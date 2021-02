Susanne Ljung: Att vara poet betyder inte att man måste vara klädd som en slashas

Den amerikanska presidentinstallationen var mycket lyckad.

Om detta var de flesta modeskribenter som bevakade evenemangets kläder överens. Färgerna var genomtänkta (subtila blinkningar till enighet och lugn) och materialen noga utvalda (hållbarhet i första rummet) och kjolar och kappor av klassiskt snitt.

Även modeskaparna själva uppfyllde alla de krav som tänkas kan på designer vars plagg bokstavligen synas i sömmarna över hela världen i försök att tolka vad den nya administrationen har för tankar kring kläder och konsumtion – de var lokalt förankrade, av olika etnicitet och månade om både mångfald och miljö.

Det var kort sagt korrekt. För att inte säga perfekt.

Det var också på gränsen till sövande tråkigt.

Ända tills poeten Amanda Gorman intog scenen i en kanariegul kappa och klarrött hårband signerat den italienska designern Miuccia Prada, vill säga.

Amanda Gorman läser sin dikt vid Joe Bidens presidentinstallation den 20 januari. Foto: Patrick Semansky/TT

Efter att hon med klar och stadig stämma läst sin specialskrivna dikt ”The hill we climb” ökade sökandet efter ”gula kappor” på nätet rekordartat. Likaså gjorde antalet följare av Amanda Gorman på Instagram. Från 50.000 till 2,9 miljoner på mindre än 48 timmar.

Det röda hårbandet går inte längre att få tag på. Och Amanda Gorman själv har nu blivit uppsnappad av den stora agenturen IMG Models.

En agentur som bland annat representerar namn som supermodellerna Gigi och Bella Hadid och tennisstjärnan Naomi Osaka.

Jag önskar att jag kunde införliva en bråkdel av Miuccia Pradas frihet och kreativitet i min poesi.

Läsare av modepress blev emellertid kanske inte helt lika tagna på sängen av denna unga poets strålkraft och stilsäkerhet. Eller av det faktum att det var just märket Prada hon bar.

Hon är sedan ett par år en sorts ambassadör för Prada. I februari 2019 blev hon inbjuden av märket för att ta del av deras visning i Milano och har sedan samarbetat med det på olika sätt, bland annat genom att tala på en konferens om framtida mode, Shaping a sustainable future society, arrangerad av The Prada Group i samarbete med Yale University och Politecnico di Milano.

Efter det första besöket i Milano skrev amerikanska Vogue en artikel med rubriken ”möt den stigande stjärnan som stal showen under Milanos modevecka”. I den sade sig Amanda Gorman beundra hur Miuccia Prada går sin helt egen väg. ”Jag önskar att jag kunde införliva en bråkdel av hennes frihet och kreativitet i min poesi”, säger hon där och tillägger att hon betraktar denna designer som ”ett sant geni” som inspirerar henne till att bli en bättre poet.

Amanda Gorman blev så lyrisk över mötet att hon till och med skrev en dikt med titeln ”A poet’s Prada” som avslutas med:

Every swish of fabric is a melody

And every creation is purest poetry

Amanda Gorman kommer att läsa en ny dikt i samband med Super Bowl, finalen i amerikansk fotboll, natten till måndag svensk tid. Foto: TT

Men så är förstås Miuccia Prada inte vem som helst. Hon har en pol. mag i statskunskap, en femårig utbildning i mimkonst och får än i dag stå till svars för att hon i sin ungdom var aktiv i det kommunistiska partiet.

Hon betraktas också som en av vår tids mest framsynta modeskapare som i sin design alltid ifrågasätter begrepp som ”fint” och ”fult” och har alltid haft ett stort och genuint intresse för konst, på olika sätt.

Till Vogue sade hon att det finns en seglivad myt om den stackars lidande poeten utan koll på kläder, och den ville hon gärna sticka hål på genom att föregå med gott exempel.

Amanda Gorman säger att när hon tilldelades den prestigefulla titeln National Youth Poet Laureate in 2017 hade hon och hennes mamma många och långa samtal om hennes kläder. De ansåg båda att det var viktigt att hitta en egen stil som kunde fungera lika bra på MTV som på USA:s kongressbibliotek. Den fick gärna vara ”majestätisk, ungdomlig, men mogen”. Och det var aldrig snack om att den skulle vara annat än stilfull, och gärna moderiktig.

Till Vogue sade hon att det finns en seglivad myt om den stackars lidande poeten utan koll på kläder, och den ville hon gärna sticka hål på genom att föregå med gott exempel. ”Ett intresse för kläder och mode förringar på intet vis deras poesi”, som hon säger.

Snarare tvärtom, skulle man nog kunna inflika.

Mer om Amanda Gorman Inspiratörer till Amanda Gormans stil är Maya Angelou, hertiginnan av Sussex (Meghan Markle) och Michelle Obama – och, kanske allra mest, tv-serien ”The Marvelous Mrs. Maisel”.

Hösten 2018 var Amanda Gorman modell i sällskap med filmare och konstnärer för modemärket Helmut Lang i kampanjen ”Smart People Wear Helmut Lang”. Hon har även figurerat i reklam för modemärket Loft.

Enligt en pressrelease ska agenturen IMG Models hjälpa till med att "stärka Amanda Gormans ställning i mode- och skönhetsvärlden", bland annat med hjälp av varumärkessamarbeten.

