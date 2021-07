”Supercool” är inte tonårsfilmens framtid

Komedi ”Supercool” Regi: Teppo Airaksinen Manus: Olli Haikka I rollerna: Jake Short, Miles J Harvey, Madison Davenport m fl. Längd: 1 t 40 m (fr 11 år) Språk: engelska Visa mer

Hur ser den bästa festen du kan tänka dig ut? Musik, ja! Snacks, gött. Rökbomber, serpentiner, lättklädda dansande kvinnor och nakna människor som gungar från trapetser i taket…

Så ser i alla fall drömfesten ut i finsk-amerikanska tonårsfilmen ”Supercool”. En film som gör anspråk på att vara politiskt korrekt, klok och vaken – men som i slutändan ändå faller på att drömfesten – beskriven här ovan – ser ut som fester gjort i alla tonårsfilmer i alla år. Lite dåligt, lite gubbigt, lite trött.

Neil (Jake Short) är en vanlig tonårskille. Han går i plugget, ser helt okej ut, har trevliga föräldrar, en knäpp syster och en väldigt fin killkompis, men liksom alla tonårskillar på film får han inte ligga. Framförallt får han inte ligga med den perfekta tjejen Summer (Madison Davenport) som går i samma plugg. Och större delen av ”Supercool” går ut på just detta dilemma – hur Neil skall få omkull Summer.

Trots den väldigt enformiga handlingen är ”Supercool” bitvis väldigt rolig. Regissören Teppo Airaksinen blandar olika medier för att berätta sin historia. Ibland är ”Supercool” en action-film, ibland är den tecknad, ibland en musikal.

Ibland känns det som jag, 53 år gammal, får titta in hos ungdomarna. Ibland känns det som jag inte släpptes in ordentligt. Att regissör Airaksinen kanske ville göra mer än han fick. Att historien han vill berätta kanske inte var just denna.

Jag vill ej begära för mycket av en tonårsfilm. Eller är det just detta som är problemet? Jag vill begära allt av tonårsfilmer. I dem ligger framtiden, tänker jag. Men i ”Supercool” ligger den inte.