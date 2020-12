Susanne Ljung: Den gröna kappan väcker hopp om en mer färgstark framtid

Grön och skön, eller grön och gräslig.

Det är en fråga som delat tittare av melodramatiska thrillerserien ”The Undoing” (HBO). Och det gröna i sammanhanget är en kappa (!).

Den bärs i serien av Nicole Kidman, som spelar en psykoterapeut vid namn Grace som hamnar mitt i en polisutredning. En kvinna hon lärt känna, en mamma till hennes sons skolkamrat, hittas brutalt mördad.

Misstankarna faller snabbt på hennes man Jonathan, en framgångsrik barncancerläkare, spelad av Hugh Grant. Han visar sig nämligen ha haft denna kvinna som älskarinna, och hennes son som patient. Han förnekar förstås brottet. Tvivel uppstår. Tittarna hålls på halster under sex avsnitt.

Det är en serie vars handling, trovärdighet och i synnerhet slut (lugn i korgen, ingen spoiler kommer här) har varit föremål för många diskussioner, i både press och på sociala medier.

Men allra hetast, och svallande av känslor, har meningsutbytena varit kring huvudpersonerna, och deras respektive looks.

Både seriens stil och dess skådespelare har nagelfarits på det detaljerade och kritiska sätt som vanligtvis bara klädorienterade serier av typen ”Sex and the City och ”Emily in Paris” råkar ut för. Med andra ord – skoningslöst.

Vissa tittare har förvånats över Hugh Grants, av ålder och erfarenhet, räfflade ansikte. Det har påmint somliga om en torr valnöt och fått dem att undra om han, känd för sin ungdomligt spjuveraktiga stil, nekats både mjukgörande lotions och makeup för att se särskilt sliten och gammal ut.

”Ge killen en ansiktsbehandling, nu!”, för att citera en artikel i tidningen GQ.

Andra har upprörts över Nicole Kidmans tajta och blankpolerade fejs, som – inte minst i jämförelse – gett upphov till rakt motsatta reaktioner och frågor om vad hon gjort för att släta ut sig, och varför.

Men, det som verkligen fångat intresset och höjt temperaturen i alla möjliga olika läger, det är den gröna kappa som Nicole Kidman genomgående bär i serien.

Nicole Kidman bär förstås, som den välbeställda person hon spelar, flera olika kappor i serien. Alla mer eller mindre färgstarka. Men det är den långa och dubbelknäppta gröna kappan med vidd och breda slag och en luva som fått många att fascineras.

Texturen har liknats vid den hårt krullade pälsen på ett nyfött lamm och färgen har beskrivits som ”mossa” och ”pistasch”, ”alger” och ”absint”.

Och stilen? Ja, den debatteras så pass mycket att det fått en hel del att konstatera att det är kappan som är den verkliga stjärnan i showen.

Brittiska Vogue upplät till och med nyligen plats för en sorts duell mellan två moderedaktörer om kappans kvaliteter. Den ena hävdade att den var ett ”enastående exempel på en höstchic look”, den andra att den var ”seriens största felsteg”.

Kappan är designad speciellt för serien av dess kostymör, Signe Sejlund. En kvinna som länge arbetat med dess regissör, Susanne Bier.

Hon ville skapa ett plagg som fick den rika, men lätt bohemiska, karaktär som Nicole Kidman spelar att stå ut bland de crèmefärgade kläderna av kashmir som dominerar på Upper East Side.

Det är ett uppdrag som hon lyckats med, milt uttryckt. Kanske till och med lite för bra. ”Den gröna kappan är den verkliga stjärnan som stjäl showen”, som en kritiker uttryckt saken.

Varför så mycket uppmärksamhet läggs på en kappa i en tv-serie skulle man kunnat fråga sig i vilken annan tid som helst, men inte när så många är utsvultna på att titta på kläder som inte kan sorteras in under rubriker som bekväma, praktiska eller ”duger till att bära under ett videomöte”.

Och kanske kan man även betrakta den som ett hopp om en mer färgstark framtid, i alla fall när det gäller färgen på våra kappor.

Andra kläder som fått stor uppmärksamhet Den gröna kappan I ”The Undoing” är ingen lätt sak att bära, bokstavligen. Den väger 7 kilo. Även kläderna som de rika, och inte alltid så trevliga, människorna bär i en serie som ”Succession” (sneakers från Lanvin, kostymer från Loro Piana och de höga byxor som Shiv Roy bär) har också varit omskrivna. Men inte på samma sätt. Det plagg som kommer nära ifråga om besatthet från tittarhåll är kanske den stickade tröja från Färöarna som bärs i ”Brottet” av Sarah Lund, spelad av Sofie Gråbøl. Hon har en roll som åklagare i ”The Undoing”, klädd i en långt mer diskret dräkt. Visa mer

