa jobba på varvet som pappan. Som alla som vuxit upp i sådana byar vet innebär sommaren att stad och land, rik och fattig blandas upp. Under några korta, flytande veckor, verkar pojkarnas liv lika lyxigt och enkelt som miljonärssonen Dicky Greenleafs i ”The talented mister Ripley” eller akademikersönerna i den på många sätt besläktade ”Call me by your name”. När hösten kommer väntar en annan verklighet.

Dessutom vet vi hela tiden att Davide ska dö. Ozon har nämligen piffat upp sin vackra, men enkla och linjära story med ett ”tufft” litet intro där Alexis presenteras som en deprimerad, dödsbesatt tonåring och Davide som ett lik. En ödesmättad berättarröst och en utmanande blick in i kameran ska sätta luften i dallring och kasta en gotisk skugga över den soliga romansen.

Det är rent fusk och har inte särskilt mycket med filmen att göra, men till och med fusket har ett charmigt drag av åttiotal. Som när Robert Smith i ledmotivet gnällsjunger ”Yesterday I got so old, I felt like I could die” medan The Cures livsbejakande komp sprutar ut motsatt budskap. Döm aldrig ett band (eller en film) efter frisyrerna.

Se mer: Tre åttiotals-indies med romantisk skruv: ”Diva” (1981), ”My beautiful Laundrette” (1985), ”She's gotta have it” (1986)

Läs fler av DN:s filmrecensioner och fler texter av Kerstin Gezelius.