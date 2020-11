Susan Faludi: Sönderfallet tjänar inte medborgarna

Susan Faludi

Susan Faludi är 61 år, amerikansk författare och journalist.

Familj: Maken Russ Rymer, journalist och författare.

Bor: Massachusetts.

Utbildning: Harvard University, där hon också undervisar.

Karriär: Pulitzerpriset 1991, skribent i bland annat Wall Street Journal, the New York Times, The New Yorker och The Nation. Hedersdoktor vid Stockholms universitet 2017 och har sedan 1995 medverkat som skribent i Expressen och Dagens Nyheter.

Böcker: ”Backlash. Kriget mot kvinnorna”, ”Ställd. Förräderiet mot mannen”, ”Den amerikanska mardrömmen. Bakhållet mot kvinnorna.”, ”Mörkrummet”, med fler.