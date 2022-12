Susanne Ljung: Den groggande tomten – en trendsättare

&

Flest fylletomtar samlas på den löst sammansatta tillställning som kallas för SantaCon. ”Ett icke kommersiellt, icke-politiskt och helt meningslöst tomtekonvent som sker en gång om året av ingen anledning alls”, som det beskrivs. Det största sker i New York och drar till sig tusentals människor som klär sig som tomtar och festar loss på stan, från den 39:e gatan och neråt. Det senaste skedde den 10 december i år.

Även helt andra typer av mer barnförbjudna tomtar har börjat dyka upp, och det inom litteraturen. Eller rättare sagt, inom den erotiska. Där finns det gott om historier (som bland annat ”The naughty list”, ”Santa Claus is going to town on me”) om hur tomtar tillfredsställer kvinnors önskningar, om och om igen.

Under 1800-talet, innan tomten blev förknippad med röda kläder, bar han ofta päls, från topp till tå. Han kunde även skildras som en suput.