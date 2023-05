Surrealistisk ukrainsk folkmusik med eko från världen

Logga in

Konsert Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Dakhabrakha Scen: Slaktkyrkan, Stockholm.

– Vi är Dakhabrakha från det fria Ukraina.

Jublet stiger mot taket så fort bandet presenterar sig. Det här kommer inte att bli någon vanlig konsert. Det redan från början djupt originella ukrainska folkmusikbandet har fått sitt skapande tillfångataget av ett brutalt krig. De fyra musikerna har sedan Rysslands attack för över ett år sedan befunnit sig på närmast konstant turné. För att vi i omvärlden inte ska glömma och rent konkret för att samla in pengar till den ukrainska militären. De gör helt enkelt motstånd på det sätt som de behärskar bäst.

Kvällen är lika mycket en klagosång som ett stridsrop. Samtidigt är det en svår balansgång att behålla sin konstnärliga integritet och inte enbart bli ett slags propagandaorgan. Kanske en lyxfråga för en svensk musikkritiker? Men jag tänker att även i en extremt pressad situation finns möjligheter till (estetiska) val.

Redan från början är gruppen omöjlig som språngbräda för någon sorts enkelspårig nationalism. Musiken bygger förvisso på de folksånger de samlat in från olika delar av Ukraina. Men det här är folklore från Alice i Underlandet. I deras låtar finns ekon av både rap, västafrikansk musik och japanska taikotrummor. Allt sammansmält till en egensinnig och smått surrealistisk helhet. Där ingår också deras kläder och smycken – för kvällen går nästan allt i helsvart – och de tre kvinnliga medlemmarnas höga kosackmössor. Liksom de konstnärligt avancerade videoanimationerna, bitvis bland de snyggaste jag sett. De visar också upp svartvita bilder från krigets förödelse liksom slagord som ”Russia is a terrorist state” och ”Ukraine will win”. Det är bara när en låt tillägnas ”de människor som försvarar vår frihet” och en lång rad filmklipp av segervissa unga män med vapen i hand visas bakom bandet, som uttrycken skaver.

De laddar sina mörka, episka sånger med slagverk, cello, dragspel och höga pressade kvinnoröster. Nina Garenetska, Iryna Kovalenko och Olena Tsybulska kan kasta sig från vyssjanden till att fräsa som vildvittror. Marko Halanevych sjunger till sist extranumret ”Baby” med mjuk falsett, som en otippad östeuropeisk soulsångare, och överlåter sista ordet i raden ”Show me your LOVE” till oss i publiken. Så får kärleken ändå sista ordet.

