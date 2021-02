Supremes Mary Wilson är död – blev 76 år

Mary Wilson var som 15-åring med och grundande gruppen Supremes tillsammans med Diana Ross och Florence Ballard. Gruppens stora genombrott kom med ”Where did our love go” 1964 som tog sig till Billboardlistans förstaplats. Åren där på släppte de flera listettor, som ”Stop! In the namn of love” och ”Baby love”.

Både Diana Ross och Florence Ballard lämnade med åren Supremes och ersattes av andra medlemmar, men Mary Wilson var med under hela perioden fram till att gruppen lades ned 1977. Drygt ett decennium senare valdes Supremes in i Rock and roll hall of fame. Mary Wilson framträdde också som soloartist och släppte albumen ”Mary Wilson” (1979) och ”Walk the line” 1992.

Mary Wilson (längst upp) med Florence Ballard och Diana Ross i The Supremes 1965. Foto: Everett Collection

Jay Schwartz, Mary Wilsons publicist, uppger för Variety att hon dog i sitt hem i Las Vegas under måndagen.

”Jag är extremt chockad och ledsen att höra om bortgången av en viktig medlem i Motownfamiljen”, säger Motowngrundaren Berry Gordy säger i ett uttalande till Variety.

”Jag var alltid stolt över Mary. Hon var en stjärna i sin egen rätt och genom åren arbetade hon hårt med att lyfta Supremes arv. Mary Wilson var extremt speciell för mig. Hon var en banbrytare, en diva och hon kommer att vara djupt saknad.”